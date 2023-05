Ąžuolas Žvagulis geriausiai atsipalaiduoja pjaudamas žolę: „Gyvename apsupti gamtos ramybe“

Prieš kelerius metus į namą Vilniaus rajone atsikraustę Žvaguliai čia nesėdi rankų sudėję. Pasakiško pušyno apsuptyje stovi ne tik 370 kvadratinių metrų namas – čia šeima augina daržoves, gėlynus, kieme galima išvysti ir gražiausią šeimos puoselėjamą ūkį.

Žvaguliai rankoves atsiraitoję kaip reikiant: augina šešias vištas, kad vaikai galėtų valgyti ekologiškus kiaušinius. Tačiau jomis šeima neapsiribojusi – po kiemą laksto trys šuniukai, žąsis, skraido papūga. Jų planuose – ir gražuolių alpakų auginimas.

„Turime savo šiltnamį, jame auginame daržoves, rajone gyvenantys žmonės ekologiškai augina daug produktų, kuriuos ir patys stengiamės valgyti, ir duoti vaikams. Mano vyras net pradėjo auginti vištas, kad nuolat turėtume šviežių naminių vištų kiaušinių“, – vyro entuziazmu Ą.Žvagulio žmona Ineta.

Negana to, savo namų kieme Ąžuolas sugalvojo ir dirbti – prieš metus atidarė maisto vagonėlį „Ąžuolyno virtuvė“. Be to, namuose įkurdintas ir privatus vaikų darželis. Pagrindinis darželio išskirtinumas, anot jo įkūrėjų, – laisvė vaikams: gražus rajonas, šalia – regioninis parkas, grynas oras, o ir maistas patiekiamas kuo natūralesnis.

„Iš gamtos, gryno oro grįžtu tarsi po atostogų – atsipalaidavęs, pailsėjęs... Mes gyvename gamtoje. Aplink – daug takų, visus juos bandome išvaikščioti“, – gamtos džiaugsmais dalijosi Ąžuolas.

Jų sklype galima išvysti apie du šimtus medžių: čia auga pušys, ąžuolai, tujos, šimtai eglių. Tad dukra Barbora ir sūnus Bernardas nuo pat mažumės susipažįsta su medžių, augalų ir gyvūnų pavadinimais, gali pajusti jų teikiamą energiją.

„Mes apsupti gamtos ramybe, kuria dalijamės ir su artimaisiais“, – pasidžiaugė Ą.Žvagulis.

Meilę gamtai Ąžuolas taip pat pajuto dar vaikystėje. Nors Ąžuolas užaugo Žirmūnuose, bet jis puikiai prisimena, kad vos tik ištaikęs momentą, su draugais bėgdavo prie Neries upės.

„Žaisdavome prie upės arba prie Žirmūnų pliažo. Tai būdavo miesto gamta. O kai tik tėvai galėdavo, visada nusiveždavo prie ežerų. Daug vaikystės atsiminimų susiję su vandens telkiniais“, – kalbėjo vyras.

Ą.Žvagulis su šeima namų aplinką susikūrė taip pasakiškai, kad jam iš čia nesinori kur nors eiti. Čia – tikra atgaiva akims ir sielai. Čia – ir poilsis, ir darbas. Ąžuolas pateisina posakį, kad turint mėgiamą darbą, net nepajauti, kad dirbi.

„Mūsų kiemas man ir yra gražiausia Lietuvos vieta. Geriausiai, maloniausiai čia jaučiuosi. Mes jį susikūrėme, kaip mums patogu ir gražu. Kai nedirbame, visiems šeimos nariams labai patinka gamtoje piknikauti, o man – gaminti maistą“, – pasakojo jis.

Mieliausias metų laikas verslininkui – pavasaris ir vasara. Tuomet, anot jo, pasirodo visas gamtos grožis.

„Mūsų kieme auga daug yra obelų, kriaušių, vyšnių – visi vaismedžiai nusidažo baltai... Paukščiai pradeda čiulbėti. O vasarą mano mėgstamiausias užsiėmimas – žolės pjovimas, taip aš atsipalaiduoju. Gal keistai nuskambės, bet man patinka benzino kvapas“, – juokėsi jis.

Tačiau bundant gamtai, svarbu nepamiršti ir čia tykančių pavojų: juk žolėje knibžda pavojingi vabzdžiai, erkės. Žvagulių šeima nuo jų saugojasi pasiskiepydami.

„Turime vaikų darželį, esame atsakingi ir už kitus vaikus. Tad kasmet pas mus atvažiuoja įmonė ir visą sklypą išpurškia specialiu skysčiu nuo erkių“, – sakė jis.