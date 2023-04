Nuomonės formuotoja G. Bieliauskaitė – apie patyčias, darbą „OnlyFans“ ir plastines operacijas: „Susigundžiau“

Deja, populiarumas socialiniuose tinkluose turi ir kitą – neigiamą – pusę. Apie ilgą laiką lydėjusius skandalus, tėvų požiūrį į vykdomą veiklą bei sunkumus, su kuriais tenka susidurti, – itin atvirame G.Bieliauskaitės interviu.

– Augai Pakruojyje. Kodėl nusprendei persikraustyti į Vilnių, kur neturėjai nei pažįstamų, nei artimųjų?

– Kai pirmą kartą aplankiau Vilnių, man šis miestas paliko be galo gerą įspūdį. Kadangi visą gyvenimą praleidau mažame miestelyje, kuriame tikrai nėra daug veiklos, tai pamačiusi, kiek daug žmonių, naktinių klubų, parduotuvių, restoranų čia yra, supratau, kad šiame mieste gyventi man tiesiog skirta. Ta trumpa viešnagė Vilniuje man buvo tokia įspūdinga, jog nusprendžiau daryti viską, kad tik galėčiau čia gyventi.

– Ir kaip tau šį tikslą pavyko įgyvendinti?

– Kadangi jau tada buvau žinomesnė socialiniuose tinkluose, užsiėmiau reklamomis ir pavykdavo šiek tiek užsidirbti, tai taip man pavyko sutaupyti reikiamą sumą būsto nuomai, depozitui ir kitiems mokesčiams. Atsimenu, susitaupiau 600 eurų, susidėjau daiktus ir išsikrausčiau. Atgal nesidairiau ir užmaršty palikau visą iki tol buvusį gyvenimą.

– Ar pradžia naujame mieste nebuvo sunki? Kaip pasikeitė tavo gyvenimas, išvykus iš mažo miestelio?

– Galbūt iš pradžių buvo sunku apsiprasti prie naujos aplinkos, miesto dydžio, bet, manau, ganėtinai greitai adaptavausi, tad didelių sunkumų tikrai nebuvo. Persikrausčius į Vilnių mano gyvenimas pasikeitė – pradėjau bendrauti su daugiau žmonių, ko anksčiau nedarydavau. Gyvendama Pakruojyje turėjau didelę baimę ir jausdavau nerimą, kai reikėdavo bendrauti su nepažįstamais, bet atvažiavus į Vilnių tai pasikeitė. Manau, tiesiog pripratau nuolatos būti apsupta žmonių. Taip pat tapo įprasta tiesiog gatvėje sutikti žinomus žmones, kuriuos anksčiau matydavau tik per televizorių.

– Dar tais laikais, kai gyvenai Pakruojy, labai dažnai rodei savo gyvenimą socialiniuose tinkluose, kurdavai vaizdo įrašus „Youtube“ kanale. Ką apie šią veiklą ir itin atvirą dalijimąsi savo kasdienybe galvojo tavo artimieji – seneliai, su kuriais gyvenai, bei tėvai?

– Mano seneliai į šią veiklą žiūrėjo įtartinai, nes jie to tiesiog nesuprato. Tikrai labai dažnai dėl to tekdavo pyktis, nes jiems atrodė, kad keldama vaizdo įrašus į „Youtube“ darau kažką blogo. Bet vėliau jie su tuo susitaikė, nes suprato, kad manęs nepakeis. O tėvai, kadangi yra jaunesni ir viską supranta, šią veiklą visada palaikė.

– O koks tavo santykis su tėvais? Ar gerai sutariate?

– Mano santykiai su šeima visada buvo labai komplikuoti, nes viena pusė turėjo tam tikrų problemų, dėl kurių visi tiesiog negalėjome gerai sutarti. Tačiau su tėčiu ir seneliu palaikau gan artimą ryšį.

– Ne paslaptis, jog populiarumas turi savo kainą. Be to, jog socialiniai tinklai – puiki platforma, leidžianti uždirbti pinigus ir iš to pragyventi, tačiau taip pat tai – terpė patyčioms, neigiamiems komentarams. Kaip su tuo tvarkaisi?

– Iš pradžių man su neigiamais komentarais ir patyčiomis susitvarkyti buvo labai sunku, ne kartą norėjau viską mesti. Juk savo karjerą socialiniuose tinkluose pradėjau dar būdama paauglė. Tačiau per tiek metų išmokau su tuo tvarkytis – neigiami, pikti komentarai manęs nebeskaudina, dažnai jie man net kelia juoką. Kartais, kai kažkas parašo ką nors absurdiško, nesuvokiu, kaip išvis įmanoma taip nusišnekėti, todėl tiesiog iš to pasijuokiu.

