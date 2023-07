Mirė legendinis dainininkas Tony Bennettas

Pranešama, kad T.Bennettas mirė Niujorke, savo gimtuosiuose namuose, tačiau tiksli mirtis priežastis nenurodoma.

Tony buvo meistriškas džiazo vokalistas, kurio unikalus stilius ir atsidavimas išlaikė jį populiarumo viršūnėje visus šiuos metus.

Jis savo debiutinį singlą „Because of You“ išleido 1951 m., o 1962 m. pristatė vieną populiariausių savo hitų „I Left My Heart in San Francisco“.

Per savo ikonišką karjerą T.Bennettas pelnė 20 „Grammy“ apdovanojimų, įskaitant ir apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus 2001 m.