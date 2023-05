Po konflikto su M. Volkumi prabilo N. Jagelavičienė: „Patiriu neapsakomai didelį psichologinį spaudimą“

Išaiškėjus šiai detalei, savo poziciją Nijolė išdėstė socialiniame tinkle.

„Rašyti šią žinutę be galo sunku ir be galo skaudu. Maža to, kad kalbos apie Mamos dieną šiandien veria širdį – tai bus pirmoji tokia diena, kai aš esu mama be savo vaiko, dar ir nuolat randasi straipsnių apie teisminius mano ginčus su SVETIMU žmogumi, kuris negerbia nieko. Mano anūkėlis yra vienintelė priežastis, kodėl aš dar randų jėgų gyventi.

Mano anūkėlis yra mano šviesa, mano didžiausia meilė, mano dukros atspindys ir mano stiprybė nepaleisti vėjais to, ką taip ilgai kūrė jo mama. Neveltui jos net kolekcija vadinosi VIENA. Aš padarysiu viską, kiek tik mano jėgose, kad visa, kas priklauso anūkėliui, nepatektų į svetimas, nemylinčias ir tik naudos siekiančias rankas. Širdingai prašau, neturint pilnos informacijos, nemanipuliuoti ja, neteisti, nešmeižti, neapkalbėti.

Bet kuri mama ar močiutė, tikiu, būdami panašioje situacijoje, elgiasi, elgtųsi taip pat. Šiandien patiriu neapsakomai didelį psichologinį spaudimą, jį patiria ir artima mano išėjusios dukros aplinka, net ir verslai, su kuriais bendradarbiauta.

Ir visą tą psichologinį spaudimą reikėtų padauginti ko gero iš šimto kartų, kad suvoktume, kokį patirdavo mano dukra... Mano šeima yra mano anūkėlis.

SVETIMAS žmogus nėra mano šeima. Ir tai mano pačios dukra nusprendė dar prieš daugiau nei trejus metus skyrybomis. Linkiu visiems ramybės, sveikatos, linkiu, kad vazos būtų pilnos Motinos dieną gražiausių gėlių“, – rašė ji.

Delfi.lt žiniomis, ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo (pagal Baudžiamojo kodekso 140 str. 1 d.). buvo pradėtas balandžio 3 d. Kol kas įtarimai šiame tyrime niekam nėra pareikšti – vis dar atliekami pirminiai veiksmai ir renkami tyrimui reikšmingi duomenys.

Pats M.Volkus situaciją komentuoti atsisakė. Minėto portalo šaltinių teigimu, konfliktas tarp N.Jagelavičienės ir M.Volkaus įvyko A.Jagelavičiūtės sūnaus Leono mokykloje, vienos ten vykusios šventės metu, kuomet močiutė atvyko pasimatyti su anūku ir buvo galimai užpulta M.Volkaus.

Lrytas.lt primena, jog N. Jagelavičienė balandžio 18 dieną taip pat kreipėsi į teismą ir dėl nuosavybės teisių pripažinimo. Ieškinio atsakovas buvo nurodytas anūkas Leonas Volkus.

Tiesa, nėra aišku, dėl kokių nuosavybės teisių pripažinimo moteris kreipėsi į teismą.

Kovo pabaigoje LNK laidoje „Bučiuoju. Rūta“ N.Jagelavičienė teigė, jog Anapilin iškeliavusi dukra paliko ne tik ją, sūnų, gerbėjus, bet ir visus gražius, dar nebaigtus darbus. N.Jagelavičienė sakė pasistengsianti visa tai pratęsti.

„Tai buvo rimta pagalba socialiai remtiniems, vaikams, sergantiems, ypatingai, didžiulė pagalba buvo teikiama moterų krizių centrui. Ji labai daug padėjo. Aš turiu daug planų, kur galėčiau tęsti visas jos veiklas. Įkūriau Agnės Jagelavičiūtės vardo fondą ir artimiausiu metu pranešiu apie pradžią“, – kalbėjo ji.

Nijolė laidoje papasakojo, kokia iš tikrųjų buvo jos dukra, už ką jai liks amžinai dėkinga. Jos visuomet buvo geriausios draugės – N.Jagelavičienė apie savo dukrą žinojo viską.