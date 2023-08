Paulai ir jos vyrui Jonui Urbonui gimė sūnus, kuriam tėvai suteikė Bernardo Paulaius vardą.

Džiugia naujiena ir priežastimi, kodėl teko išvykti į JAV, V.Ušackas pasidalijo feisbuke.

„Ši kelionė į JAV buvo ypatinga. Paula Urbonienė ir Jonas Urbonas mus praturtino trečiu anūku.

Bernardas Paulius gimė rugpjūčio 16 d. Welcome to this World!“ – rašė buvęs diplomatas.

Naujienų portalas lrytas.lt primena, kad Paula už Jono ištekėjo 2019-ųjų rugpjūtį, Vilniaus bernardinų vienuolyne.