Žilvinas Grigaitis ir jo žmona Elle išgyvena netektį

Naujienų portalui lrytas.lt susisiekus su Ž.Grigaičiu, paaiškėjo, jog Australijoje gyvenusi moteris jau ilgą laiką buvo prikaustyta prie lovos.

„Ji buvo nuostabus, jautrus, nuoširdus žmogus. Manau, kad jos dėka Elle ir jos seserys paveldėjo lietuvybės jausmą ir šiltą žmogiškumą.

Pirmą kartą su Apalonija susitikome Filipo saloje, kurioje ji turėjo namus. Mane ji pasitiko su lietuviškomis dainomis.

Jai buvo be galo įdomu mane, lietuvį iš Lietuvos, sutikti. Apalonija pati buvo gimusi ir augusi Kaune, šiame mieste užaugau ir aš. Pirmasis mųdviejų susitikimas buvo be galo šiltas. Be galo sunku kalbėti apie žmogų, prieš kelias valandas išėjusį iš šio pasaulio“, – kiek drebančiu balsu pasakojo Ž.Grigaitis.

Vyras pridūrė, jog su sveikatos problemomis Apalonija kovojo iki pat mirties.

„Ji buvo kareivis, kuris tikrai kariavo kiekvieną dieną, už kiekvieną gyvenimo minutę. Ji tikrai į tai dėjo daug pastangų. Jai buvo virš 90-imt metų. Planavau greitu metu atvykti į Australiją, spėti su ja susitikti. Mano širdy jai liks labai daug vietos“, – sakė verslininkas.