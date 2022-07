Ieškojusi kelio į geresnę savijautą Viktorija Macijauskienė nėrė į naują veiklą: „Galiu padėti ne tik sau, bet ir kitiems“

Baigusi vieno žymausių JAV natūropatijos mokslų daktaro autorines studijas Bostone ir įgijusi sveikatos mentoriaus (Health Couch) diplomą Niujorko integruotos mitybos institute, Viktorija jau kitą savaitę savo žiniomis dalysis su „WoW University“ kurso „Naujas sveikatos kodas“ studentėmis. Specialistė kalbės apie toksinus ir kaip svarbu jais neužteršti savo organizmo bei tinkamai detoksikuotis.

„Sveikatingumas buvo visada mano gyvenime. Jis man – kaip antra oda. Norėjau ir psichologiją studijuoti, bet kartą bičiulė, žinodama mano domėjimąsi sveikata, rekomendavo studijas. Supratau, kad tai – tikrai man“, – apie pasirinkimą studijuoti sveikatos mokslus JAV pasakoja V.Macijauskienė.

„Health Coach arba Sveikatos mentorius – pas mus nauja, o Vakaruose jau smarkiai plintanti sritis. Nors pavadinimas gali skambėti paviršutiniškai, bet studijos buvo tikrai gilios, išsamios ir aprėpiančios daug sričių. Man patinka, kad tai glaudžiai siejasi ir su psichologija, nes pagrindinis tikslas yra lydėti žmogų sveikatingumo kelyje. Profesionali pagalba ir artimas ryšys su konsultuojamuoju“, – sakė ji.

Akredituota „National Board for Health & Wellness Coaching“ ir „International Association of Health Coaches“ specialistė pastaruosius aštuonerius metus itin domėjosi sveikatos naujovėmis ir patikrintais metodais, nes ir pati turėjo sveikatos sutrikimų, tad ieškojo kelio į geresnę savijautą.

Studijos JAV leido viską išbandyti ir įsitikinti pačiai, kad tai veikia.

„Man buvo išsibalansavę hormonai, diagnozuota hipotirozė – sumažėjusi skydliaukės hormonų gamyba. Ieškojau, kaip sau padėti. Naujos žinios ir mokslinis jų pagrindimas bei mano pačios pagijimas taikant tuos metodus man buvo patvirtinimas, kad einu teisingu keliu ir galiu padėti ne tik sau, bet ir kitiems.

Man visada buvo artima prevencinė gyvensenos medicina ir pats faktas, kad patys galime užkirsti kelią negalavimams. Reikia tik žinoti, kaip teisingai tai daryti. Studijavau funkcinės medicinos pagrindus pas žymų natūropatą Amerikoje. Supratau, kad gebėjimas padėti atstatyti organizmą, grąžinti jam balansą ir apskritai mentoriauti – mano pašaukimas. Nenoriu mesti šio kelio, kas benutiktų. Šiuo metu konsultuoju tik savo aplinkos žmones ir jau matau, kad tai man teikia didžiulį džiaugsmą. Norisi padėti ir didesniam būriui žmonių“, – savo kelią į geresnę sveikatą prisimena Viktorija.

Naują specialybę įgijusiai V.Macijauskienei labiausiai patinka individualus požiūris į žmogų ir tai, kad jo tyrinėjimas vyksta pagal mokslo ir praktikų patikrintas metodikas, protokolus ir klausimynus.

„Sveikatos mentorius „išnarsto“ žmogų, tyrinėdamas ne tik jo organizmo funkcijas, bet ir jo gyvenimo būdą, emocinę būseną. Tai yra holistiškas visų žmogaus taškų sujungimas. Tada išsikeliamas sveikatos tikslas, link kurio judama sistemingai, pagal protokolus. Tai yra bioindividualumu paremta sveikatinimo sistema“, – kaip dirba su pacientu sveikatos mentorius pasakoja Viktorija.

