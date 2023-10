Klastinga liga pasiglemžė 56-erių aktoriaus Jake'o Abrahamo gyvybę

J.Abrahamo gyvybė užgeso praėjus vos keliems mėnesiams po to, kai jis pasidalijo žiniomis, kad pas gydytoją lankytis jau per vėlu. Filmo „Lock Stock and Two Smoking Barrels“ žvaigždė apie savo vėžio diagnozę prakalbo tik prieš kelis mėnesius.

Vyras pasakojo, kad jis blogai jautėsi jau kurį laiką, tačiau laukė gydytojo patikros. J.Abrahamas dirbo iki šių metų sausio – jis vaidino „The Scouse Jack and the Beanstalk“. Vasario mėnesį aktorius pradėjo lankytis pas gydytoją.

„Dirbau, bet jaučiausi prastai. Išgyvenau tą savijautą, kai nesijaučiu savimi, neturiu energijos, o visa tai lydi skausmai“, – „Liverpool Echo“ leidiniui liepą pasakojo aktorius.

J.Abrahamas tuomet prisiminė ir pirmąjį vizitą pas gydytojus.

„Spektaklio kostiumas tapo perdidelis, žinojau, kad nesu sveikas ir gerai nesijaučiau ilgą laiką. Nuėjau pas gydytoją ir pasidaryti prostatos specifinio antigeno tyrimą, kuris buvo teigiamas. Pasirodė kraujas šlapime. Man buvo atliktas tyrimas ir atsidūriau ligoninėje. Gydytojas man tuomet pasakė: „Tu susirgai vėžiu, labai apgailėstaujame.“ Jis tuomet sakė, kad aš juo sirgau jau ne vienerius metus“, – liepą leidiniui savo istoriją pasakojo jis.