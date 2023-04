Pirmą kartą po konflikto su vyru sekėjams pasirodžiusi V. Siegel-Suodaitė: „Viena sunkiausių savaičių gyvenime“

Po incidento pirmoji instagrame įrašu pasidalijo V.Siegel-Suodaitė, vėliau, paleistas iš areštinės, pasisakė ir L.Suodaitis.

Nors moteris visą savaitę nebuvo atsiribojusi nuo socialinių tinklų – įkėlė tris įrašus, du iš jų susijusius su jų su vyru konfliktu – antradienio vakarą ji pirmą kartą per šį laiką pasirodė sekėjams instagramo istorijose.

„Na tai ką, sveiki visi lygiai po savaitės. Savaitę laiko nesimatėm. Iš tiesų tą savaitę man buvo ne iki to, kad daryti stories ir panašiai. Galiu pasakyti tai – viena sunkiausių savaičių gyvenime. Bet aš neatėjau čia pas jus gailesčio reikalauti ar dar kažką. Tiesiog kažkaip tai pagalvojau, kad jau laikas grįžti.

Grįžtu be kažkokių tai sudėliotų tekstų, be sudėliotų kažkieno storie, grįžtu ir kalbu iš širdies, iš to, ką jaučiu, ką noriu šiuo metu kalbėti ir panašiai. Kas mane seka iš seniau žino, kokia aš esu, tie sudėlioti mano storiai būtų labai aiškūs.

Visų pirma noriu labai padėkoti. Per tą savaitę gavau beprotiškai daug žinučių, beprotiškai daug palaikymo ne tik iš savo draugų, bet ir iš sekėjų, moterų instagrame ir feisbuke. Ačiū jums labai. Tikrai kiekviena iš žinučių yra perskaityta“, – kalbėjo ji.

Žinoma moteris neslėpė, kad daugelis rašiusių jai prisipažino apie patiriamą ne tik fizinį, bet ir psichologinį smurtą. Tai, pasak V.Siegel-Suodaitės, opi problema Lietuvoje.

„Ką dar supratau susirašinėdama su moterimis, skaitant žinutes, kad labai, labai didelė problema yra smurtas šeimoje. Man tiek moterų rašė... Ne tik fizinis, bet ir psichologinis. Košmaras, kas vyksta. Labai daug moterų tyli, labai daug moterų nieko nesako ir panašiai. Gaila ir labai liūdna, kad tokie dalykai vyksta, o, žinot, kaip kartais būna, psichologinį smurtą iš viso yra kartais net baisiau nei fizinį pernešti. Kas tą praėjo – mano žodžius tikrai supras.

Gaudavau ir tokių žinučių per šias dienas, kad tikrai nederėtų instagrame aiškintis. Taip, aš sutinku visu šimtu procentų, kad ir kas tarp mūsų su Laurynu buvo nutikę, kad ir ką aš iškentėjau, kad ir kas buvo – aš negaliu pamiršti vieno – jis yra mūsų vaiko tėvas ir, žinot, tie storiai, tie drabstymaisi purvais – jie liks. Ir vaikas užaugs, galės viską skaityti“, – nusivylimo neslėpė ji.

Nuomonės formuotoja taip pat pakomentavo L.Suodaičio kalbas apie jos kelionę į Italiją. V.Siegel-Suodaitė teigė, jog vaikai tuomet buvo palikti ne jo vieno, o keturių asmenų priežiūroje ir patikino, kad daugiau nežada atsakinėti į jo pasisakymus.

„Labai nenoriu veltis į šitą aiškinimąsi instagrame. Du suaugę žmonės tikrai turėtų aiškintis ne instagrame ir kažkokias savo tiesas įrodinėti ne instagramo sekėjams, o yra tam instancijos ir visi kiti dalykai. Bet žinot, aš esu priversta apsiginti, nes aš tiesiog negaliu pakęsti ir pernešti tokios neteisybės. Galiu pasakyti tik viena – moterys, netylėkite jei patiriate psichologinį ar fizinį smurtą.

Per tris metus mane psichologiškai suvarė, tą bando ir dabar padaryti instagrame, bando mane psichologiškai palaužti. Bet aš sakau, turiu du vaikus ir privalau dėl šitų mano vaikų būti stipri, susiimti, nebeverkti, suimti save į kumštuką ir judėti toliau. Ašarų pralieta per tą savaitę tai... Nesuskaičiuočiau valandom“, – teigė ji.

Žinoma moteris užbaigė įrašą sakydama, jog neketina atimti vaiko iš tėčio ir nori, kad juodu matytųsi.

„Vaikas privalo matyti ir augti bendraudamas su abiem tėvais, todėl niekada nei drausiu, nei atiminėsiu vaiko. Vaikas ne daiktas! O, juolab, berniukui, manau, augant tėčio labai reikės“, – įrašus tokiais žodžiais baigė ji.