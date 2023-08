Erotiška nuotrauka pasidalijusi J. Partikė prabilo apie draugus: „Dėl to mano ratas ir mažėja“

Ir nors dabar su Vyteniu Partiku juodu pakankamai gerai bendrauja ir dalijasi vaikų globa, Justina Partikė neslepia dėkingumo tiems, kurie šalia jos buvo sunkiu metu ir padėjo viską jai išgyventi, ja rūpinosi.

Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje žinoma moteris pasidalijo pikantiška nuotrauka, o šalia jos įrašu, kuriame ji skiria jautrius žodžius šalia esantiems ir visomis gyvenimo aplinkybėmis ją palaikantiems žmonėms. Įrašu ji sutiko pasidalyti ir su lrytas.lt skaitytojais.

„Tik toke išmetė vienus žodžius... Tiesiog kažkaip palietė mane.. Draugam papasakojau, sako – durna, supras ne taip...Patikėkit, netaikau niekam, nebent BUVUSIAI SAU! Bet negaliu nepasidalint: „Vieną dieną Tu suprasi…, kad kai kurie žmonės gali likti Tavo širdyje, bet ne Tavo gyvenime“. Ir aš jiems pritariu 100proc.!

Kad ir kaip brangini draugą, bet sužinai, kad jis pilą visokiausią purvą ant tavęs... Kad ir kaip mylį žmogų, o jis tavęs niekada nemylėjo, kad ir kaip stengsies – to visada bus per mažai...

Va tada tie žodžiai įgauną prasmę. Argi ne? Tada, kad ir kaip skaudės prarandant tą asmenį, geriausia be jo nei su juo! Dėl to mano ratas ir mažėja... Noriu,kad be jokių naudos sąsajų, be jokių kaukių, be jokių filtrų tą tikrąją mane mylėtų ir saugotų. Aš TURTINGA!

Tik šį kartą ne sąskaita kortelėje ar santaupomis kojinėje. Turiu vaikus, kuriems aš net susivėlusi ir užtinusi visada būsiu reikalinga ir gražiausia ir turiu draugus, kurie priims mane su mano ašaromis, su mano juoku, su mano maivymusi, su visais vidiniais tarakonais ir demonais... Bet bus VISADA šalia!

Mano šeima ir mano draugai tai – mano TANKO stiprybė! Dėl jų, kad ir į pragarą! Galiu visų mūsų žodžiu tarti – mes vienas kumštis! Ir mes liksime kartu gyvenime, kad ir kas benutiktų. Laikas tai įrodė, o toliau mes koja kojon kartu visi. Šalinsim visus, ką reikės aplink, bet mes visada būsime šalia vieni kitų. Pati sau pavydžiu draugų, kurie šalia manęs... Kurie anktyvą rytą skambina, kurie rašo ar mes pavalgę, ar viskas gerai... Dingus storiams skelbia paieškas... Kuriems mano šeima rūpi NUOŠIRDŽIAI!

AŠ JUS MYLIU visa širdimi! AČIŪ,kad esat mano gyvenimas. P.s.Taip taip…Celiulitas…Man 33 metai, daug ką išgyvenau..Tai mano gyvenimo žemėlapis! Turiu ir didžiojuos juo“, – šalia pritrenkiančios nuotraukos, kurioje nevengė apsinuoginti, rašė J.Partikė.