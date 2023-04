Pirmą kartą po itin atviros išpažinties prabilęs L. Suodaitis: „Tai tikrai visiems bus pamoka“

Įrašinėdamas instagramo istorijas žinomas vyras teigė sėdintis automobilyje netoli jųdviejų su V.Siegel namų bei laukiantis susitikimo su sūnumi.

„Kažkaip jau kurį laiką čia nebuvau, bet, turbūt, tik man taip atrodo, nes, panašu, kad daug žmonių žiūrėjo vakar mūsų su Rolandu interviu. Tai kažkaip jaučiau pareigą visiems padėkoti už palaikymą, už žinutes. Daug žmonių rašė, kad šiaip tokių žinučių nerašau, bet dabar parašysiu. Ačiū jums, kad tai padarėte, tai yra be galo svarbu ir duoda tikrai stiprybės ir vilties tokiose situacijose. Tai nieko naujo šiandien.

Tik tai, kad gera diena, laukiu pasimatymo su mažium, džiaugiuosi, kad pavyko su kitos pusės advokatais sutarti popietinį laiką, nes praeitą savaitę tai praktiškai pramiegojo pusę mūsų susitikimo, penktadienį irgi visas toks apsnūdęs ir irzlokas buvo, nes tie dantys dygsta. O dabar va laukiu saugiu atstumu nuo buvusių namų, kol pamiegos ir kai pabus, tikiuosi, bus žymiai linksmesnis. Šiandien mums pavyko susitarti susitikt trims valandoms, nes turiu pats atvažiuoti pasiimti, tai vien kelionė vien valandą trunka.

Žiauriai pasiilgau per savaitgalį. Po visos šitos nesąmonės jau dvi savaitės praėjo. Kitiems gal tai nesijaučia, bet man tai kiekviena diena tokia... Gerai, kad mūsų tos technologijos ir telefonai leidžia tiek nuotraukas, tiek video pasižiūrėti. Tai labai laukiu, atsiųsim jums linkėjimus su mažium iš mūsų susitikimo. Dar kartą ačiū labai visiems už tokias gražias žinutes.

Dar vienas dalykas, ką norėjau pasakyti. Du kartus per interviu sakiau ir noriu dar kartą pabrėžti papildomai, nes tikrai jaučiu pareigą tai padaryti ir didžiulį dėkingumą bičiuliams ir mano aplinkai, kuri taip susitelkė aplink mane per šiuos įvykius. Tai tikrai visiems pamoka iš mano šitos situacijos, kad reikia be galo vertinti tokius žmones ir kad nenusipirksi net ir labai norėdamas tokių dalykų.

Reikia tikrai pagalvoti, kad yra tokių žmonių, kurie už tave mūru stoja, ir ar tu taip už visus stotum ir pasidaryti iš to išvadas. Darkart ačiū jiems, jie patys žino, apie ką čia kalbu ir aš tai labai labai vertinu“, – kalbėjo L.Suodaitis.