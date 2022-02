1. Vaikystėje turėjo antsvorio. „Aš tikrai nebuvau graži mergaitė. Jaučiausi negraži ir berniukai man tai patvirtindavo. Aš visada buvau „pampūška“ su dideliais skruostais. Net dabar galvoju, kur ten tilpo didelės porcijos vištienos kiniškai“, – yra pasakojusi ji. Anot Monikos, ji iš tiesų labai mėgo greitą maistą. 10 metų ji svėrė apie 60 kilogramų.

2. Nuo trejų metų ji pradėjo lankyti baletą, sulaukusi penkerių ėmė groti smuiku, vėliau – pianinu.

3. Baigusi vidurinę mokyklą gimtojoje Klaipėdoje Monika ėmė studijuoti vokalą pas dainininką Stepą Janušką.

4. Būdama devyniolikos tapo Lietuvos džiazo vokalistų konkurso „Jazz Voices“ nugalėtoja ir atstovavo Lietuvai tarptautiniame konkurse Suomijoje. Netrukus gavo stipendiją studijuoti prestižiniame Berklio muzikos koledže Bostone.

5. Po kelerių metų dainininkė apsigyveno Londone, kur ėmė kurti ir atlikti skirtingų stilių muziką. Savo gyvenimą šiame mieste Monika Liu apibūdino kaip kontrastinį dušą: karšta – šalta. Vieną dieną ji dirbdavo pardavėja, o kitą eidavo į Eltonui Johnui priklausančią studiją. Londone jai sekėsi vis geriau. Pagaliau jai nebereikėjo ieškoti papildomų darbų – koncertuodavo džiazo klubuose, šventėse.

6. Užsienyje Monika gyveno devynerius metus.

7. Mėgsta piešti ir verti karoliukus. „Galiu aštuonias valandas piešti be sustojimo. Man tai – kaip meditacija, padedanti suvaldyti energiją, minčių srautą. Taip pat veriu karoliukus. Man patinka susitelkti į smulkius dalykus“, – pasakojo Monika. Ateityje norėtų surengti savo dirbinių ir piešinių parodą. „Nors jei koncertų ilgai nebus, pritrūks pinigų, gal teks karolius parduoti“, – per pandemiją juokėsi ji.

8. Keletą metų Monika Liu lankosi pas psichologus: „Psichologijos seansai man – tam tikra vidinė higiena. Psichologo ieškojau tuo metu, kai galvoje buvo chaosas, slėgė meilės reikalai, buvo kilusios dvejonės dėl grįžimo į Lietuvą.

9. LNK patikėjo Monikai Liu vesti projektą „Aš matau tavo balsą“ (I Can See Your Voice). Projektą ves Gineso pasaulio rekordų savininkas Rokas Bernatonis, o detektyvų komisijoje dirbs Karolina Meschino ir Monika Liu. Buvo LNK projekto „Kaukės“ komisijos narė bei viena iš „Lietuvos balso“ (LNK) mokytojų.

10. Jos vaikinas – Kasparas Sipavičius, geriau žinomas Dėdės Kaspa, slapyvardžiu. Prieš šiuos santykius Monika turėjo kitą aštuonerių metų draugystę.