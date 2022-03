Atsinaujinusių „Striptizo erelių“ premjeroje – žinomi svečiai: mėgavosi spektakliu

Premjeros nepraleido vizažistė Milita Daikerytė su mama Silvija, dainininkė Vilija Pilibaitytė-Mia, balerina Kristina Tarasevičiūtė, vyriškosios mados ekspertas Paulius Stumbra su sužadėtine Austėja Lukaitė ir kiti.

„Šis spektaklis visame Lietuvos teatrų kontekste unikalus tuo, kad be jokios pertraukos yra rodomas beveik 14 metų ir vis dar išlikęs savo populiarumo viršūnėje. Maža to, visus tuos metus be jokių pokyčių spektaklyje vaidino ta pati aktorių sudėtis. Natūralu, kad bėgant laikui keičiasi aktorių ir jų kuriamų personažų santykis ne tik amžiaus, fizine prasme, bet ir režisūriniais sumanymais. Spektaklyje gausu muzikinių kūrinių, choreografinių sprendimų, kurie, natūralu, per tiek metų taip pat prarado savo aktualumą.

Šios priežastys ir įtakojo sukurti naują kultinio spektaklio versiją su nauja komanda, naujais muzikiniais kūriniais, choreografijos numeriais, kostiumais, dekoracijomis. Tie, kurie jau yra matę spektaklį „Striptizo ereliai“, pamatys visiškai naują jo veidą, rūbą ir interpretaciją – šiuolaikiškesnę, artimesnę ir naujai DOMINO! teatro gerbėjų kartai“, – sako DOMINO! teatro įkūrėjas Egidijus Baranauskas.

Spektaklį režisuoja Jokūbas Bareikis, o vaidmenis sukūrė DOMINO! teatro senbuviai ir naujokai: Tomas Rinkūnas, Dovydas Stončius, Rokas Petrauskas, Šarūnas Datenis, Konstantin Novopolskij, Sakalas Uždavinys, Renata Kutinaitė, Judita Zareckaitė.

Kasmet visoje Lietuvoje jau daugiau kaip 13 metų gyvuojantis ir vis dar pilnas sales žiūrovų surenkantis spektaklis „Striptizo ereliai“ pasakoja apie šešis bedarbystės kamuojamus mažo Lietuvos miestelio vyrus.

Pabodus diena iš dienos zulinti suolelius be didesnės naudos, vienam iš bičiulių šauna mintis, kaip susirasti veiklos ir užsidirbti pinigų: draugai nusprendžia tapti striptizo šokėjais… Tuomet ir prasideda visos linksmybės.

Nuo kovo 18 dienos komedija „Striptizo ereliai. New edition“ pradeda turą po daugelį Lietuvos miestų.