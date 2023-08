R. Alijevas prabilo apie kardinaliai pasikeitusį gyvenimą: „Šis etapas yra neįkainojamas“

– Ar buvo koks nors lūžis, gyvenimo įvykis, kuris jums padėjo suvokti šį gyvenimo etapą kaip ramybės laiką?

– Iš savo gyvenimo patirties galiu pasakyti, kad lūžiai ar iššūkiai būna ganėtinai dažni. Tačiau svarbu, kaip mes su jais susidorojame ir kokias išvadas iš jų padarome.

Niekas nenori patirti pralaimėjimų, tačiau iš tikrųjų tie sunkumai mums suteikia vertingos patirties ir leidžia tobulėti kiekviename gyvenimo etape. Kai atėjusi ramybės laikotarpiui išnyksta įtampa, intrigos ar finansinės problemos, mes įžengiame į ramybės zoną. Šiuo metu aš esu šioje zonoje ir ja tikrai mėgaujuosi. Tik patyrus nuosmukius, mes suvokiame, ką iš tikrųjų vertiname.

– Kokia didžiausia pamoka, kurią išmokote per gyvenimą?

– Viena iš svarbiausių pamokų, kurią išmokau per savo gyvenimą, yra klausyti tėvų patarimų. Nors kartais gali pasirodyti, kad jų žinios yra pasenusios, dauguma jų turi išminties ir patirties, kurią verta išgirsti. Be to, svarbu nešti į namus tik gerus jausmus ir suvokimus apie darbą ar problemas. Svarbu dalintis tik tuo, kas yra būtina, išlaikant šeimos ramybę.

Taip pat itin svarbu būti pavyzdžiu autoritetu vaikams, nes tai padeda jiems kurti gerus santykius ir vertybes. Taip pat esu išmokęs, kad gyvenimas be melo ir sąžiningas požiūris į visus santykius yra nepaprastai svarbu. Tai padeda sukurti teigiamus ir pagarbius santykius su kitais žmonėmis. Tokiu būdu galima pritraukti gerus žmones ir sėkmę savo gyvenime.

– Kaip pasikeitė jūsų kasdienis gyvenimas pagaliau suradus harmoniją, gal pakeitėte tam tikrus įpročius ar pradėjote naują veiklą?

– Mano gyvenimas pasikeitė kardinaliai. Visą gyvenimą buvau sporto pasaulyje ir vedžiau struktūrizuotą gyvenimo būdą. Tačiau šiame etape esu verslo srityje ir mano gyvenimas yra pilnas veiksmo. Tai suteikia visai kitą energiją ir skirtingą žmonių bendruomenę, kurią labai vertinu. Dienotvarkė pasikeitė radikaliai.

Anksčiau sportavau du kartus per dieną, miegodavau pietų miego ir valgydavau pagal išankstinį grafiką, reguliavau maisto kokybę ir miego režimą. Dabar mano dienos prasideda anksti, turiu daug susitikimų ir darbų. Šis etapas yra pilnas tikslų ir bendravimo su žmonėmis, kartais grįžtu vėlai ir tęsiu darbus prie kompiuterio. Mano gyvenimas burbuliuoja energija. Šis etapas yra neįkainojamas. Žaviuosi tuo, kaip gyvenimas gali pasikeisti ir kaip galime prisitaikyti bei augti su naujomis patirtimis.

– Gal pasidalintumėte kaip pavyko įveikti sunkiausius iššūkius savo gyvenime, kas padėjo nepasiduoti ir judėti pirmyn?

– Kai susiduri su sunkiu gyvenimo etapu, svarbiausia pirma sustoti ir suteikti sau laiko apmąstyti, kur aš esu ir koks yra mano tikslas gyvenime. Tai leidžia apsispręsti, ar noriu prisiminti praeitį ir laikyti ją šalia, ar pasirinkti judėti į priekį ir leisti praeičiai likti ten, kur ji yra.

Kuomet esi tėvas, dažnai turi prisiimti daug pareigų ir tapti aktyviu asmeniu, nes vaikai nelaukia. Jie yra tavo prioritetas ir nori jiems suteikti viską, ko reikia. Jie tampa didžiuliu motyvacijos šaltiniu ir skatina tave judėti į priekį, nors tai gali būti iššūkis. Vaikai tikrai gali būti galinga motyvacijos jėga, kuri leidžia mums rasti jėgų ir energijos, kai reikia įveikti sunkumus.

– Ką patartumėte žmonėms, kurie gyvenime nesugeba rasti gyvenime harmonijos su savimi?

– Kalbant apie patarimus, aš nenorėčiau nieko labai konkrečiai patarti, nes šiandienai tu patarėjų labai daug. Nors, galbūt, dar neturiu labai daug išgyvenimų, kuriais galėčiau pasidalinti, turiu nuosavos gyvenimo patirties, kurią sukaupiau. Mano supratimu, žodžiai „depresija“ arba „šiandien nėra nuotaikos“ paprasčiausiai nepakankamai tinka.

Yra vienas posakis apie Vilką ir Avį, kuris mane labai įkvepia. Jis sako, kad gyvenime mes visada turime pasirinkimą, kokį vaidmenį norime atlikti. Galime leisti sau būti Avimi, kurioms gresia pavojus ir kurioms trūksta saugumo, arba galime išsirinkti Vilko vaidmenį, kuris simbolizuoja stiprumą, drąsą ir pasiryžimą. Turi nuspręsti – kuo nori būti tu.

Gyvenime yra tokia svarbi tiesa: norint išvengti neaiškumo, liūdesio ir nežinojimo, reikia judėti į priekį. Tai gali reikšti vieną dalyką – eiti iš namų, bendrauti su žmonėmis, veikti. Nepriklausomai nuo to, ar tai maži žingsniai ar dideli pokyčiai, svarbu veikti ir pasitikėti, kad gyvenimas mus nukreips tinkama kryptimi.

Taigi, liekant toje pačioje vietoje ir laukiant, negalime tikėtis, kad kažkas pasikeis savaime. Veiksmas yra tas magiškas ingredientas, kuris leidžia mums keisti situacijas ir siekti norimų tikslų. Mano nuomone, tai vienas iš būdų išlaikyti šaltą kraują širdyje ir judėti į priekį su pasitikėjimu.