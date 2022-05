Kristupo Krivicko žmona Jurgita – apie plastines operacijas: „Svarbu geras specialistas ir saikas“

Jau nuo pat mažumės žinoma moteris žavėjosi savo mama ir jos grožio ritualais. Penkis vaikus auginanti moteris prisimena, jog vaikystėje vis norėdavosi apžiūrėti jos kosmetinę ar įsispirti į aukštakulnius. Tačiau tos vienintelės idealios moters, į kurią Jurgita lygiuotųsi, nėra.

„Mes, moterys, visos esame nuostabios, unikalios ir vaikytis idealų ar kažką aklai sekti nėra prasmės. Geriau tą laiką skirti sau ar artimiems.

Labai svarbu neieškoti trūkumų ten, kur jų nėra ar kiti nepastebi bei nustoti dėl to graužtis. Reikia priimti ir pamilti save“, – įsitikinusi ji.

Visuomet pasitempusi bei švytinti Jurgita sako, jog viso to paslaptis – vyro Kristupo ir jųdviejų atžalų meilė. Be abejonės prie to prisideda ir grožio procedūros: drėkinančios veido, plaukų kaukės, kuriomis ji nevengia savęs palepinti.

„Geriausias grožio draugas yra kokybiškas miegas. Esant galimybei visada stengiuosi pailsėti ir išsimiegoti.

Taip pat labai svarbu leisti odai pailsėti – ją švariai nuvalyti ir atrasti priemones, kurios tinka odai. Žinoma, prie viso to prisideda ir laikas gryname ore, kurio, turit vaikų, tikrai nestokojame“, – šypteli ji.

Pastaruoju metu daugeliui yra įprasta grožį patobulinti plastinėmis operacijomis. Pasiteiravus, ar kada nors teko gultis po grožio peiliu, Jurgita prisipažino tą daryti bijanti.

„Bijau peilių, injekcijų ar užpildų labiau nei jų noriu, tad apie tai daug nemąstau. Tikrai manau, kad ir nesinaudojant ar nepiknaudžiaujant visais tais grožio reikalais galima atrodyti moteriškai ir labai gražiai.

Jei moteris mano, kad jai to reikia, ji bus labiau pasitikinti savimi ar laimingesnė, tada gerai. Tik čia labai svarbu geras specialistas ir saikas“, – pokalbį baigė žinoma moteris.