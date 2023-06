Irmos ir Lino Adomaičių namuose – šventė: „Buvo visko“

Birželio 12-ąją pora paminėjo 13-ąsias vedybų metines.

Jaukiomis akimirkomis iš judviejų gyvenimo I.Adomaitienė pasidalijo socialinio tinklo paskyroje. Šalia jų – skyrė jautrius žodžius vyrui ir sau.

Nuoširdžiu įrašu moteris sutiko pasidalyti ir su lrytas.lt skaitytojais.

„Buvo visko: ir šilto (tropikų saulės), ir šalto (Italijos Alpių sniego), ir vėjuoto (Fuerteventūros klimato), ir šlapio (povandeninė fotosesija Karibuose) – you name it. Ko nebuvo? Dvejonės.

Kaip tądien prieš 13 metų abu pasakėm ryžtingus TAIP, tai taip viskas ir galioja. Ačiū, Linai, kad ėjom, einam ir eisim kartu. „Kartu mes viskas, niekas po vieną…“ – rašė Irma.