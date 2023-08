Robbie Williamsas pademonstravo tatuiruotes intymioje vietoje – nusimovė kelnes

Dainininkas gerbėjų fantazijai vietos nepaliko.

R.Williamsas įsikėlė nuotrauką, kurioje stovi atsukęs nugarą į objektyvą ir užsidejęs rankas ant klubų su nuleistomis kelnėmis žemiau sėdmenų.

Šiai nuotraukai pasidaryti Robbie pasirinko ežero platybes priešais save su kalnų siluetais.

Jo demonstruojama tatuiruote – penklinė su natomis bei užrašu „All You Need Is Love“ (liet. „Viskas, ko tau reikia, yra meilė“), kaip vienos iš legendinės grupės „The Beatles“ dainos pavadinimų.

R.Williamso žmona Ayda Field (44m.) taip pat sureagavo į savo vyro įžūlų pareiškimą, ji komentaruose paliko penkis persikų jaustukus.

Šiuo įrašu jis pasidalijo po to, kai Robbie neseniai atviravo apie kūno dismorfijos problemą.

Vyras prabilo apie svorio metimą, kuomet gerbėjai pakomentavo jo sulieknėjusį kūną.

„Galėčiau parašyti knygą apie savigraužą, susijusią su mano kūno įvaizdžiu. Kaip gryną neapykanta sau, Bjaurastį jausčiantis negražiu“, – teigė jis.