Iš pradžių ten galėję patekti laimingieji džiaugės smagiomis vakaro akimirkomis, tačiau po kurio laiko linksmybes pakeitė nemalonūs potyriai. Apie tai viena pirmųjų socialiniuose tinkluose prabilo specialiai dėl koncerto iš svetur į Vilnių atvykusi Shelby Lynn.

Moteris teigė prabudusi su didžiule mėlyne, ašaromis, kadangi atsikėlusi ryte neprisiminė, to, kas vyko vakarėlyje ir teigė, kad jai buvo kažko įpilta į jos gėrimą. Sh. Lynn nutarė netylėti ir istoriją aprašė socialiniuose tinkluose.

Šiurpia moters istorija ėmė sparčiai dalytis daugelis lietuvių. Vienas iš jų – Paulius Eidukas, kuris smulkiai aprašė merginos pasakojimą. Įrašu vyras sutiko pasidalyti ir su lrytas.lt skaitytojais.

„Įspėjimas: Apsvaiginimas, užpuolimas, pasikėsinimas išprievartauti.

Dalinuosi istorija apie tai, kaip populiari vokiečių grupė „Rammstein“, per savo koncertą Vilniuje, Lietuvoje, 2023 m. gegužės 22 d., organizuotai apsvaigino, užpuolė ir tuomet pasikėsino išprievartauti merginą iš Airijos, kuri svečiavosi Vilniuje, kaip grupės gerbėja.

Lietuvos policija merginai nepadėjo, jie buvo nepasiruošę ir liko abejingais kritinėje situacijoje.

Kitos aukos, visos jaunos moterys, šiuo metu dalinasi savo asmeninėmis istorijomis, parodydamos, kad ši muzikinė grupė yra sukūrusi organizuotą apsvaiginimo, seksualinio priekabiavimo ir išprievartavimo sistemą, pasitelkdama prieš ir po koncertų vykstančius vakarėlius, kuriuose pakviečiamos kruopščiai atrinktos jaunos merginos“, – rašė vyras.

P.Eidukas pasidalijo nukentėjusios moters paskyra, kurioje galima matyti ir kitų nukentėjusių merginų istorijas. Vyras neslėpė paniekos grupės nariams ir ragino visas nukentėjusias netylėti ir paraginti kitus „Rammstein“ grupės gerbėjus aplenkti šį ir kitus vokiečių grupės turus.

„Prašau informuoti kitus apie šiuos niekingus seksualinius išnaudotojus Rammstein grupėje, ir paraginti potencialius gerbėjus ir koncertų lankytojus nesiartinti prie dabar vykstančio grupės turo, kaip ir turų ateityje“, – rašė jis.

Vyras taip pat pasidalijo merginos istorijos nuosekliu vertimu. Tai, ką socialiniuose tinkluose pasakojo patyrusi mergina, šokiruoja.

„Aleena Makeeva mane pakvietė į priekinę eilę. Praeitą savaitę per instagramą parašiau jai žinutę, klausdama, kaip galėčiau patekti į vakarėlį po koncerto, ir kad labai norėčiau, kad mane apsvarstytų dėl dalyvavimo. Ji pasiteiravo mano amžiaus ir kilmės, ir kuomet tai patvirtinau, ji atsiuntė man nuorodą į „WhatsApp“ grupę.

Visų merginų buvo paprašyta atsiųsti po selfį, prirašant „Noriu į vakarėlį prieš koncertą“ arba „Noriu į vakarėlį po koncerto,“ arba abu. Parašiau „Noriu į vakarėlį po koncerto.“ Vis tiek dalyvavau tiek vakarėlyje prieš, tiek po. Atėjo 2023–05-22, ir visos merginos kartu su 1 vaikinu, kuris buvo vienos merginos +1, buvo Joe nuvestos bendroje grupėje.

