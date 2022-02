„Daugelis manęs klausia, ką aš manau apie viską ir kodėl aš tyliu... Mano nuomonė yra tokia, kad yra žmonės, kurie sukuria ginklą, yra žmonės, kurie paliečia ginklą, yra žmonės, kurie gali šauti į žvėrį, yra žmonės, kurie gali šauti į žmogų.

Tai vat tie, ten, kur sėdi ir šaudosi... Tai vyksta natūralus planetos išvalymas. Tegul jie ten b*** šaudosi, tegul jie ten... Aš už tai, kad geriu alų“, – kalbėjo Selas.

Pirmadienio rytą SEL grupės nariai pranešė paliekantys grupę dėl lyderio pasisakymų.

„Po vakarykščių vadovo pasisakymų ir filmuotų video, mes – muzikantai: Kasparas Meginis, Julius Valancauskas, Jonas Butvydas, Viktoras Woop, Mindaugas Balčiūnas, Romas Rainys, Silvija Pankūnaitė-Micutė oficialiai pareiškiam, jog daugiau nebūsime grupės SEL dalimi.

Pabrėžiame, kad visi iki vieno stipriai nepritariame Egidijaus komentarams (bei visiškai esam prieš kolegų atlikėjų žeminimą). Tiek būtų šiuo klausimu. #СлаваУкраїні“, – rašė muzikantas Kasparas Meginis.

Po tokio akibrokšto nusprendė netylėti ir žinomi žmonės. Įrašu pasidalijo nuomonės formuotoja Indrė Stonkuvienė.

„Negaliu susilaikyt dėl šio žmogaus, todėl, visų pirma, kaip mama, kaip žmogus, kuriam rūpi, kad nevyktų karas!!!

Žūsta žmonės!!! Vaikai!!! Vyrai!!! Klausyt šio žmogau vėpliojimų (ir nebejuokinga) gąsdina žmonių neadekvatumas. Sėdi sau, kelia taurę jis ir dar pasisako tokius šūdus – tikrai???? Natūralus planetos išvalymas???? O aš už tai, kad šis žmogus nesurinktų arenų“, – rėžė Indrė.

Tai pamačiusi tinklalaidžių kūrėja Ieva Mackevičienė taip pat negalėjo patikėti tuo, ką girdi.

„Lietuva, aš linkiu nepamiršti šitų jo žodžių, kai jis pardavinės bilietus į koncertus“, – rašė ji.

Selo įrašu istorijosi pasidalijo ir atlikėjas Justinas Jarutis.

Netrukus E.Dragūnas ištrynė savo istorijas. Tiesa, jas pakeitė kitos, kuriose atlikėjas teigė jam paskambinęs prodiuseris Martynas Tyla ir paraginęs nekalbėti šiomis temomis.

Netrukus Selas bandė švelninti situaciją, sakydamas, kad jis tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje turi labai gerų draugų, be to, anot jo, Ukrainai paaukojo 50 tūkstančių eurų. Vis dėl to, įrodymų nepateikė, o, galiausiai, pašalino visus savo įrašus.