Dar neseniai į Turkiją išvykusi ir ten į odontologijos specialistus kreipųsis moteris parodė rezultatą.

Kaip naujienų portalui lrytas.lt sakė J.Partikė, ją šiuo metu apėmusį jausmą gali suprasti tik tie, kurie suduria su tokiomis pat problemomis.

„Jaučiuosi nuostabiai! Vėl turėti visus sveikus dantis yra šaunus jausmas. Tai gali suprasti tik tie, kurie turi problemų su dantimis.

Kadangi aš pati neturėjau trijų dantų, dabar yra truputėlį keista pakeisti valgymo įpročius. Juk buvau įpratusi visuomet valgyti kaire puse, bet šiuo metu prie naujos šypsenos vis labiau priprantu“, – pasakojo ji.

Anot grožio specialistės, pagaliau ji gali šypsotis be jokios baimės.

„Galiu šypsotis be baimės, nebijoti, jog pasimatys negražios plombos ar tarpai. Dabar mano šypsena – nuo ausies iki ausies!“, – džiaugsmu dalijosi ji.

Lietuvė ir toliau gyrė Turkijos specialistus.

„Klinikos darbuotojai mane pasitiko, aptarnavo aukščiausiu lygiu. Jie išklausė mano norus ir, jų dėka, turiu tobulą šypseną. Būna, sako, kad Turkijoje dantis tvarko prastai. Aš pati tokio tipo odontologijomis paslaugomis domėjausi du metus.

Žinote, į Turkiją šiuo tikslu skrenda žmonės iš viso pasaulio, net pasaulinės žvaigždės... Savo akimis mačiau keletos metų senumo odontologų darbus – viskas tobula, lyg būtų ką tik atlikta.

Be to, susitvarkę dantis pas šiuos specialistus sugrįžta ir dar atsiveža savo artimuosius. Apskritai, esu be galo laiminga! Apie tokią šypseną svajojau dar mokyklos laikais, kai prasidėjo dantų problemos“, – sakė J.Partikė.

Apie odontologines problemas portalui lrytas.lt moteris pasakojo dar praėjusią savaitę. Tuomet ji su savo gerbėjais drąsiai dalijosi dantų nuotraukomis.

„Labai svajojau apie dantis, bet Lietuvoje kainos ohoho... Be galo daug žmonių Anglijoje mačiau su tobulais dantimis ir jie man pasakė, jog daug pigiau dantis tvarkytis yra Turkijoje.

Susipakavau šeimą ir išlėkiau tvarkytis dantų. Neseniai juos man nuzulino, paruošė...“, – tuomet teigė dantis jau išsiprotezavusi lietuvė.