„Programa sudaroma asmeniškai, tad ir žmogaus motyvacija didesnė, ir rezultatas greičiau pasiekiamas. Be to, apimamos visos gyvenimo sritys, kurios gali daryti poveikį sveikatai. Jei sveikai maitiniesi, judi, bet esi nuolatiniame toksiškų santykių ar nuolatinės įtampos fone, natūralu, kad kūnas veikia streso būsenoje, kurios maistas ir judėjimas kompensuoti negali. Mes žvelgiame į žmogų kaip į visumą, tad gvildename viską palaipsniui ir be skubos, užmezgame ryšį ir sukuriame abipusį pasitikėjimą, kuris negali neduoti taip laukiamų rezultatų“, – sakė moteris.

„WoW University“ studentėms Viktorija pasirinko papasakoti daugiau apie toksinus ir detoksikaciją. Pasak lektorės, organizmo užterštumas – itin opi problema, išbalansuojanti organizmą ir sukelianti ligas. Moteris teigia pasirinkusi šią temą paskaitai ir dėl to, kad požiūris į detoksikaciją pas mus labiau neigiamas nei teigiamas, o šis procesas, pasak specialistės, yra būtinas.

„Tai neturi būti dieta, kažkas drastiško, trumpalaikio ir negatyvaus. Mes turime švarinti organizmą kasdien, rūpintis organais, kurie tą funkciją atlieka. Tai turi tapti dalimi gyvenimo būdo ir kasdienybės. Kaip teisingai detoksikuotis – reikia žinoti. Ir geriausia, kad tą visą procesą jums sudėliotų specialistas.

Mes gyvename tokiomis sąlygomis, kad užterštumas į kūną ateina per visur – orą, vandenį, maistą. Toksiškumo krūvis labai aukštas. Už organizmo valymą atsakingi organai stringa. Kūne lieka ne tik toksinai, bet ir sunkieji metalai, pelėsiai, pesticidai. Todėl ir susidaro žmogui tas įspūdis, kad jis juda, sportuoja, o, pavyzdžiui, svoris nekrenta. O jei dar pridėsime stresą, kurio dabartinis žmogus patiria tikrai daug… Todėl ir reikalingas specialistas, kuris išsiaiškintų problemas ir rastų žmogui pritaikytą, individualų kelią į geresnę sveikatą ir savijautą“, – kalbėjo Viktorija.

Paskaitoje V.Macijauskienė atskleis, kaip toksinai nugula mūsų organizme, kaip jų išvengti ir suteiks įrankius, padėsiančius žmonėms suprasti, kaip organizmas valosi ir kuo galime jam padėti.

„Man svarbu, kad tos žinios pirmiausia pasieks moteris, kurios rūpinasi ne tik savo, bet ir visos šeimos sveikata. Aš pati ypatingai ėmiau domėtis sveika gyvensena, kai susilaukiau vaikų. Norisi, kad vaikai augtų sveiki ir matytų gerą tėvų pavyzdį, kaip maitintis, judėti, bendrauti ir jausti, kad sveiku gyvenimu galėtų džiaugtis kuo ilgiau. Tikiu, kad tai, ką išsineš iš šeimos, juose liks ilgam“, – sakė moteris.

Pastaruosius metus nuotoliniu būdu studijavusi sveikatos mentoriaus mokslus, Viktorija tęsia studijas, gilindamasi į siauresnes sveikatos sritis ir laukia rudens, kada galės konsultuoti ne tik savo aplinkos žmones.

„Laukiu, kada galėsiu atskleisti savo žinias ir padėti didesniam būriui žmonių. Šis kelias yra apie ryšį su žmogumi, kai jo neteisi, nesmerki, priimi jį tokį, koks jis yra ir stengiesi padėti. Draugai, su kuriais taikiau praktiškai žinias, visi patenkinti. Tad laukiu, kada galėsiu suteikti naudos ir pagalbos kitiems. Norisi nešti tą sveikatingumo bangą. Tada mažiau bus pavydo, daugiau vidinio laimės jausmo ir produktyvumo“, – kalbėjo V.Macijauskienė.

Sveikatos mentorės Viktorijos Macijauskienės paskaita „WoW University“ – jau nuo liepos 12 dienos.