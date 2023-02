Žinomi žmonės Valentino dieną mini ir svetur: stebina mylimuosius

Štai, stilistė Asta Manchester (41 m.) pasidalijo jaukia savo ir vyro Gleno Manchesterio (57 m.) nuotrauka.

„Mano mėgstamiausia meilės istorija – mūsų. Su Valentino diena“, – skelbė ji.

Vasario 14-osios nepamiršo ir Dubajuje gyvenanti verslininkė Sandra Skorupskaitė (32 m.).

„Su Valentino diena. Nenustokite mylėti! Ir būti mylimi! Mylėkite save! Taip stipriai, kad kiekvienas jumis rūpintųsi! Kiekvienas mumyse turi jėgą! Ar norėtum būti mano Valentinas?“, – klausė verslininkė, pasidalijusi pikantiška fotografija.

Televizijos laidų vedėja Gintarė Gurevičiūtė (36 m.) savo sekėjams linkėjo mylėti ir būti mylimiems.

Kūno rengybos trenerė Jolanta Leonavičiūtė (39 m.) linkėjo nepamiršti meilės savo kūnui.

„Su Meilės diena! Nepamirškit duoti meilės ir savo kūnui. Rūpinkitės juo, mylėkite save, priimkite save. Tik tada, kai esam tikri sau, galim būti tikri kitiems. Ypatingai mylimiem žmonėm“, – teigė moteris.

Na, o vizažo meistrė, „Studio M“ įkūrėja bei dainininkė Milita Daikerytė (25 m.) gražius žodžius skyrė savo mylimajam.

„Meilė. Visada sakiau, kad gali išspręsti viską. Ir kalbu apie meilę nebūtinai žmogui – gamtai, šeimos nariams, draugams, vaikams, gyvūnams, sau, meilę gyvenimui, pasauliui… Jausmas, kuriame nėra pagiežos, pavydo, konkurencijos, pykčio, agresijos. Jausmas, kuris veikia tik teigiamai.

Pati dar mokausi. Mokausi priimti pasaulį tokį, koks jis yra ir mylėti besąlygiškai. Mokausi atrasti mažus ir didelius dalykus, kurie suteiks tą jausmą. Nors kartais emocija, principai ar ego nugali, labai stengiuosi.

Taip, atrodo basic per Valentino dieną daryti tokį post, bet gal tai gera proga ne „go against the flow“ ir galvoti kokia bereikšmė tai simbolika, o prisiminti, kaip iš tiesų svarbu yra myleti ir būti mylimiems?

Linkiu daugiau meilės mums kiekvienam“.