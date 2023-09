Beata Tiškevič prabilo apie iššūkius gyvenant Holivude: „Atrodo, kad man kažkas blenderiu suvėlė mintis“

Kiekvienais metais viena prestižiškiausių JAV kino mokyklų – Los Andželo širdyje esanti AFI konservatorija – iš viso pasaulio atsirenka po 28 talentus. Šiemet jų sąrašą papildė ir lietuviška pavardė – kino, reklamų, muzikinių klipų režisierius S.Baradinskas (32 m.).

AFI konservatorija, kurios duris pravėrė Saulius, yra viena geriausių JAV filmų kūrimo mokymo įstaigų, užauginusi tokius talentus kaip režisierius Davidas Lynchas, Darenas Aronofsky, Terrence’as Malickas, čia yra dėstę Stevenas Spielbergas, Quentinas Tarantino, Martinas Scorsese, Denis Villeneuve’as ir kiti žymūs kino meistrai. Konservatorijos alumnai pasaulyje pelnę gausybę apdovanojimų.

Paskui savo meilę nusprendė keliauti ir B.Tiškevič. Socialiniame tinkle moteris papasakojo, kaip sekasi mėnesį gyventi Los Andžele.

„1 mėnuo Los Andžele.

Per mėnesį mes nuveikėme labai daug: radome ir būstą, ir persikraustėme į jį, ir baldus susipirkome, susisukome juos – šiuose namuose praktiškai jau nieko nebetrūksta, tik virdulio, rašomojo stalo, wifi ir dar kelių smulkmenų;

Saulius nusipirko mašiną (nes mašina čia kaip batai);

tuoj Saulius gaus banko kortelę ir pradės kaupti savo credit score (kuris padės čia pasijausti labiau žmogumi), aš pagaliau atradau maisto prekių parduotuvę, kurioje kokybiški produktai ir visai geros kainos, pradėjau suprasti, kiek galonų telpa į benzino baką, išmokau naudotis parkavimosi mašinomis, išmokau vairuoti čia esančiais highways su 6 juostom į vieną pusę, pradėjome suprasti, kad jei iki draugo yra 40 min kelio, – tai jis praktiškai tavo kaimynas, išmokom į how are you? atsakyti: great, what about you?, net jeigu ką tik verkei... ir tiek daug visko.

Man atrodo, kad man kažkas blenderiu suvėlė mintis. Mano gyvenimas buvo toks aiškus pastaruosius 4 metus, o dabar atsivėrė naujas didžiulis langas, pro kurį plūsta įvairių kultūrų žmonės su savo akcentais, galonai, doleriai, how are you, 27B exit, Holivudo bulvare miegantys žmonės ant žemės....

Aš pradedu suprasti, kaip niekad Škėmos „Baltą drobulę“ ir kaip jis ją parašė, ir kodėl ten sąmonės srautas, nes lietuviška kultūra, mūsų realybė, su šia realybe nesugula kaip tvarkingi sumuštinio sluoksniai, o tai veikiau tampa neteisingai sumaišytom salotom, kur visi burokėliai netvarkingai pjaustytais gabaliukais susiburia dubens dugne, o špinatai susivelia apie jo sieneles, kažkas primėtė žuvies, kuri čia visai netinka ir apelsinų, kas padaro visą šį reikalą pavojingu skrandžiui, o kadangi buvai alkanas, tai neapskaičiavai savo kąsnių, ir jau lyg ir pykina nuo viso to, pro šalį einantis padavėjas su šypsena paklausia: are you okay? ir tu vis dar kultūriškai nesupranti, kurį iš atsakymų turėtum jam duoti: ar a) nuoširdų ar b) paviršutinišką kaip visada“, – rašė B.Tiškevič.