Pakeliui į renginio vietą stabtelėjome, ir Joe paprašė visų išsirikiuoti eile, petys į petį. Aš maniau, kad jis skaičiuoja dalyves. Tačiau vietoj to jis ėmė eiti palei eilę, filmuodamas, ir prisiartindamas prie specifinių merginų. Maždaug 4 iš viso, įskaitant mane.

Jis priartino kamerą prie vienos merginos veido, tuomet atėjo prie manęs ir filmavo mane nejaukiai ilgą laiką. Iš pradžių sakiau: „Labaaaaas! Oooo „Rammstein“ ar kažką panašaus. Tikėjausi, kad jis eis toliau, tačiau jis laikė kamerą prie pat mano veido įtartinai ilgą laiką.

Mes einame toliau, ir prieiname prie koncerto vietos. Mūsų paprašė palaukti, ir tuomet Joe grįžo, sakydamas: „Gerai! Kas iš jūsų niekada nematė „Rammstein“ arba nebuvot šito patyrę anksčiau?“ Aš pakėliau savo ranką, kaip ir kelios kitos merginos. Jis tuomet atrinko mus eiti į vakarėlį prieš koncertą, kartu su keliomis kitomis merginomis.

Pakeliui jis sakė: „Klausiau, ar niekas iš jūsų anksčiau nėra buvę dėl to, kad turime ribotą vietų skaičių, ir kadangi tai yra proga, pasitaikanti tik kartą gyvenime, ir norėjau, kad visos gautų galimybę“. Dabar galvojant manau, kad to buvo klausta tikriausiai dėl to, kad mes nežinotume apie tai, kas mūsų laukia.

Tuomet ateiname į vakarėlio prieš koncertą kambarį. Mūsų paprašo palikti telefonus ant stalo, jie kambaryje draudžiami. Joe tuomet ateina po kurio laiko ir sako „gerai, merginos, jūsų darbas iš esmės yra užsikurti ir gerti, mes norime geros energijos.“

Aš pasakiau „Aš esu ta mergina! Aš airė, aš užkuriu vakarėlius,“ turėdama omeny, kad esu pakankamai pasitikinti savimi, kad dainuočiau, šokčiau ir gerčiau, ypač per „Rammstein“, nes dievinu jų muziką.

Jis vėl išeina. Aš iš viso išgeriu 2 gėrimus. Yra didelis šaldytuvas, iki kraštų pripildytas daugiausia Prosecco. Šiek tiek saliamio ir energinių gėrimų. Taip pat ant stalo yra degtinės butelių. Aš įsipilu sau mažą kiekį degtinės/Red Bull. O po to – Prosecco. Man tai yra niekis, nesu nė kiek apsvaigusi.

Mes merginos kurį laiką šnekučiuojamės, tuomet duryse atsiranda Joe, ir pamoja man ranka, kviesdamas ateiti. Aš buvau įsitikinusi, kad kažkas yra blogai, kad galbūt aš pažeidžiau dress kodą, nes nesu apsirengusi spalvingai. Aš išėjau iš kambario ir paklausiau: „Ar viskas gerai?“ Jis atsako: „Ne, nieko blogo, aš tiesiog norėjau su tavimi pasikalbėti, nes tavo anglų kalba yra geriausia.“ Aš sakau „A, tuomet viskas gerai. Kas atsitiko?“. Joe Letz sako“ „Till norėtų su tavimi susitikti.“ Iš karto aš atsakau: „Kodėl? Kodėl mane? Ar tai sekso reikalas?“. Joe atsako: „Ne, Ne. Visiškai nieko panašaus! Til yra tobulas džentelmenas.“ Aš sakau: „Sakykit man tiesą. Prašau. Ar tai dėl sekso, ir ar jis iš tikrųjų agresyvus?“ Vėl, jis sako: „Ne, nieko panašaus, visa tai tik dėl 5 minučių pabuvimo kartu po scena per DJ pertrauką.“ Aš vėl jo klausiu, „Bet kodėl mane?“ Jis man nieko neatsakė.

