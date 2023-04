Ansamblis „Lietuva“ šokio dieną kviečia pajudėti atvirose erdvėse

Energingu ritmu „Lietuva“ kviečia nusikelti, pavyzdžiui, į „Open Gallery“ – unikalią meno galeriją Vilniuje, įsikūrusią po atviru dangumi. Šiuolaikiniais sprendimais ansambliečiai šįkart įsilieja į urbanistinio kiemo aplinką, tarp didelių paveikslų ant sienų bei akį traukiančių meninių instaliacijų. Tai viena populiariausių sostinės vietų, kur atvyksta turistai iš Lietuvos ir užsienio.

„Ansamblis įsikūręs Naujamiestyje, Panerių gatvėje – čia repetuojame ir praleidžiame labai daug laiko. Savo žiūrovams, gerbėjams norėjome parodyti, kokia spalvinga urbanistinė aplinka mus supa, ir visai čia pat, vidiniuose pastatų kiemuose. Esame kaimynai su menų fabriku „Loftas“, šalia įsikūrę ir mūsų geri bičiuliai „Maisto bankas“.

Ši vieta – tarsi antrieji mūsų namai. Tokiose erdvėse įsivaizdavome daugiau ritmingą muziką, kaip ir pats šokis, kurio pulsuojančiu ritmu kasdien gyvename“, – apie sveikinimo idėją pasakoja ansamblio „Lietuva“ vyr. baletmeisterė Aušra Krasauskaitė.

Tapus „Lietuvos“ šokių grupės vadove, A. Krasauskaitė kūrybiniame procese pasitelkia šiuolaikinio šokio sprendimus, novatoriškai persipynusius su tautiniu žanru. Pasak Aušros, į kūrybą noriai įsitraukia ir patys šokėjai, taip atskleisdami dar didesnį trupės potencialą bei asmeninį santykį su šokiu.

„Mūsų šokių trupė veržli, žingeidi ir įvairiapusiška, galinti atlikti daugelį stilių, priimanti naujoves bei iššūkius, tuo pačiu nepamirštanti savo šaknų. Šokis svarbus tiek atlikėjui, tiek kūrėjui, jis vienija, sukuria nuostabią energiją bei suvirpina sielą, o per judesį galime užmegzti tarpusavio ryšį, bendrauti be žodžių. Mūsų ansambliui tai svarbu, kaskart norime dalintis iš to gimstančia emocija“, – sako A. Krasauskaitė, Auksinio scenos kryžiaus ir Padėkos kaukės laureatė.

Naujame video performanse užkoduoti šokių judesiai iš skirtingų ansamblio „Lietuva“ programų. Vienas naujausių, teigiamo atgarsio sulaukusių projektų – muzikinė drama „Sakmė apie dovanotą širdį“, kuri po sėkmingos premjeros vėl atgims Trakų pilyje rugpjūčio 17–19 dienomis.