V. Siegel-Suodaitės ir L. Suodaičio drama sudomino internetinių svetainių kūrėjus: bandoma pasipelnyti?

Kone kasdien tiek V.Siegel-Suodaitė, tiek L.Suodaitis socialiniuose tinkluose ar žiniasklaidoje išsako savo poziciją vienais ar kitais klausimais bei pažeria daugiau detalių apie jųdviejų santykius.

Toks santykių aiškinimasis viešumoje patinka ne visiems. Vieni tuo piktinasi, kiti – smerkia, tačiau ištikimiausi poros sekėjai išreiškia palaikymą vienai ar kitai pusei.

Bandoma iš to pasipelnyti?

Didelio susidomėjimo sulaukusio poros konflikto pro akis nepraleidžia ir norintys pasipelnyti. Šį kartą jie nusitaikė į V.Siegel-Suodaitės valdomą internetinę parduotuvę.

Buvo sukurtas panašus adresas į keletą metų puikiai vystomos ir pelną teikiančios nuomonės formuotojos internetinės svetainės adresą. Vietoje shopbysiegel.com norinčiųjų pasipelnti domenas – shopbysiegel.lt. Šiame internetinės svetainės pavadinime vietoje V.Siegel-Suodaitės valdomos parduotuvės pabaigos „com“ adresas buvo pakeistas į „lt“.

Užėjus į shopbysiegel.lt internetinę svetainę galima matyti V.Siegel-Suodaitę ir L.Suodaitį primenančias karikatūras, o šalia jų – pašiepiančius iliustracijų aprašymus.

Internetinės svetainės viršuje skelbiama, kad šis shopbysiegel.lt domenas yra parduodamas. Norodoma, kad aukcionas vyksta nuo balandžio 14 iki gegužės 15 dienos. Per mėnesį visi norintieji įsigyti internetinę svetainę beveik tokiu pačiu pavadinimu, kaip ir V.Siegel-Suodaitės, gali pateikti pasiūlymą domeno kūrėjams.

Situaciją pakomentavo specialistai

Naujienų portalui lrytas.lt plačiau apie tokios, beveik identiškos, internetinės svetainės sukūrimą situaciją pakomentavo Kauno technologijos universiteto Interneto paslaugų centro vadovas Tomas Mackus.

„Domenas yra konkretaus asmens valdoma interneto sritis, kurią identifikuoja unikalus domeno vardas. Domeno skiriamąją dalį sudaro skiriamuosius požymius turintys elementai, kurie gali būti bendriniai žymenys arba išskirtiniai žymenys – asmens vardas, pavardė, pseudonimas, juridinio asmens pavadinimas, prekių ženklas arba kitas skiriamąjį požymį turintis elementas.

Domeno vardą sudaro ir už jį atsako domeno turėtojas, kuris ir priima sprendimą dėl domeno naudojimo. Įkuriant domenus vadovaujamasi principu „pirmas atėjai, pirmą aptarnavo“ (angl. first come, first served).

Lietuvos teismai yra pasisakę, kad asmuo, pradėdamas žodžių junginį naudoti savo komercinėje veikloje, turi pareigą pasidomėti, ar pasirinktas domeno vardas nepažeis trečiųjų asmenų teisių. Domeną įkuriantis asmuo yra pats atsakingas už pasirinktą domeno vardą ir dėl jo galintį kilti ginčą“, – lrytas.lt kalbėjo jis.

T. Mackus teigia suprantantis, jog internetinės svetainės pavadinimas neretai tampa įmonių įvaizdžio dalimi, tačiau pažymi, jog jų savininkai neturi teisių į jų nuosavybę.

„Lietuvos teismų praktikoje pripažįstama, kad interneto svetainės yra tapusios neatskiriama įvairių rinkos dalyvių ir kitų juridinių asmenų įvaizdžio dalimi, reikšminga reprezentavimo bei informacijos platinimo priemone. Domeno vardas be savo tiesioginės techninės funkcijos atlieka ir bendrovės identifikavimo funkciją bei yra svarbi priemonė, padedanti ūkio subjektui reklamuoti ir realizuoti savo prekes bei paslaugas.

Kadangi domenas pagal savo paskirtį yra adresas, domeno turėtojas neturi išimtinių teisių į šį adresą kaip intelektinės nuosavybės objektą. Tačiau domeno turėtojas gali turėti išimtines teises į domene naudojamus skiriamuosius požymius turinčius elementus (dažniausiai prekių ženklus, juridinių asmenų pavadinimus, autorių teisių saugomus kūrinių pavadinimus, geografines nuorodas ir kt.) ir ginti savo teises nesąžiningos konkurencijos atveju.

Ginčai dėl domeno vardo gali būti sprendžiami ginčo šalių derybomis, arba taikant neteisminę mediaciją, arba kreipiantis į arbitražą ar teismą. „.lt“ domeno administratorius nesprendžia ginčų dėl „.lt“ antro lygio domenų vardų“, – situaciją komentavo Kauno technologijos universiteto Interneto paslaugų centro vadovas.