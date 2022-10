Profesoriui V. Landsbergiui – žinomų žmonių sveikinimai: dalijasi nematytais kadrais

Šiemet politikas švenčia 90-ies metų sukaktį.

Jubiliejų minintį profesorių socialiniuose tinkluose aktyviai sveikina ne tik giminės, bet ir bendražygiai, bičiuliai bei daugelis jo politikai prijaučiančių žmonių.

Viena pirmųjų sveikinimu pasidalijo kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė.

„Vytautui Landsbergiui – 90! Revoliucionierius ir filosofas, karys ir poetas viename asmenyje. Daug Jums stiprybės ir jėgų“, – feisbuke šalia nuotraukos su profesoriumi rašė ji.

Ilgiausių metų profesoriui linkėjo ir ta proga aukoti karo alinamai Ukrainai ragino Seimo narys Andrius Kupčinskas.

„Šiandien mūsų Nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovui, Profesoriui Vytautas Landsbergis sukanka 90-metų!

Nors kaip sakė pats Profesorius, jo pagrindinis tikslas nėra, kad kažkas apie jį žinotų, bet niekas negali abejoti – Vytautas Landsbergis bus prisimenamas šimtmečius. AČIŪ Profesoriau, ką nuveikėte dėl mūsų Laisvės!

Ilgiausių metų Profesoriau ir pergalės Ukrainai! Dėl Jos, Profesorius paprašė nedovanoti gėlių, o paaukoti Blue/Yellow“, – feisbuke bendražygius ir bičiulius ragino Seimos narys.

Nuotraukomis ir sveikinimu jubiliejų švenčiančiam profesoriui dalijosi fotografas Algimantas Aleksandravičius.

„Šiandien savo 90-tąjį gimtadienį švenčia lietuvių politikas, visuomenės veikėjas, meno, muzikos ir kultūros istorikas, pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas Vytautas Landsbergis. Sveikinimai Didžiam Vytautui“, – kviesdamas pasižiūrėti nuotraukas, kuriose įamžintas profesorius, rašė A.Aleksandravičius.

Ilgiausių metų profesoriui linkėjo žurnalistė Nemira Pumprickaitė.

„Už šitą dieną. Ilgiausių metų, pone Profesoriau“, – rašė ji.

Sveikinimu dalijos ir lenktynininkas Benediktas Vanagas.

„Maestro, su 90'tuoju! Garbė pažinti. Šoferis. „Klausimas yra ne kaip būti laisvu, o kaip laisvu išlikti“, – Vytautas Landsbergis.

P.S. tie, kas menamai Profesoriaus nemėgsta, dažnu atveju, tiesiog Jo nesupranta“, – rašė jis.

Žodžius iš knygos apie profesorių sveikinimui panaudojo politologas Mažvydas Jastramskis.

„Geriau, negu jau esu parašęs, nebeparašysiu. Su 90-uoju gimtadieniu, pirmasis atkurtos Lietuvos Respublikos valstybės vadove! Nėra abejonių, kad 1990– 1992 metais Landsbergis buvo faktinis Lietuvos valstybės vadovas.

Be to, šių pareigų atsakomybė ir įtaka buvo didelė. Landsbergio faktinė įtaka tada buvo didesnė nei kai kurių vėlesnių Lietuvos prezidentų.

Taip, formaliai prezidento institucijos 1990–1992 metais Lietuvoje nebuvo. Taip, pagal mūsų konstitucinę doktriną tik tas žmogus, kuris buvo išrinktas prezidentu pagal 1992 metų Konstituciją, gali būti vadinamas Lietuvos Respublikos prezidentu. Bet teisinis formalizmas ne iki galo apibrėžia politinę realybę.

1990–1992 metais Lietuvoje turėjome labai savotišką parlamentinės santvarkos atmainą, kur viename poste buvo derinamos Seimo pirmininko ir de facto prezidento institucijos. Eidamas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pareigas, Vytautas Landsbergis nebuvo tiesiog prezidentas. Jis buvo žymiai daugiau: ir Seimo pirmininkas, ir faktinis Lietuvos valstybės vadovas, ir vėlesnės prezidento institucijos prototipas.

Prezidentas before it was cool“, – rašė M.Jastramskis.