Mirė žinomas prodiuseris Jevgenijus Dalnikovas

Žinią apie vyro mirtį naujienų portalui lrytas.lt patvirtino jo bičiulis, muzikantas Arvydas Martinėnas-Vudis.

„Labai netikėta, prieš savaitę dar kalbėjomės telefonu. Planavome susitikimą, bet, deja“, – teigė jis.

J.Dalnikovo socialinių tinklų paskyroje pasipylė kitų žinomų žmonių užuojautos žodžiai.

„RIP“, – skelbė kūriniu pasidalijusi dainininkė Oksana Pikul-Jasaitienė.

Jautrų įrašą paskelbė ir atlikėjas Algimantas Minalga-Soliaris.

„Trūksta žodžių man, kodėl taip greit? Jevgenij Dalnikov MJ, Bratan, išėjai per anksti… Ačiū už pirmąjį mano albumo viršelį, ačiū už draugystę, už tavo gerumą, pozityvą! Per anksti, brolau, per anksti…“, – rašė jis.

Paskutinįsyk žinute feisbuke pats J.Dalnikovas dalijosi visai neseniai – birželio 14-ąją.

Gegužės pabaigoje vyras su bičiuliais taip pat lankėsi metalo grupės „Iron Maiden“ koncerte Kaune.

Prodiuserio mirties priežastis kol kas lieka nežinoma.