Aš sutinku, nes jis atrodė nuoširdžiai, sakydamas, jog nebus jokio sekso. Joe sako: „Tik nesakyk kitoms merginoms“. Po šio pokalbio manęs ėmė prašyti kalbėti tyliau. Po to grįžtu į kambarį ir šneku su merginomis dar kurį laiką.

Viena mergina manes paklausė, kodėl buvau pakviesta išeiti, ir aš jai viską papasakojau, o ji sako: „mergaite, ne, prašau, neik pas jį, jis nori sekso, aš čia net neturėčiau būti, nes patekau uždengdama savo šeštadieniui skirtą apyrankę“. Aš atsakiau „O, šūdas, aš noriu atsisakyti visko atsisakyti, ar jau per vėlu? Per koncertą, prašau, neleiskit man niekur eiti“.

Aš sakiau: „Prašau, prašau, kad ir ką sakyčiau, neleiskit man niekur eiti“ ir ji sutiko. Po to į kambarį ateina Till ir paprašo visų merginų išgerti po tekilos šotą, ir mes visi sutinkame. Jis įpila jos iš butelio, ir tuomet sudaužo apie 4–5 viskio taures, ir paprašo 2 merginų taip pat sudaužyti savąsias.

Tai įvyko maždaug 20 val. Netrukus po to, Till palieka kambarį ir koncertas prasideda. Tai momentas, nuo kurio mano atmintis tiesiog nebeveikia. Viskas iki tol yra taip aišku, bet nuo maždaug 20 val. 30 min mano atmintis užgęsta. Esu kaip žmogus zombis, dainuoju, šoku, bet kliūvinėju ir griūvinėju.

Iš rankų krenta daiktai. Man nespėjus nieko suprasti, jau prasideda pertrauka, laikas prabėgo taip greitai. Pamenu, kad mergina iš anksčiau bandė mane laikyti, tačiau Joe mane išsivedė.

Tuomet esu nuvedama po scena. Praskleidžiu užuolaidą ir iš karto apšalu ir pasijaučiu siaubingai. Šitame kambaryje galėtų tilpti galbūt 4 žmonės, mažytis mažytis, kaip matavimosi kabina parduotuvėje. Ten aš laukiu, kol pasirodys Till, jis ateina ir aš iš karto sakau: „Till, jeigu tu čia dėl sekso, aš to visiškai nenoriu. Seksas man yra labai ypatingas, ir aš su nepažįstamais nesantykiauju.“ Jis iš karto supyksta, rėkdamas: „AK, JOE SAKĖ, KAD TU NORĖJAI“. Aš pakartoju: „Atleisk, kad tave nuviliu, tačiau seksas man yra ypatingas, ir aš negaliu“ Jis atsako: „TAIP, TU JAU TĄ SAKEI.“

Tuomet jis įniršęs išsiveržia pro užuolaidas. Palaukiau minutę, kad duočiau jam laiko išeiti, bet kai aš išeidinėjau, jis vis dar stoviniavo šalia užuolaidų. Jis man sako „Ne. TU PALAUK.“ Aš palaukiu dar 10 minučių ir tuomet išeinu.

Tuomet susirandu Joe ir sakau: „Tu man melavai, Till ant manęs dabar labai supykęs, RIMTAI supykęs.“ Joe sako: „A, nesirūpink dėl to, aš su juo susitvarkysiu, tai mano klaida.“ Tuomet esu nuvedama atgal pas merginų grupę priekinėje eilėje.

Jie atlieka likusią koncerto dalį, ir, likus 2 dainoms iki pabaigos, visos merginos dešinėje scenos pusėje yra nuvedamos šalin. Kitas dalykas, kurį pamenu, tai vakarėlis po koncerto, kur Richardas sėdi kitapus nuo manęs. Aš daugiau vakarėlyje nieko nebegėriau, išskyrus 2 butelius vandens.

