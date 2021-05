Po dešimties dienų, gegužės 18 d., pirmajame konkurso pusfinalyje dalyvausiantys muzikantai oficialioje spaudos konferencijoje tryško optimizmu, bet ar nuotaika nepasikeitė po pirmosios dienos grįžus į viešbutį?

Naujienų portalui lrytas.lt šeštadienį popiet pavyko susisiekti su „The Roop“ lyderiu Vaidotu Valiukevičiumi.

Nors vyro balsas pasirodė kiek pavargęs, linksmumo jis, toli gražu, neprarado.

Kaip žinia, šiemet „Eurovizija“ – visai kitokia: dalyviai laikosi griežto saugumo protokolo, o ir prieš atvykstant į Nyderlandus reikia atlikti nemažai su visiško saugumo užtikrinimu susijusių darbų.

V.Valiukevičius tikino, jog su jokiomis problemomis oro uostuose nei jis, nei kiti vykstantieji, visgi, nesusidūrė – viskas praėjo sklandžiai.

„Pačiame konkurse yra puikiai „sudėlioti“ atstumai tarp žmonių, be to, tiek „The Roop“, tiek ir visa Lietuvos delegacija yra pasiskiepiję“, – lrytas.lt pasakojo dainininkas.

Paklaustas apie pirmąją repeticiją, atlikėjas pabrėžė, jog jai grupė buvo pasiruošusi dar prieš atvykstant į Nyderlandus.

„Mes esame puikiai atlikę savo namų darbus, todėl ant scenos jautėmės stiprūs.

Be abejo, tai yra tik pirmoji repeticija, reikia stebėti, kaip dirba kameros, kaip reguliuojama šviesa...

Tikrai pamatėme ties kuo reikia dar padirbėti, nes net ir vietiniai, „Eurovizijoje“ dirbantys profesionalai, negali viskam pasiruošti vieni patys, jiems reikia ir muzikantų įsikišimo.

Apskritai, repeticija praėjo puikiai.

Po jos viską peržiūrėjome, davėme pastabų dėl garso, vaizdo, šviesų, bet tai yra normali praktika.

Bet visi džiaugiasi, jog viskas pakankamai gerai praėjo, net ir po pirmosios repeticijos galėtume pasirodyti jau pačiame konkurse, tikrai nebūtų gėda.

Žinoma, dar laukia ir kitos repeticijos“, – užkulisius atskleidė jis.

V.Valiukevičius antrino, kad tolimesnis grupės veiklos planas dar nėra visiškai aiškus, jis užsiminė apie jų galimai laukiančias išvykas.