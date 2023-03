Iliuzionistas R. Bernatonis nufilmavo, kaip Balyje apgaudinėjami turistai: situacija susilaukė ir užsienio žiniasklaidos dėmesio

Naujienų portalui Lrytas.lt vaikinas pasakojo, jog idėja nufilmuoti, kaip iš turistų Balyje yra vogiami pinigai, kilo po to, kai vakarėlyje sutiktas tautietis papasakojo, jog tokie apgaudinėjimai saloje yra dažni ir jog dėl to, kol nėra jokių įrodymų, padaryti nieko negalima.

„Buvau viename lietuvių vakarėlyje ir ten sutiktas vaikinas man papasakojo, kaip iš jo pinigų keitykloje pavogė 200 eurų. Jis sakė, kad nieko dėl to padaryti negali, kadangi neturi jokių įrodymų, todėl nusprendžiau pats išsiaiškinti, kaip viskas vyksta. Pasiėmiau su savimi draugą ir motoroleriu važinėjau po Canggu miestelį, ieškodamas tokio kioskelio, kuriame galėčiau viską nufilmuoti. Kadangi daug kur užtamsinti langai ar šiaip sudėtingos sąlygos filmavimui...Buvau nusiteikęs filmuoti tol, kol mane apgaus, tačiau, mano laimei, ilgai laukti nereikėjo – tai įvyko jau iš pirmo bandymo“, – pasakojo jis.

Rokui pavyko nufilmuoti, kaip pinigus keičiantis vyras juos vis numesdavo ant žemės, o vėliau pakeldavo, tikėdamasis nukreipti vaikino dėmesį ir taip iš jo pavogti norimą sumą pinigų. Dėl įvykio į policiją vaikinas nesikreipė, nes, anot jo, tai būtų beprasmiška.

„Nelabai policija rūpinasi tokiais dalykais. Kiek esu girdėjęs iš kitų pasakojimų, ten egzistuoja šioks toks rasizmas – jeigu tu esi baltaodis turistas, tai nelabai kažką ir padarysi. Taip pat nežinau, ar policija ten nėra korumpuota. Dėl viso pikto paviešinau vaizdo įrašą taip pat tik grįžęs į Lietuvą, nors viską sumontavęs ir paruošęs publikavimui buvau dar Balyje.

Dar prieš keldamas galvojau, jog reikėtų paslėpti to vyro akis, bet vėliau pagalvojau, o kodėl turėčiau? Juk jis kiekvieną dieną ateina į darbą ir kiekvieną dieną vagia pinigus iš kitų žmonių. Apskritai, manau, kad tokius reikia ne tik viešinti, bet ir nupjauti pirštus už tokį elgesį“, – sakė jis bei teigė, jog po įrašo paskelbimo sulaukė daugybės žinučių iš vietinių, kurie apgailestavo dėl tokios patirties ir teigė jaučiantys gėdą.

Roko žiniomis, dėl šio įvykio yra pradėtas tyrimas, o pati situaciją nuvilnijo ir Indonezijos žiniasklaidoje – vaizdo įrašą planuoja rodyti ir CNN kanalas.

„Po mano įrašu žmonės pradėjo žymėti visokius politikus, influencerius, įtakingus žmones, o viena žurnalistė minėjo, jog dėl šitos situacijos jau pradėtas tyrimas. Taip pat šiandien vakare Indonezijoj per CNN viską parodys per žinias. Visi šioje šalyje žino apie tokias apgaules, todėl džiaugiuosi, jog man pavyko viską užfiksuoti ir tikiuosi, jog valdžia imsis dėl to kažkokių veiksmų“, – sakė jis.

Apie situaciją R.Bernatonis pasakojo savo feisbuko paskyroje.

„Išvažiavau atostogauti į Balį, o užkūriau tiek reikalų, kad netgi CNN parašė. Apie viską nuo pradžių. Kai jau planavau atostogas, man tai vieni, tai kiti draugai, kurie yra buvę tuose kraštuose, sakė būti atsargiam keičiantis pinigus, nes yra daug atvejų, kad keityklose neatiduoda reikiamos sumos. Pagalvojau, kad tikriausiai geriausias būdas apsisaugoti nuo sukčių – pinigus išsikeisti oro uoste.

Taip ir padariau ir pamiršau apie sukčiavimus. Tuomet daug keliavau po salą, bendravau su kitais turistais ir vis iš kalbos išeidavo, kad kalbame apie sukčius.

Visi sutikti arba tiesiogiai, arba netiesiogiai susidūrę su pinigų keitimo sukčiavimu. Visi liudijo tą patį: „aš viską suskaičiavau, ir kai grįžau į viešbutį – trūko pinigų“. O kai paklausiau, tai kaip čia taip tave apgavo, kuriuo metu, tai niekas negalėjo pasakyti. Man pasidarė smalsu ir nusprendžiau išsiaiškinti, kokiu būdu sukčiai išvilioja pinigus. Prieš pradedant eksperimentą sau pasakiau, kad keisiu pinigus tol, kol mane apgaus.

Skamba labai keistai, bet aš labai norėjau sužinoti kokią techniką jie naudoja sukčiavimui. Sustojau prie įtartinai atrodančio kioskelio ir, mano nuostabai, iškart buvau apgautas! Labai apsidžiaugiau, kad pavyko tai užfiksuoti ir pasidalinau vaizdo įrašu su savo sekėjais Instagram, paaiškindamas, kaip vyksta sukčiavimas.

Šiai dienai vaizdo įrašą jau peržiūrėjo beveik 6 milijonai žmonių, apie tai parašė Indonezijos CNN ir kiti portalai, o su manimi susisiekusi viena žurnalistė sakė, kad yra atliekamas tyrimas dėl šio atvejo!“, – rašė vaikinas.