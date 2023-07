Mirė Charlie Chaplino dukra Josephine

Jos sūnūs Charly, Julienas ir Arthuras paskelbė naujieną prancūzų laikraštyje, sakydami, kad ji mirė liepos 13 dieną, Paryžiuje. Šeima pridūrė, kad privačios laidotuvės vyks Paryžiuje.

Mirties priežastis neskelbiama.

Vaikystėje Josephine vaidino kai kuriuose garsiuosiuose savo tėvo filmuose, įskaitant 1952 m. „Limelight“ ir 1967 m. „A Countess from Hong Kong“. Vėliau ji gavo pagrindinį vaidmenį 1972 m. filme „Escape to the Sun“ ir 1975 m. „The Man Without a Face“.

Kino aktorius Charlie iš viso turi 11 vaikų. Josephine buvo viena iš aštuonių, kurią jis turėjo su žmona Oona O'Neill. Ją Charlie vedė 1943 m.