Šiauliuose Vitalijos Katunskytės artimieji ir gerbėjai taria paskutinį „sudie“

Į laidojimo namus „Tylos namai“ ištarti paskutinį „sudie“ rinkosi dainininkės artimieji, kolegos, bičiuliai.

Atsisveikinti atvyko ilgametis Vitalijos darbdavys, Palangos verslininkas Aidas Jurkštas. Kaip jis sakė, su atlikėja susipažino tuomet, kai dabartinė, Palangoje matoma kultūra buvo pradėjusi tik formuotis.

„Maždaug 15 metų buvau jos darbdavys. Tiesa, nebebendravome paskutiniuosius septynerius metus. Vitalija buvo reiškinys. Po 1990-ųjų Palanga labai keitėsi, buvo formuojamas naujas jos veidas. Ji buvo muzikavimo Palangos Jono Basanavičiaus gatvėje pradininkė. Juokaudavau, kad kartu su Vitalija gavau visą Šiaulių guberniją – paskui ją tempdavosi ordos šiauliečių ir kitų miestų gyventojų.

Apie 1992–1993 metus dirbo dainininkas Adolfas Jarulis. Kai su juo baigėme dirbti, atvyko Vitalija. Tuomet ji koncertavo su grupe „Nostalgija“, šioje grupėje jie buvo tryse – keturiasdešimtmečiai, labai linksmi, patrakę. Grupę sudarė Arijus Ivaškevičius, Remigijus Kraputavičius ir jinai.

Grupė atlikdavo ne autorinį, tačiau labai gražų repertuarą, savo akimis mačiau jų augimą. Po to prasidėjo „Bobų vasara“. Taip jau sutapo, kad Edita Mildažytė buvo mano klasiokė.

Vitalija buvo labai stipri, valinga moteris. Prieš kelioliką metų dalyvavau jos mamos laidotuvėse. Jau tą patį vakarą ji grįžo į Palangą ir kaip niekur nieko puikiai „atidirbo“ koncertą. Vitalija niekada „nepavedė“, buvo labai darbšti. Be to, ji buvo itin ištverminga, geriausiais laikais jos koncertuose apsilankydavo net po šimtą tūkstančių žiūrovų per metus.

Vis dėlto, linksmiausia ji būdavo po darbo. Labiausiai trūksta jos juoko, kuris buvo griausmingas. To niekada neužmirsiu. Ir „O Sole Mio“, – kalbėjo jis.

Seniausias Lietuvos didžėjus Romualdas Volodka kalbėdamas apie Vitaliją sunkiai tramdė ašaras.

„Viename iš vakarėlių Vitalijai prasitariau: „Jei aš nedegsiu, tu nedegsi, kas gi degs vardan mūsų Šiaulių?“ Ji degė ir sudegė. Vitalija buvo nuostabus žmogus. Su ja turėjau per penkiolika koncertų. Ji man buvo tarsi sesuo. Labiausiai papirko neišpasakytas jos nuoširdumas“, – graudinosi jis.

V.Katunskytės gyvybė užgeso sausio 18 dieną. Ji mirė dėl širdies problemų.

Dar prieš porą metų portalui lrytas.lt atlikėja prasitarė turinti sveikatos problemų, susijusių su stuburu – dėl užspausto nervo moteriai tirpo kojos. V.Katunskytė minėjo, jog dėl šios problemos ne kartą teko kreiptis į gydytojus, tačiau šie, dėl didelės rizikos, operacijos atlikti nerekomendavo.

„Važinėju automobiliu, vaikštau visur, bet, žinoma, įsikibusi į vežimėlį. Atimk jį ir aš galiu nukristi. Bet tais stuburais Lietuvoje skundžiasi kas antras, čia – nieko naujo. Medikai sako, kad po operacijos aš galiu sėsti į vėžimėlį arba gultis ant patalo. Tai kaip aš po tokių žodžių galiu gultis po peiliais? Rizika yra didžiulė. Be to, įtakos turi amžius, antsvoris“, – portalui lrytas.lt tuomet pasakojo V.Katunskytė.

Dainininkės žodžiais, tuomet jai teko apsilankyti net pas 8 chirurgus, tačiau visų jų nuomonės sutapo. V.Katunskytei buvo siūloma operuotis net Šveicarijoje – tokios operacijos kaina – 50 tūkst. eurų, tačiau ji atsisakė. Vis dėlto, V.Katunskytė rankų nenuleido – norėdama sau padėti ji lankėsi masažuose, gėrė vaistus. Anot jos, sveikata šlubuoti pradėjo jau seniai.

„Paskaudėdavo tą nugarą, bet tai ką – susileidi į petį ampules ir eini į sceną. Gyvenau būtent taip. Nes man scena buvo pirmoje, o ligos – trisdešimt penktoje vietoje. Per visus šiuos metus liga toliau progresavo, o dabar medikai jau imasi už galvos ir klausia, kaip taip apleidau savo stuburą.

Sakė, kad sveikatą taisyti reikėjo prieš dvidešimt penkerius metus. Bet daugelis iš mūsų taip gyvename. Kol liga neužspaudžia, geriam, leidžiamės vaistus ir judame pirmyn“, – sakė ji.