Kontraversiškas pavadinimas verčia suabejoti, apie ką visgi šis projektas: apie vyriškumą, tvirtą vyro charakterį, racionalų, šaltą protą? O gal visai priešingai – apie vyro prigimtį, apie jo emocijas ir išgyvenimus, apie tai, su kuo jis gyvena savo kasdieninėje rutinoje ir krizės ištiktoje situacijoje, ir kaip jam pavyksta priimti ne tik laimėjimus, bet ir pralaimėjimus.

Apie visa tai kalba, diskutuoja, praktikuja į šio projekto metu organizuojamas paskaitas bei susibūrimus susirinkę vyrai, tėčiai, sūnūs ir broliai – mūsų visuomenės vyrai.

„Mano supratimu, vyras ir moteris yra tiesiog žmogus, jaučianti būtybė ir, nesvarbu lytis, mes visi gyvendami gyvenimus galime palūžti, turėti labai džiaugsmingų ir lygiai taip pat nesėkmingų dienų. Tai yra natūrali žmogaus būsena“, – sako didžėjus Jonas Nainys.

Sudėtingiausias klausimas kiekvienam, kaip gi tas nesudėtingas dienas priimti. Anot Jono, žmogus negali būti laimingu, pavyzdžiui, šimtą dienų iš eilės.

„Tai – iliuzija. Gyvenimas susideda ir iš gerų, ir iš blogų dalykų. Mes visi norime šypsotis, kad mums sektųsi, kad mus girtų, kad kuo mažiau liūdėtume. Bet, manau, tas liūdesys yra daug sveikesnis, jei jis dozuotas kiekvienam žmogui. Nusibostų kiekvieną dieną šypsotis. Liūdesys išlaiko balanso būseną ir nereikia gėdytis sunkių dienų. Jei mes neturime patirties, kaip susitvarkyti patiems su liūdesiu, reikia kreiptis pagalbos“, – įsitikinęs J.Nainys.

Didžėjus atviras – nuo pat mažų dienų ir ligi šioj jis savo gyvenime turėjo daug nesėkmingų momentų.

„Per tuos nesėkmingus momentus aš tapau sėkmingu. Šimtas procentų. Jei nuo pat mažų dienų būtų man sakę vien tai, kad tu toks gražus, koks gražus tavo balsas, kaip tau sekasi, nebūčiau nei čia, nei televizijoje, nei radijuje – niekur. Tik per sunkias akimirkas, kai kažkas tavim netiki, aš supratęs, kad kažko neturiu, pradėjau sunkiai dirbti. Kitu atveju užmiegi ant laurų“, – sakė Jonas.

Didžėjus nebijo pripažinti, kad ir jam ne kartą reikėjo pagalbos – pokalbio su mama, su žmona, draugu, kad nuramintų.

„Tu negali laikyti visko savyje. Aišku, gali išeiti su draugais kažkur į vakarėlį, bet, ko gero, pirmiausia, reiktų susikalbėti su savimi. Man labiausiai padėjo motyvatoriai, tos pačios saviugdos knygos ir darbas su savimi. Ne bėgimas nuo problemų, o jų priėmimas, neignoravimas. Jos niekur nedings. Tad jei sugebi karčiai nuryti ir eiti toliau – viskas bus gerai“, – sakė J.Nainys.

Vyras prisiminė momentą, kai, regis, viską turėjo – puikų darbą, statusą Lietuvoje, tačiau pasibaigus televizijos projekto kontraktui, jo niekas taip ir nebepratęsė. Jonas tuomet patyrė didelę vidinę krizę.

„Aš galvojau, ką apie mane pagalvos kiti, kas dabar bus su mano gyvenimu, nes dabar man viskas. Lyg, atrodo, nebebus čia tavęs. Bendravau su motyvatoriais, su tuo pačiu Johnu Demartini. Ir buvo tokia praktika paprasta: ant lapo susirašiau savo teigiamas ir neigiamas savybes, kad pasižiūrėti, kas iš tikrųjų esu.

Žinote, apie kiekvieną žmogų nuo savęs gali pasakyti daugybę dalykų, bet kai mes kalbame apie save ir kai reikia ant lapo surašyti šimtą teigiamų ir šimtą neigiamų savybių, tu panardini galvą. Atsakymas labai paprastas. Kaip tu gali gyventi, kai tu savęs nepažįsti. Man padėjo popieriaus lapas ir savybių rašymas.

Buvau pamiršęs savo tikrąjį pašaukimą – muziką. Dabar po to televizijos kontrakto baigimosi praėjo dveji metai ir aš dėkoju tai pabaigai, nes be to nebūčiau padaręs kitų Jovani projektų. Nėra nei vienos problemos, kuri nebūtų išsprendžiama. Tuo metu bus sunku, tačiau po poros metų tai problemai padėkosite“, – įsitikinęs Jonas.

NELIK VIENAS – pagalbos vyrams linija 8604 11119, pagalba@nelikvienas.lt

„Nelik vienas“ pagalbos linijos vyrams darbo laikas, kasdien nuo 18–21 val, galima kreiptis telefonu 8604 11119 bei el. paštu pagalba@nelikvienas.lt . Į laiškus atsakoma per 72 valandas.

