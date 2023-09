Po Lietuvos rinktinės nesėkmės – žinomų žmonių reakcijos: „Mes grįšim“

Po šio lietuvių pralaimėjimo socialiniai tinklai tiesiog ūžė nuo sirgalių reakcijų. Tarp jų ir žinomų žmonių. Daugelis dėkojo Lietuvos rinktinei už puikų pasirodymą šiame Pasaulio čempionate ir linkėjo sėkmės kovoje dėl penktosios vietos.

Įžvalgomis besibaigiant rungtynėms pasidalijo žurnalistas bei filosofas Paulius Gritėnas.

„Galėjom rinktis varžovą, bet pasirinkom sportinį principą ir gražų žaidimą prieš žaidėjus iš stipriausios pasaulio krepšinio lygos. Prieš čempionatą aš buvau vienas iš tų daugumos, kurie nebelabai tikėjo lietuviška krepšinio magija – tuo, kad susibūrus į komandą ir žemesnio lygio ar meistriškumo žaidėjai tampa kažko didesnio dalimi. Šitos rinktinės žaidimo stilius ir entuziazmas tą tikėjimą sugrąžino.

Pergalės visada ateina, o štai tokio tikėjimo išsaugojimas yra didelė vertybė. Čia ir slypi tas lietuviško krepšinio žavesys, istoriškumas ir nuolatinis sugrįžimas. Jei tik bus žaidžiančių, dedančių pastangas, kad sistema neatsiliktų nuo šiuolaikinių tendencijų, besimokančių iš klaidų ir iš tradicijos, krepšinis liks mūsų tapatybės dalimi“, – „Facebook“ paskyroje rašė P.Gritėnas.

Pamąstymais po lietuvių pralaimėjimo dalijosi žurnalistas Rimvydas Valatka.

„Pasaka baigėsi. Bet pasakos herojai liko, ir liežuvis neapsiverčia jų koneveikti. Dabar gal ir vėl išlįs tie, kurie tądien sakė, o dabar jau šaukte šauks, kad va, nereikėjo plėšytis su Amerika, reikėjo pralošti, tada būtume gavę į varžovus silpnesnę Italiją, o dabar kas iš tos pasakos?

Tikrai? O ką jie sakytų, jei Lietuva šiandien būtų pralošusi Italijai? Juk galėjo ir taip atsitikti. Sakytų, kad va, pasidavė Amerikai, ir kas iš to rinkimosi išėjo, matot? Skaudu – ne tas žodis. Čia mums. O kaip krepšininkams, bent įsivaizduojate? Padėkokim visiems tiems vyrams už pasakos iluziją. Sutikit, buvo gražu ir daug laimės. Ir patylėkim. Arba išgerkim“, – svarstė jis.

Pagyrų šių metų rinktinei negailėjo žurnalistas Šarūnas Černiauskas.

„Tik pabandykit, joprst, stumt ant Maksvyčio ir šitos komandos. Jie ir taip pavarė kokiais 300% aukščiau lūkesčių. Turim puikų trenerį ir puikią komandą. Grįžom į elitą. Turėjom geriausias rungtynes ever, po jų sekė košmaras. Shit happens – būna taip sporte. O mes grįšim. Galingi iš naujo. Kokie jau esam, ir niekas to iš mūsų neatims“, – rašė jis.

Po Lietuvos rinktinės varžybų emocijomis „Instagram“ paskyros istorijose pasidalijo komikas Mantas Stonkus.

„Man atrodo nustokim nervuotis. Visi juk, ane, buvo taip, kad nuojautą turėjot, mhm... Man atrodo ir krepšininkai turėjo, visi mes turėjom. Ir čia yra mūsų mentalitetas, kur – davai nesidžiaukim, per anksti.

Reikėjo išeit, p**t tam serbui į dantis, praskelt nosį kam nors iš karto. Sukelt emocijas, pusiau muštynes, išmušt juos iš vėžių ir tada kapotis. Nes tie ruskiai išėjo, atidaužė, o mes pagal taisykles norėjom su jauduliu sužaist, nes mama balkone žiūri, kaip mes žaidžiam. Ne. Reikėjo eit už namo ir p*******s.

Pati geriausia rinktinė per paskutiniuosius metus. Žiauriai gerai sulošė, daug gerų emocijų, ačiū, bernai. Labai gražiai Gritėnas rašė – išmokim klaidas ir tęskim“, – pozityviai kalbėjo jis.

Komikas taip pat skyrė atskirą padėką Lietuvos rinktinės treneriui Kaziui Maksvyčiui.

„Reikėtų dar atskirai padėkoti Kaziui Maksvyčiui. Ten, kur treneris ateina, ten visada nesveikai gera chemija, labai gera dvasia, ten yra labai gera atmosfera, visi gerai sutaria, bendradarbiauja, palaiko vienas kitą ir tai yra tikrai jo nuopelnas. Lygiai taip pat buvo su „Žalgiriu“, lygiai tas pats su Lietuvos rinktine. Iš visų tų žaidėjų, kurie norėjo atvažiuoti šiais metais, kurie galėjo atvažiuoti, jis sulipdė labai gerą kolektyvą, kurio mes nesam matę paskutinius penkioliką metų, tikriausiai. Net nežinau, dešimt metų.

Žodžiu, vyrai, linkėjimai, penkta vieta pasaulio čempionate tinka, aštunta – irgi tinka. Jūs esat achuj**ni, treneris – bravo. Visam kolektyvui linkėjimai, mes savo tikslus pasiekiam, emocijų gavom, amerikonus sup**om. Nu, o serbą su****m dar ateityje“, – pozityvia gaida baigė jis.