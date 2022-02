Pirmadienį naujienų portalas lrytas.lt pasidomėjo, kaip ji jaučiasi ir kaip gali keistis jos įvaizdis ant didžiosios „Eurovizijos“ scenos.

„Iki šiol buvau labai darbingame periode, nuo ryto iki nakties dirbau filmavimuose. Man dar reikia gerai iššsimiegoti. Tikiuosi, jog šiąnakt turėsiu tą ilgą, sveiką miegą.

Viskas – kaip sapnas. Manau, kad aš, turbūt, taip ir nebeatsigausiu iki tol, kol nenuvažiuosime ten ir neįvykdysime savo misijos.

Pasiruošimo bus labai labai daug ir nusiteikimas yra rimtas, atsakingas, stiprus. Manau, kad jis toks ir liks. Atostogų kol kas nebus“, – pasakojo Monika Liu.

Paklausta, ar tikėjosi, jog atrankos finale bus ir žiūrovų, ir komisijos narių favoritė, dainininkė atsakė teigiamai.

„Aš, žinoma, tikėjausi ir norėjau. Bet visiems iki tol sakiau, kad čia yra šou verslas, čia bet kurią akimirką gali nutikti bet kas. Iki pat paskutinės akimirkos žinojau, kad gali būti visaip.

Man labai svarbu, kad sutapo ir komisijos, ir žiūrovų balsai“, – tęsė atlikėja.

Nacionalinės atrankos finale kone didžiausia moters konkurente buvo laikoma Lolita Zero. Vis dėlto, anot Monikos, visus atrankos dalyvius ji laikė lygiaverčiais savo varžovais.

„Kiekvienas buvo konkurentas. Lolita Zero gal naudojo šiek tiek agresyvesnę taktiką viešuosiuose ryšiuose. Kiti to nedarė, gal dėl to ir susidarė toks įspūdis.

Žinoma, pagal žiūrovų palaikymą Lolita užėmė aukštą vietą, gal ir dėl to galima ją traktuoti kaip stiprią konkurentę“, – toliau pasakojo Monika Liu.

Atlikėja su šypsena sakė, kad Italijoje ją palaikys tikrai daug bičiulių ir artimųjų. Kalbėdama apie pokyčius ant didžiosios „Eurovizijos“ scenos, ji įvardijo vizualizacijas.

„Tikrai reikės keisti visus vizualus. Ten yra visai kitokia scena. Labiausiai savo galvą suku būtent dėl to.

Šukuosenos, manau, nekeisiu, nes vėliau žmonėms gali skaudėti. Nes daugelis man rašo: „Tik nekeisk šukuosenos!“

Dėl rūbo – ta suknelė tikrai vyks su manimi, dar nesu tikra, kaip pasipuošusi aš dainuosiu. Bet ta suknelė man atnešė laimę, džiaugsmą ir šį titulą. (Šypsosi) Jeigu suknelė tiks vizualiai, tikrai ja pasipuošiu.

Žodžiu, stengsimės padaryti viską, kas geriausia, gražiausia bei tinkamiausia“, – sakė prekės ženklo „Mas 924“ suknele atrankose besipuošusi nugalėtoja.

Monika Liu pridūrė, kad Italijoje ji kiekvieną dieną ruošiasi sutikti tarsi šventę. Kokius tikslus ji sau yra išsikėlusi jau dabar?

„Tikslas yra pasiruošti psichologiškai, nusiteikti, maksimaliai pasiruošti kuom tik galiu. Nuvažiuoti ir gerai pasirodyti“, – šyptelėjo jau gegužės mėnesį Turino mieste Lietuvai konkurse atstovausianti dainininkė.