LNK apsisprendė dėl laidoje „Aš matau tavo balsą“ nusifilmavusių E. Dragūno ir J. Statkevičiaus

Toks sprendimas priimtas po to, kai šie laidos svečiai dviprasmiškai pasisakė apie Ukrainoje vykstantį karą.

„Projekto „Aš matau tavo balsą“ laidos buvo nufilmuotos iš anksto, t. y. iki karo ir jų viešų pasisakymų. Eteryje žiūrovai šių asmenų neišvys“, – portalui lrytas.lt sakė LNK atstovas spaudai Gediminas Malaškevičius.

Po E.Dragūno pasisakymų apie karą Ukrainoje nuo jo nusisuko muzikantai, regioninės radijo stotys, atlikėjas nebelaukiamas vasaros festivalyje Kaune, dėl vaizdo įrašo Vilniaus apylinkės prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas.

„Daugelis manęs klausia, ką aš manau apie viską ir kodėl aš tyliu... Mano nuomonė yra tokia, kad yra žmonės, kurie sukuria ginklą, yra žmonės, kurie paliečia ginklą, yra žmonės, kurie gali šauti į žvėrį, yra žmonės, kurie gali šauti į žmogų. Tai vat tie, ten, kur sėdi ir šaudosi... Tai vyksta natūralus planetos išvalymas. Tegul jie ten b*** šaudosi, tegul jie ten... Aš už taiką geriu alų“, – keldamas bokalą į sekėjus kreipėsi Egidijus.

J.Statkevičius papiktino visuomenę neišsakydamas savo pozicijos apie Ukrainoje vykstančią Rusijos invaziją.

Daugelis nusivylė pamatę, kad dizaineris ignoruoja Ukrainoje vykstantį karą ir pažėrė jam kritikos.

Šaršalas kilo po to, kai J.Statkevičius socialiniame tinkle publikavo asmenukę.

„#Happy, #relax, #no tv propaganda, #no panic, #best to dream“ (liet. laimingas, atsipalaidavęs, ne tv propogandai, ne panikai, svajonės) – tokios grotažymės lydėjo nuotrauką.

Netrukus, sulaukęs internautų kirčių, Juozas persigalvojo: instagramo paskyrą užtvindė Ukrainą palaikančiomis nuotraukomis.

„Esu už Ukrainą ir prieš Rusijos agresiją. Esu kategoriškai prieš rusų TV skleidžiamą propagandą. Bet suprasdamas žmonių nepasitenkinimą atsistatydinu iš „L‘Officiel Lithuania“ vyriausiojo redaktoriaus pareigų“, – galiausiai paskelbė Juozas.