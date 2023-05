Brandžios odos priežiūros rekomendacijomis dalinasi aktorė N. Narmontaitė: „Kai oda švyti, ir pati smagiau jaučiuosi“

Apie brandžios odos priežiūrą pasakoja gydytoja dermatovenerologė Ilona Sakalauskienė, o patikrintos kosmetikos rekomendacijomis dalinasi aktorė Nijolė Narmontaitė.

Į aktualius klausimus apie brandžios odos priežiūros ypatybes ir atsinaujinusią Eucerin Hyaluron-Filler+Elasticity liniją atsako gydytoja Ilona Sakalauskienė.

Kokia yra brandi oda ir kuo jos priežiūra ypatinga?

Metams bėgant oda tampa plonesnė, sausesnė, mažiau elastinga, atsiranda raukšlės, pigmentinės dėmės. Tam, kad brandi oda būtų sveika ir graži, reikėtų reguliariai ją drėkinti, saugoti nuo žalingų saulės spindulių, naudojant kremą su SPF, neprausti karštu vandeniu ir naudoti brandžiai odai pritaikytas priežiūros priemones. Žinoma, didelę įtaką odos grožiui turi pakankamas vandens vartojimas, sveika mityba, reguliarus fizinis krūvis bei kokybiškas miegas.

Kokia turėtų būti odos priežiūros rutina? Į ką atkreipti dėmesį renkantis priemones? Kokių ingredientų ieškoti?

Brandžios odos priežiūros rutina turėtų būti sutelkta į drėkinimą, maitinimą ir apsaugą. Visų pirma, odą reikėtų prausti su švelniu bemuiliu prausikliu, kad nebūtų pašalinami natūralūs odos riebalai. Vėliau aplikuoti serumą, kuris drėkintų odą, skatintų kolageno sintezę. Dieną po serumo tepamas apsauginis kremas, kuris papildomai drėkina odą, idealu, jei jame būtų ir SPF nuo UV spindulių. Būtina palepinti ir paakių odą šiai sričiai pritaikytu kremu, na, o nakčiai rekomenduoju maitinantį kremą, kuris stiprintų regeneracinius odos procesus. Brandžiai odai skirtose priežiūros priemonėse reikėtų ieškoti drėkinančių medžiagų, tokių kaip hialurono rūgštis, glicerinas bei maitinančių medžiagų, tokių kaip keramidai, argano aliejus. Brandi oda dažnai linkusi į pigmentines dėmes, todėl rekomenduočiau ieškoti ir skaistinančių ingredientų – vitamino C, tiamidolio. Dėl drąstiškai mažėjančios kolageno sintezės, reikėtų ieškoti priemonių su kolageną stimuliuojančiomis medžiagomis – niacinamidu, retinoliu, hialurono rūgštimi.

Gal galite trumpai pakomentuoti atsinaujinusią Eucerin Hyaluron-Filler+Elasticity liniją, kurios sudėtyje dabar yra ir tiamidolio?

Ši linija labai mėgiama mano pacienčių, nes apima daug aktualių senstančios odos problemų, yra puikiai toleruojama ir prailgina atliekamų odos jauninimo procedūrų efektą. Be to, linija turi esminius produktus – serumą, dieninį bei naktinį kremus bei akių srities kremą. Naujiena tai, kad be didelės ir mažos molekulinės masės hialurono rūgšties bei gerai pažįstamo tiamidolio, šviesinančio pigmentines dėmes, linija praturtinta argiinu ir kreatinu, kurie pastebimai paskatina kolageno gamybą ir padidina odos elastingumą, todėl raukšlės tampa mažiau pastebimos.

Aktorės Nijolės Narmontaitės rekomendacijos

„Eucerin veido odos priežiūros priemonės – kremai, serumai, pienelis – ilgą laiką buvo mano mėgstamiausios. Bet būna, jog kas nors pasiūlo: „Pabandyk tą, išbandyk aną…“ Ir prasidėjo paieškų, klaidžiojimų metas. Tačiau taip ir neatradau nieko tinkamesnio. Juokiuosi iš savęs, kad kaip dukra paklydėlė vėl grįžau prie Eucerin. Pagalvojau: „Kam blaškytis ir kažko ieškoti, jei jau esi atradęs tai, kas tau tikrai TINKA.“ Jaunystės gal ir negrąžins, bet oda tikrai dėkinga, kad pamaitinta, sudrėkinta, švytinti.

Man jau tikrai reikėjo susirūpinti savo veido oda, ir ne tik dėl amžiaus, o ir dėl išsausėjimo, nes ilgą laiką viešėjau saulėtame krašte. Prisiminiau savo gerą bičiulį Eucerin – juk kadaise jis man taip tiko ir patiko. Atsiprašiau, kad buvau užmiršusi, kiek jis mano veidui gero yra padaręs, ir vėl paprašiau pagalbos. Ir vėl naudoju Eucerin kremus, serumą, pienelį ir jaučiu, kad oda darosi elastingesnė, atgauna spalvą. O kai oda švyti, ir pati smagiau jaučiuosi.“

Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity linijos priemonės yra specialiai sukurtos brandžiai odai ir yra skirtos tiems, kuriuos vargina senatvinės dėmės, gilios raukšlės ir elastingumo stoka. Šios linijos asortimente gausu odą drėkinančių priemonių: dieniniai kremai su UVA ir UVB apsauga (SPF 30 ir SPF 15), akių srities ir naktinis kremai. Juos papildo drėkinamasis serumas, kuris ypač veiksmingai mažina senatvines dėmes, būdingas brandžiai odai.

Atsinaujinusiose veido kremų ir serumo formulėse esantis tiamidolis yra patentuota medžiaga, veikianti pagrindinę hiperpigmentacijos atsiradimo priežastį. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad jis sumažina senatvines dėmes, o naudojant reguliariai apsaugo nuo pakartotinio jų atsiradimo.