– Anksčiau buvai tikrai skandalinga nuomonės formuotoja, kurią nuolatos lydėjo įvairūs skandalai ir pykčiai. Šiandien tavo socialinių tinklų paskyros privačios, esi daug rečiau matoma. Kodėl nusprendei pasitraukti iš viešumos?

– Tiesiog priėmiau sprendimą niekur nebelįsti. Anksčiau, kai itin dažnai rodydavau savo asmeninį gyvenimą, nuolatos atsitikdavo kažkas blogo, įsiveldavau į skandalus, kurie man keldavo neigiamas emocijas. O dabar gyvenu labai ramų gyvenimą, būnu su draugais, žiūriu serialus, daug laiko praleidžiu namuose su savo kate. Su socialiniais tinklais dirbu jau 7-erius metus ir, atrodo, dabar įžengiau į kažkokią naują erą, naują pradžią – man norisi kurti kažką naujo ir kitokio, nei tai dariau iki šiol. Taip pat pasidariau privačią instagramo paskyrą, nes taip jaučiuosi saugiau. Yra daug žmonių, kurie nori man pakenkti, ne kartą esu nuo jų nudegusi, todėl bent kol kas priėmiau tokį sprendimą.

– Atvirai kalbi apie tai, jog vienas pagrindinių tavo pajamų šaltinių – platforma „OnlyFans“, kurioje savo prenumeratoriams kuri erotinį turinį. Ar nebuvo nedrąsu tokią veiklą pradėti Lietuvoje, kur tai nėra taip populiaru kaip užsienyje, bei esi žinoma?

– Nebuvo, nes tuo metu buvau be galo prastoje finansinėje situacijoje, turėjau daug problemų, todėl man reikėjo rinktis – arba gyventi taip, kaip gyvenau iki tol ir kentėti, arba susikurti „OnlyFans“ paskyrą ir išlipti iš to liūno. Ši platforma man tikrai labai padėjo, o kas ką apie tai galvoja, man vienodai, nes dar iki tol buvau pašiepiama dėl įvairiausių smulkmenų.

– Jei ne paslaptis, kiek iš šios platformos tau pavyksta uždirbti?

– Tikslių skaičių atskleisti nenoriu, bet galiu pasakyti, jog jeigu stengiesi ir turi užsiauginęs auditoriją, tai ten galima uždirbti tikrai nemažus pinigus. Vieni iš šios veiklos uždirba tūkstančius, kiti – net milijonus.

– Per pastaruosius metus labai pasikeitė tavo išvaizda. Viešai kalbi apie įvairias grožio procedūras ir operacijas, kurias esi pasidariusi. Viena iš jų – plastinė krūtinės didinimo operacija. Kodėl tokiame jauname amžiuje nusprendei gultis po chirurginiu skalpeliu?

– Kadangi Vilniuje labai daug grožio salonų ir klinikų, o injekcijos ir operacijos yra pasiekiamos lengva ranka, todėl susigundžiau ir aš. Dar paauglystėje turėjau daug kompleksų, vieni jų – maža krūtinė ir lūpos, todėl nusprendžiau tai pakeisti. Nuostabu, kai žmogus geba save mylėti ir priimti su visais trūkumais, tačiau aš su savaisiais susitaikyti negalėjau. Dabar jaučiuosi daug labiau savimi pasitikinti.

– Galbūt turi planų ateityje dar ką nors pasitobulinti?

– Taip. Norėčiau pasikelti akių vokus, tačiau labai bijau apakimo rizikos bei kitų galimų komplikacijų. Tačiau mano vokai jau dabar yra užkritę, o su metais tai dar labiau keisis, todėl ši procedūra yra neišvengiama. Kartais taip pat pagalvoju ir apie sėdmenų didinimą, tačiau ši operacija yra labai rizikinga. Gal geriau reikėtų susiimti ir pradėti vaikščioti į sporto salę, tuomet tokių priemonių imtis nereikėtų...

– Savo socialiniuose tinkluose daliniesi įvairiomis istorijomis iš savo pasimatymų. Ar dažnai į juos vaikštai?

– Į pasimatymus vaikštau retai, nes dažniausiai jie būna nuobodūs – kiek esu buvusi, tai visada eidavome į kavinę ar vaikščiodavome po parką. Man daug labiau su vyrais patinka susipažinti spontaniškai, o dar geriau – per bendrus draugus.

– Koks vyras galėtų atkreipti tavo dėmesį?

– Man labai patinka vyrai, turintys gerą humoro jausmą ir suprantantys juokelius. Taip pat jis turėtų būti geros širdies ir supratingas, turintis plačią pasaulėžiūrą, tolerantiškas. Niekada negalėčiau būti su homofobu ar rasistu. Deja, nemaža dalis vyrų Lietuvoje būtent tokie ir yra. Apibendrinant – šalia savęs įsivaizduočiau atsipalaidavusį, geraširdį, linksmą ir supratingą žmogų.