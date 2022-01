R. Mikelkevičiūtė – apie skandalingąjį E. Mildažytės ir B. Tiškevič interviu: „Nustokit mušti gulintį žmogų“

Moterys laidoje kalbėjosi apie B.Tiškevič karjeros pradžią, feminizmą, visuomeninę veiklą. Tačiau pokalbiui pasirodžius mediatekoje, socialiniuose tinkluose įsiplieskė diskusija, ar laidos vedėja savo klausimais nebandė sumenkinti, pažeminti laidos viešnią.

Apie šią diskusijų sukėlusią laidą socialinio tinklo paskyroje pasisakė televizijos laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė (48 m.). Naujienų portalui lrytas.lt žinoma moteris pabrėžė, jog šioje situacija ji negina ir neteisina Editos, o išsako savo nuomonę.

„Kuri jūsų didesnė feministė?

Galvojau, patylėsiu, bet...

Ne, ne Editos ir Beatos interviu mane pribloškė, o tai, kaip dabar elgiasi ponios ir panelės, kurios save vadina feministėmis. Ne visos, faktas. Skaitau jų postus ir komentarus apie tetulę iš išeinančios kartos, kuri, suprask, nesupranta modernios jaunos kartos proveržio ir iškovotų laimėjimų (čia apie Editą) ir suprantu, kad tokių „feminisčių“ aš bijau labiau, nei stačiokės, kuri klausia tiesiai šviesiai – kiek kartų tu myliesi?

Klausykit! Davatkos taip pat! Edita yra kur kas didesnė feministė už jus visas sudėjus, kurios čia šūkaujat lozungais, išmoktomis klišėmis, bet paprašytos paaiškinti, ką jos reiškia ir kaip jos REALIAME gyvenime veikia, nesugebate to padaryti!

Gali piktintis dėl Editos tono, kad nepasakė, jog provokuoja pašnekovę, bet taip pati negalvoja, kad nepasiruošė, bet piktintis, kad Edita nesupranta, kas yra feminizmas, seriously? (liet. rimtai?) Ir anglišką žodį čia įterpiu specialiai – vyresnė karta supras kodėl!

Gaila, galėtų Edita parašyti apie tikrą ir nenupudruotą, kuri tokia madinga instagramuose, savo patirtį, TV taip pat. Bijau, būtų „tikras feminizmo vadovėlis“. Ne, nedarys – pastarieji metai jai ir taip buvo labai sunkūs. Rožei lengva žydėti išravėtame darželyje, gerbiamosios, sunku ja būti kai pilamos srutos ir želia žolės.

Ir tas jūsų vyresnio žmogaus menkinimas – čia tai tikrai feministiška. Taip paniekinamai vadinti vyresnę moterį, mamą, žmogų: tetulė, sena boba, pavydinti jaunystės, grožio ir proto (kitų epitetų net nerašysiu) – taip, taip rašoma, nors Editai tik 55! Kiek jūsų esat vyresnės? Nieko tokio, tai įprasta mūsų visuomenėj. Net keista, kad dėl to nekyla jokie „feminisčių“ pasipiktinimai.

Beje, paskaitykit komentarus, ne anonimiškus. Pamatysit, kaip feminizmą suvokia dalis mūsų ateities. Ne beviltiškos praeities, kaip nuolat pabrėžiat.

Ne, man nepatinka, kad nė vienas interviu su manimi neįvyksta be klausimo kokia mano seksualumo ir jaunystės paslaptis, nors to niekas neklausia nei Arūnas Valinskas, nei Rolandas Mackevicius. ( Nekyla joks pasipiktinimas, keista). Ir pastarasis, beje, manęs ramiausiai paklausė per interviu: „kuri keisčiausia vieta, kurioje aš mylėjausi“. Tai, beje, buvo įdomiausia jaunimui! Ne kokiam nupezusiam senimui (tam, kuriam 50), kuris jau „seniai nejaučia realybės ir gyvena savo dogmomis – kaip nuplauti vyrui kojas ir padėti jam barščių prie teliko“! Ir dar vibratorių vėliau padovanojo man!

Blyn, nesu juose pasikausčiusi labai, neslėpsiu, jis toks kaip mikrofonas – ar čia gerai, ar nelabai, ką manot jūs? Bet kiek fainų komentarų gavau – jokio pasipiktinimo! Abu su Rolu tada smagiai pasijuokėm, nors sutrikau, tikrai. Galėjau supykti: norėjo mane įžeisti, akivaizdu, juk, visiems! Dabar net gailiuosi, būtų tokia gera reklama!

Galėjau atsistoti ir išeiti, nes Rolas rankų man nebuvo užlaužęs ir nelaikė, bet aš pasirinkau atsakymą (man atrodo, kad pokyčių mąstyme atsakymu gali greičiau sulaukti) ir dėl to mano jokios vidinės orumo stygos nenutrūko!

Aš buvau pasiruošusi visokiems klausimams, nes ėjau ne į pageidavimų koncertą su suderintu tekstu, bet į interviu, autorinę laidą, kurios šeimininkas ją mato savaip. Visada galiu neiti ir net išeiti. Ir ne klausimas, o atsakymas yra svarbiau! Bet čia aš. Mes visi skirtingi.

Todėl, nustokit mušti gulintį žmogų! Nebent norit užmušti? Nors suprantu, kad mušti gulintį yra fainas reikalas! Ir jokiomis feminizmo kaukėmis to nepaslėpsi.

Taigi, miela Edita, jūsų pažiūros apie feminizmą yra beviltiškai pasenusios... Klausiate, kiek aš myliuosi? O norite pasilyginti? Kokia puiki galėtų būti dviejų kartų diskusija apie moters laisvę būti tuo, kuo ji PATI nori būti. O gal dar nėra vėlu? Sukurkite, susėskite, tokia diskusija duotų labai daug“, – mintimis dalijosi R.Mikelkevičiūtė.