Surandu kelias merginas, kurios man pasakoja intymias istorijas, kurias jie patyrė su Till. Nemažai šokiruojančių dalykų. Bet tai nėra istorija, kurią galiu pasakoti. 2 val. nakties viena iš tų merginų pamato, jog bandau palikti vakarėlį, nes mane labai pykina, ji paklausia, ar man viskas gerai, aš atsakiau: „Ne, man labai bloga“.

Ji nusivedė mane į tualetą, kuriame aš kurį laiką intensyviai vėmiau. Grįžtu į vakarėlį ir stengiuosi elgtis natūraliai, pasiimu vandens ir išeinu. Išeidinėdama griuvinėjau, ir 2 labai malonūs žmonės padėjo man nusigauti namo, sustabdė taksi ir už jį sumokėjo.

Aš pamečiau savo viešbučio kortelę, tad kai atvykau pradėjau panikuoti, bet miela, paslaugi pora, rūkanti gatvėje, taip pat buvo apsistojusi viešbutyje. Aš jiems trumpai papasakoju apie tai, kas įvyko, ir jie man padeda iš registratūros gauti naują kortelę.

Pajaučiau, kad grįžtant iš koncerto man ėmė truputį skaudėti, tad kai grįžau į kambarį, nusirengiau rūbus ir pamačiau visas mėlynes.

Negaliu užmigti visą dieną ir naktį, ir dar kitą dieną, vis dar kenčianti nuo neaišku kokių man duotų svaigalų. Ateina rytas ir man pablogėja, labai pablogėja. Be perstojo drebu, negaliu net paeiti nuo lovos nesuklupdama, aš vemiu, viduriuoju, šalu, o tuomet prakaituoju.

Kitą dieną man parašo mergina, kuri man padėjo per vakarėlį po koncerto, norėdama patikrinti, ar man viskas gerai. Pasakau jai, kad man buvo labai bloga, ir ji atsako, kad jai įvyko tas pats. Ir jos draugei. Ir dar kitai. Ir dar kitai.

Tuomet ji su kita drauge iš vakarėlio atvyksta manimi pasirūpinti, jos primygtinai siūlėsi man padėti, ir dėl to aš esu be galo joms dėkinga. Jos buvo su manimi visą dieną ir darė viską, kad man padėtų. Jos kalbėjo su registratūra ir pasirūpino, kad policija ir greitosios pagalbos komanda atvyktų į mano viešbučio kambarį, nes aš esu per daug prastoje būsenoje, kad kur nors pati eičiau.

Greitosios pagalbos darbuotojai atvyksta pirmi ir mane patikrina, sakydami, kad tik policija gali atlikti tyrimą dėl kvaišalų. Policijos aš laukiu maždaug valandą, ir kai jie atvyksta, jie sako, kad neturi jokių testų su savimi, ir kad galime nusipirkti jų iš vietinės vaistinės. Mano draugė nueina ir jų nuperka (angelas žemėje). Aš pasidarau testą, bet negaunu jokio rezultato, galbūt dėl to, kad per vėlu/nesusekama.

Tai nuvylė, bet geriau buvo pabandyti, nei iš viso nieko nedaryti. Merginos paliko mano kambarį apie 20 val., kuomet aš taip smarkiai nebedrebėjau, ir leido man ilsėtis. Jos nenorėjo manęs palikti, bet aš sakiau, jog susisiekiau su savo mama, seserimi, visais, ir juos nuolat informuoju.

Naktį, kai merginos buvo mano kambaryje, aš taip pat patyriau haliucinacijas. Mano kambario kėdėje sėdėjo vyras. Tuščia siena tapo langu su vaizdu į saulėlydį, ir moteris šnabždėjo man į ausį. Žinojau, kad tai nėra tikrovė, bet vis tiek buvau labai išsigandusi.

Atsikeliu kitą rytą, jausdamasi daug, daug geriau, galėdama vaikščioti, be pykinimo, be drebulių. Tik jaučiau skausmą per visą savo kūną.

