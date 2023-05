Jūratė Norvaišienė atskleidė ilgaamžiškumo paslaptį: „Stengiuosi atlikti šią procedūrą“

Žinoma moteris sako, jog žodžio „poilsis“ jos žodyne tiesiog nėra. Iki šiol profesionalius šokėjus ruošianti moteris sako net ir leisdama laiką namuose rankų sudėjusi nesėdi.

„Neįsivaizduoju savęs sėdinčios ir nieko neveikiančios. Net ir namuose turiu begalę darbų. Pavyzdžiui, valausi dulkes ir gėriuosi savo darbu. Juk kaip gera ir malonu būti švariuose ir tvarkinguose namuose“, – šypteli ji.

Prie geros Jūratės savijautos prisideda ne tik betarpiškas bendravimas su žmonėmis, bet ir sportas. Radusi laisvą minutę šokių trenerė stengiasi kuo daugiau laiko leisti gryname ore ir judėti.

„Gyvenimas yra sudėtingas. Jeigu norime pilnavertiškai sulaukti garbaus amžiaus, privalome rūpintis savimi ir neleisti sau užsisėdėti“, – įsitikinusi moteris.

Taip pat, pasak Jūratės, be galo svarbu visose gyvenimo situacijose ieškoti pozityvo.

Žinoma moteris teigė visais įmanomais būdais besistengianti vengti negatyvo. Tai ji stengiasi daryti bendraudama su pozityviais žmonėmis.

„Psichologinė sveikata ir tarpusavio bendravimas neturi kenkti vienas kitam. Susitikusi su žmonėmis juose stengiuosi ieškoti teigiamų bruožų ir juos pagirti.

Be abejonės per daugelį metų yra tekę sutikti ir tokius asmenis, kurie aplink nemato nieko gero ir visuomet tik skundžiasi. Pozityvumas man yra be galo svarbus bruožas, tad negatyviomis emocijomis gyvenančius žmones savo kelyje stengiuosi aplenkti“, – pasakojo ji.

Bet, kaip ir daugeliui, šokių trenerei taip pat būna niūrių dienų. Tokiais atvejais ją gelbsti humoras.

„Kiekvieną dieną privalau leisti sau dėl ko nors pasijuokti. Ačiū Dievui socialiniuose tinkluose atsirado trumpi vaizdo įrašai su gyvūnėliais. Žiūrėdama juos visuomet pasijuokiu ir pasisemiu gerų emocijų.

Taip pat žurnaluose paskaitau anekdotus bei susitikus su draugais jais pasidalinu. Tai jau tapo mūsų bičiulių rato nerašyta taisykle, kuomet susitikę vieni su kitais papasakojame bent po vieną juokelį. Juk net ir moksliškai įrodyta, kad žmonės, kurie dažniau leidžia sau pajuokauti bei pasijuokti – gyvena ilgiau“, – kalbėjo ji.

Gera emocinė savijauta, pasak Jūratės, atsispindi žmogaus išvaizdoje. Nors ypatingų grožio ritualų ji neturi, tačiau neslėpė, jog stengiasi odą palepinti šveitimu bei drėkinti kremais.

„Būtinai nušveičiu odą, kad pasišalintų raginis sluoksnis ir į paodį patektų visos veido kremo veikliosios medžiagos. Dažnai moterys prisiperka brangiausių kremų, tačiau jie kartais taip ir lieka ant raginės dalies ir nebūna iš to naudos.

Taip pat dabar labai populiari mezoterapija. Vieną ar dukart metuose stengiuosi atlikti šią procedūrą“, – dalijosi grožio procedūromis Jūratė.

Naujienas, susijusias su medicina ir grožiu, šokių trenerė sako mėgstanti sekti ne tik internete, bet ir apie tai padiskutuoti su giminaičiais, gyvenančiais Kanadoje.