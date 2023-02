Po įvykusio aršaus konflikto su D. Rimkumi-Rimkenzo pasisakė ir kovotojas A. Misiūnas: „Man jis buvo ir yra šiukšlė“

Pastarasis apie tai prabilo savo „Instagram“ paskyroje.

„Norečiau pakalbėti apie tai, kas įvyko tarp manęs ir Dovydo Rimkaus. Nepaisant to video, ką jūs matėt, man labai nepatiko ir užkliuvo Rimkaus komentarai, „jog aš sveikinausi su visais ir priėjau prie Misiūno pasisveikinti“. Pirmas dalykas, su draugais niekas taip nesisveikina. Jis atėjo, apsikabino per kaklą, pradėjo vos ne smaugti, tampyti. Aš jį pastūmiau, tada jis mane pastūmė, aš ir vėl jį pastūmiau.

Dar jis ir Simukui prašovė iš kojos, dėl to labai juokinga, nes ką jam tas Simukas padarė. Aš niekada negalvojau, kad taip gali būti, kad kikbokso kovotojas ims imtyniauti. Ir jis dar sako, kad „aš bijojau jį užmušt“. Aš manau, kad jis bijojo prasileisti ir tiek ir dėl to lengviausias būdas eiti į kojas.

Man išvis yra keista, kad jeigu jis jau taip muštis norėjo, tai kodėl jis nusimetęs mane laikė. Kodėl tie filmuotojai buvo ir kodėl viskas įvyko taip, kaip įvyko. Man tai yra labai keista. Bet, man atrodo, kad jis tiesiog bando padaryti kažkokį šou, nes supranta, kad ugnelė jo jau eina į apačią, o lengviausias būdas tai padaryti, tai per premjerą. Aišku, man dėl to yra gaila, kad kažkas galbūt nenorėjo to matyti ir aš pats to nenorėjau, bet gavosi kaip gavosi ir kažkam šou, kažkam followeriai yra aukščiau visko. Nes taip, kaip aš augau, tai, atrodo, jeigu yra konfliktas, tai kažkur nueini toliau nuo kamerų, toliau nuo žmonių ir padarai tai, ką reikia.

Aš tai tokios nuomonės, o čia kai pradeda prie kamerų kažką įrodinėti... Jeigu kažkas turit tą filmuotą medžiagą, tai atsiųskit, aš parodysiu, kaip jis prisikabino ir kaip vos neprasileido. Nes tas toks žeminimas, kad aš tūkstantį kartų geresnis už jį, tai man jis asmeniškai buvo ir yra šiukšlė. Net nežinau, ką daugiau ir bepasakyti. Dar daug komentarų buvo ir dėl pačios Roses, ar negėda, kad jūs taip pasielgėte. Nei aš to norėjau, nei aš apie tai galvojau, bet, manau, ji pati viską supranta, nes ji ne balerina, ne dainininkė ir pati gyvena tą kovotojo gyvenimą ir žino, kaip viskas vyksta“, – sakė A.Misiūnas.

Pirmasis po konflikto situaciją savo „Instagram“ paskyroje komentavo D.Rimkus-Rimkenzo.

„Su visais sveikinausi, norėjau gražiai pabendrauti ir, nieko neišskiriant, pasisveikinau ir su Misiūnu. Kaip su draugu. Jis pradėjo stumdytis, tampyt už golfo, aš jį irgi pastūmiau, nes ką jis čia leidžia? Kad išvengti tolimesnio konflikto ir neužmušti žmogaus, nes aš esu šimtą kartų geresnis už jį, nusimečiau ant žemės, kad erelį nugesinti. Paskui buvo gėda, nes atrodėm kaip mužikai“, – sakė jis.

Apie incidentą ketvirtadienio vakarą pranešė portalas sportas.lt