Dabar vyras apsilankė priklausomybių klinikoje ir nusprendė užsikoduoti.

„Pastaruosius kelis mėnesius gyvenu visiškai be alkoholio ir man tai labai patinka. Kad tai užtvirtinčiau nuėjau ir užsikodavau. Kad nesusivyliočiau nei vienu bokalu! Nenoriu. Per daug gražus gyvenimas. Kodėl tai padariau viešai? Galbūt tai dar ką nors įkvėps“, – lrytas.lt pasakojo Simas.

Yra keli kodavimo nuo alkoholio būdai.

„Mano buvo – psichoterapinis. Su metaliniu strypuku aplink veidą vedžiojo...Turbūt tai buvo hipnotizavimas. Kol kas viskas labai gerai. Judu į priekį“, - pasakojo S.Kučas.

Vyrą įkvėpė jo nauja mylimoji Ieva Swan. Apie poros santykius paaiškėjo taip pat šią vasarą.

„Nevadinu to savo nusiteikimo nauju gyvenimu – gyvenimą turime tik vieną. Savo nuotaiką ir nusiteikimą gyventi kitaip šiandien vadinu kitu etapu, į kurį ėjau jau kurį laiką“, – „Stiliui“ sakė Simas. Tad kas gi nutiko? Kodėl būtent dabar garsus teniso treneris nusprendė viešai išdėstyti savo mintis? Kodėl atsiprašė mamos? Kaip į tokius žinomo vyro žodžius reagavo artimieji, bičiuliai ir treniruojamų vaikų tėvai? „Kiekvienas žingsnis turi priežastį. Padariau tai todėl, kad nebenorėjau aplink save besidriekiančio apkalbų šleifo, praeities, kai Simas buvo toks ir anoks. Nebesileisiu būti žeminamas ar daužomas nepagrįstai – nebenoriu gyventi taip, kaip gyvenau, nebenoriu duoti peno jokioms mane menkinančioms kalboms. Visada buvau siejamas su vakarėliais. Tai trukdo mano darbui, be to, yra daugybė pavydžių žmonių, kurie tiesiog minta vadinamosiomis kitų nesėkmėmis, laukia, kol aš suklysiu.

Nesakau, kad visai atsisakau pasilinksminimų, neketinu atsisakyti geros nuotaikos ir polėkio. Bet jau kelis mėnesius gyvenu visai kitaip, supratau, kad draugai gali kviesti ne tik alaus išgerti, – galime kartu sportuoti, važinėti dviračiais“, – pasakojo Simas.