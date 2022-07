Daiva Sakalė mirusiam vyrui Aloyzui Sakalui skyrė jautrius žodžius: „Atleisk, jei buvau per silpna. Kad nesugebėjau išsaugoti“

Jautriu atsisveikinimu socialiniuose tinkluose pirmadienio vakarą pasidalino jo žmona Daiva Sakalė (55 m.). Su ja šią vasarą jis būtų šventęs devintąsias vestuvių metines.

„Atleisk, jei buvau per silpna. Kad nesugebėjau išsaugoti. Išplėšti iš negailestingos mirties nagų. Galbūt per daug sau kroviau atsakomybės, lyg būčiau dievas, per daug susireikšminau, manydama, jog galiu padaryti viską, kad Tu gyventum. Kad gyventum mažiausiai tiek, kiek žadėjai, kai mes tuokėmės. Pamenu, sakei: „Nebijok, aš esu iš ilgaamžių giminės, gyvensiu bent 95-erius metus“... Ir aš buvau įsitikinusi: tikrai ne mažiau! Mudu tarėmės vasaros gale sutikti devintąsias vedybinio gyvenimo metines. Ir tuo tikėjau, nes neįsivaizdavau tobulesnio Žmogaus ir Vyro. Neįsivaizdavau tvirtesnės Asmenybės. Atrodė, jei pažadėjai – būtinai gyvensi ir 95-erius, ir visą šimtą... Tik turiu Tau padėti. Šiek tiek padėti. O visa kita – Tu pats gali. Deja, liga buvo stipresnė.

Aloyzai, Tu atėjai į mano gyvenimą ir užauginai mano širdyje gėles. Aš jas kasdien laistysiu ir puoselėsiu, nes esi, buvai ir liksi greta. Tu užauginai man sparnus ir išmokei skristi. Tu toks stiprus, kad greta Tavęs aš neturėdavau jokių „vilčių“ ištižti. O Tavo gerumo vandenyne buvo galima nuskęsti... Visada sakei: padėkim, kam galime. Ir kiek galime. Ir pats padėdavai...

... O dabar Tu išėjai. Ir Žemę man apgaubė gili tamsa... Ir vargu, ar be Tavęs dar kada nors mano pasaulyje prašvis... Atleisk, kad nesugebėjau... padėti... Atleisk...“, – skausmu socialiniuose tinkluose dalinosi D.Sakalė.

A.Sakalas 36 metais jaunesnę žurnalistę Daivą vedė 2014-aisiais. Pora vestuvių puotos nekėlė.

„Mes su savo liudininkais iškart po santuokos registracijos nuėjome į vieną užsakytą, visiškai kuklų saldumynų barą. Tai buvo padėka liudininkams. Valandėlę ten pasėdėjome ir išsiskirstėme“, – tuomet pasakojo moteris.

A.Sakalui tai buvo jau trečioji santuoka.

A.Sakalas su Daiva iki vestuvių buvo pažįstamas jau senokai.

Nors buvusi Socialdemokratų partijos referentė ir šios partijos garbės pirmininkas drauge praleisdavo nemažai laiko, važiuodavo į gamtą, tada dar būsimosios A.Sakalo žmonos teigimu, jų bendravimas neturėjo jokios kitos potekstės – tik draugystė. Pora drauge pasirodydavo ir viešuose renginiuose, tačiau niekam nekilo įtarimų, kad juos sieja kas nors daugiau nei darbo santykiai.

Politikas daugiau kaip pusę amžiaus buvo vedęs J.Landsbergytės motiną – buvusią Vytauto Landsbergio pirmąją žmoną Ritą Kučinskaitę-Sakalienę. 2014-ųjų birželį moteris po sunkios ligos mirė.