Dabar laukiu savo 7 val. jungiamojo skrydžio. Kai grįšiu namo keliausiu tiesiai į ligoninę pilnam toksikologiniam tyrimui. Kraujo, plaukų, nagų mėginiai. Po ligoninės eisiu į policiją, kad parašyčiau daug detalesnį pareiškimą, nei tą, kurį iš manęs paėmė Lietuvos policija.

Aš turiu LABAI DAUG informacijos iš kitų merginų. Bet kol negausiu sutikimo iš jų, kad galiu dalintis jų istorijomis/nuotraukomis, nekalbėsiu apie jų patirtis. Viskas, ką dabar pasakysiu, tai kad Till ir Joe yra iškrypę, nesveiki vyrai.

Prašau, jeigu kas nors esate patyrę kažką panašaus, prašau, parašykite man, jeigu sutinkate, kad pasidalinčiau jūsų pasakojimu. Ir prašau pasakyti, ar norėtumėte, kad užtušuočiau jūsų vardą ir profilio nuotrauką“, – istorija dalijos mergina.

Vėliau šia istorija ėmė dalintis begalė žmonių.

„Vis daugiau merginų dalinasi savo istorijomis apie koncerto „Rammstein“ metu patirtą prievartą“, – šalia įrašų, kuriuose koncerto dalyvės pasakoja apie savo patirtį, rašė Rugilė Butkevičiūtė.

Istorijomis besidalydama moteris teigė, jog apie tai kalbėti – yra privalu, o visas nukentėjusias ragino kreiptis į policiją, o norinčias tai daryti anonimiškai, rašyti čia.

„Yra tikrai daug pasidalinimų apie grupės lyderį Till ir grupės narius. Privačiose grupėse plinta video (mačiau pati), kur Till užkulisių metu prievartauja merginas. Kodėl mes tylime? Dalinkimės, taginkim Suomijos aktyvistes, policiją, reikalaukim, kad tokie gyvūliai nebetęstų turo ES, į kurį su tėvais eina vos 10 metų sulaukę vaikai“, – šalia nukentėjusios moters nuotraukos rašė ji.

Baigdama įrašus ji pasidalijo nuotrauka, kurioje skelbiama apie „Rammstein“ grupės lyderio Tillo Lindemanno planuojamą koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje šių metų lapkritį.

„Gal jau nebereikia mums jų Lietuvoje antrą kartą?“, – klausimą sekėjams uždavė ji.

Naujienų portalui lrytas.lt susisiekus su „Live Nation Lietuva“ vadovu Aleksandru Karablikovu, jis teigė socialiniuose tinkluose plintančias merginų istorijas matęs ir negalėjęs tuo patikėti.

„Pamatėme šiuos įrašus soc. tinkluose praėjus kelioms dienom po koncerto. Mums sunku patikėti, nes matėme aukščiausio lygio profesionalus (tiek patys atlikėjai tiek ir visa jų didžiulė komanda), kurie maksimaliai orientuoti į rezultatą, renginio kokybę. Šiai dienai „Rammstein“ – viena populiariausių koncertuojančių grupių pasaulyje ir mums šie įrašai visiškai nesutampa su šių profesionalų vertybėmis“, – lrytas.lt teigė jis.

Visa tai sužinojęs A.Karablikovas teigė nedelsiant susisiekęs su grupės vadyba – supažindinęs juos su soc. tinklų įrašais ir pateikęs vienintelį savo klausimą – „Ar tai gali būti tiesa?“. Tačiau grupės vadyba visa tai paneigė.

„Per beveik 30 grupės istorijos metų tokių atvejų nebuvo ir griežtos vidinės grupės ir administracijos taisyklės tiesiog neleistų, kad tai net ir teoriniame lygmenyje būtų įmanoma“, – A. Karablikovui teigė vokiečių grupės vadyba.