Erika Vitulskienė pasidalijo savo įpročiais virtuvėje: „Čia yra mano mamos auklėjimas“

„Žinau, kad jei išleisiu vyrą su vaikais apsipirkti į parduotuvę, jie grįš su pilnais krepšiais, nupirkę pusę parduotuvės, bet realiai nebus ko valgyti. Aš esu visiškai priešinga pirkėja, viską detaliai apgalvoju ir skaičiuoju. Čia yra mano mamos auklėjimas. Ji buvo griežta, taupi, skatino pagarbą maistui, to esu gerai išmokusi ir aš. Dabar tai stengiuosi perduoti savo vaikams“, – dalinasi E. Vitulskienė.

Moteris įsitikinusi, kad jos turimi įpročiai leidžia šeimai sutaupyti nemažai kasdienių išlaidų maistui, nes sunaudodami tai, ką jau turi namuose ir pirkdami protingai, beveik nieko neišmeta.

Maisto gelbėtojai – kiaušiniai, lavašai ir šaldiklis

Viena iš puikiai pasiteisinusių gudrybių, kuri padeda panaudoti maisto likučius Vitulskių namuose – kiaušinių patiekalai. Pasak Erikos, dešros, sūrio, daržovių ar kitų maisto produktų likučiai puikiai tinka kaip priedas kartu su keptais kiaušiniais. Kiekvieną kartą pavyksta vis kitoks, taupus, greitas ir gardus patiekalas, kuriam puikiai tinka visi šaldytuve užsilikę produktai.

„Jeigu nuo šeimos vakarienės yra likusios mėsos, dažniausiai panaudoju ją suktinukams su lavašais. Mano vaikai labai mėgsta ir noriai valgo tokį patiekalą. Taip pat, jei matau, kad yra kažkokių daržovių ar vaisių, kurių nespėsime suvalgyti – viską užšaldau ir neleidžiu jiems sugesti.

Vėliau tokie šaldyti vaisiai keliauja į mūsų šeimoje mėgstamus kokteilius, o trinant šaldytus vaisius – gauname gardžius, sveikus, vaisinius ledus. Todėl jei vaikai namuose paprašo ledų, pirmiausiai tikrinu, kokių uogų ar vaisių turime šaldiklyje“, – dalinasi moteris.

Planavimo galia

IKEA užsakymu atlikta visuomenės apklausa rodo, kad iš maisto likučių Lietuvoje stengiasi gaminti keturi iš dešimties gyventojų. Toks pats skaičius žmonių taupymo sumetimais apsiperka tik kartą per savaitę ir su sąrašu, o maždaug kas antras gyventojas iš anksto planuoja savo maisto meniu.

Vitulskiai – taip pat planuotojai. Jie dažniausiai valgo namuose, mėgsta naminį maistą, retai lankosi restoranuose ar kavinėse. „Visi šeimoje esame labai skirtingi žmonės ir turime savo mėgstamus patiekalus.

Vaikai, pavyzdžiui, mėgsta plovą, aš – daržovių troškinius, Merūnas – krevetes, tačiau kartu susirašome ir susitariame, ką kitą savaitę norėsime valgyti, kad kiekvienas rastų tai, ko nori. Tuomet perkame produktus pagal tuos patiekalus. Planavimas padeda taupyti ir pinigus, ir maistą, tačiau man tai svarbu ir dėl laiko sąnaudų – esu daug dirbanti, užimta dviejų vaikų mama, todėl kitaip nieko nespėčiau“, – sako E. Vitulskienė.

Taupyti padeda ir tvarka

Moteris nori savo mėgstamą tvarką matyti ir savo šaldytuve bei virtuvės spintelėse, tačiau prisipažįsta, kad ne visiems namiškiams pavyksta to laikytis: „Jeigu mūsų šaldytuve bus trys indeliai grietinės, didelė tikimybė, kad jie visi bus atidaryti. Mano vyrai kažkaip nepamato, jog jau yra naudojamas vienas indelis ir sugeba atidaryti naują pakuotę.“

Tuo tarpu IKEA interjero dizaino skyriaus vadovė Eimantė Nemanė sako, kad tokioje situacijoje nepamainomas sprendimas yra skaidrūs ir sandariai uždarome indeliai maistui laikyti. Pradarytą grietinę ar kitus produktus galima supilti į juos ir uždaryti – taip jie ilgiau išliks švieži.

„Maistas ilgiau išlieka šviežias specialiuose indeliuose su sandariai uždaromais dangteliais, kur jis neturi sąlyčio su oru, o ir šaltis jame išlieka ilgiau. O kuomet maistas išlieka šviežias – didesnė tikimybė, kad norėsis jį suvalgyti ir jo neišmesime. Be to, indeliai su dangteliais leidžia sutaupyti vietos šaldytuve statant juos vieną ant kito. Na, o skaidraus stiklo ar plastiko indeliai yra geresnis pasirinkimas už spalvotus indelius dėl to, kad jie leidžia matyti turinį jų viduje ir neužmiršti, ko turime, pavyzdžiui, pagaminto, po švenčių likusio maisto likučių“, – sako E. Nemanė.

Dizainerė priduria, kuomet maistas išlieka šviežias – didesnė tikimybė, kad norėsis jį suvalgyti ir jo neišmesime, o tokiu būdu ir nepastebimai, bet prisidėsime prie išlaidų maistui taupymo.