Vilnius žymių žmonių akimis: kviečia prisijungti ir kitus

Pasak projekto iniciatorės ir programėlės „Once in Vilnius“ vystytojos Živilės Diavaros, vilniečiai ir miesto svečiai jau visus metus kviečiami dalintis savo gyvenimu ir akimirkomis Vilniuje.

„700-ąjį Vilniaus jubiliejų miestas švenčia visus metus, todėl ir projektas trunka tiek pat. Programėlė „Once in Vilnius“ yra nemokama, ją galima parsisiųsti į savo mobilųjį telefoną ir jau visus metus vartotojai ten dalinasi vaizdais, kurie jiems reiškia Vilnių, savo kasdienybės vaizdais, ypatingų progų momentais, įvairiais patyrimais ir netikėtais atradimais šiame mieste. Naujoji projekto kampanija atskleis, kaip Vilniaus autentiškumą mato visiems šio miesto gatvėse puikiai atpažįstami veidai“, – sako Ž. Diavara.

Projektą palaikantis ir prie jo kampanijos su savo nuotraukomis prisijungęs multi-menininkas Algis Kriščiūnas sako, kad Vilnius tapo tokiu, kokiu galime džiaugtis.

„Vilniuje gimiau, čia užaugau, todėl mačiau ir atsimenu jį visokį. Stebėjau, kaip miestas bręsta, progresuoja, gražėja ir tampa vakarietišku. Dabar Vilnius jau tikrai yra toks, kokiu galime didžiuotis ir su džiaugsmu pakviesti užsieniečius draugus į svečius“, – teigia A. Kriščiūnas.

„Once in Vilnius“ – unikalus Vilniaus „Instagram‘as“

Kartu su žymių žmonių darytomis nuotraukomis, į reklamų stendus pateks ir atrinkti programėlės vartotojų įkelti kadrai.

„Šis projektas Vilniui, apie Vilnių ir visus šį miestą mylinčius. Todėl labai norėjosi suteikti žmonėms galimybę pamatyti savo darytas nuotraukas dideliuose miesto stenduose. Gyventojų nuotraukos tuo pačiu tapo simboliška dovana pačiam miestui. Kartu švęsti žymiai smagiau – kviečiame prisijungti kiekvieną. Dalinkitės naujai prigautomis akimirkomis ir tuo, ką seniau esate užfiksavę ir saugote savo telefone. Laukiame kuo margesnių ir įvairesnių vaizdų“, – kviečia Ž. Diavara.

Į programėlę įkelti vaizdai – ilgametražiame filme

„Once in Vilnius“ įkeltos nuotraukos ar vaizdo įrašai pretenduoja tapti metų pabaigoje pasirodysiančio ilgametražio filmo „Kartą Vilniuje“ (angl. „Once Upon a Time in Vilnius“) dalimi. Jau spalį profesionali režisierių komanda iš visos, vartotojų į programėlę įkeltos medžiagos išrinks vaizdus, kurie bus panaudoti kuriant profesionalų ilgo metro filmą.

„Kartą Vilniuje“ sudarys 7 serijos ir kiekviena jų, siekiant atskleisti skirtingus Vilniaus veidus ir įvairų jo identitetą, bus parodyta vis kito veikėjo, personažo akimis. Premjera planuojama lapkričio pabaigoje.

Profesionalioje filmo kūrėjų komandoje – režisierės Lina Lužytė ir Elvina Nevardauskaitė, montažo režisierius – Ričardas Matačius, filmo kompozitorius – Viktoras Diavara, muziką taip pat kuria Adas Gecevičius ir grupės „Kamanių šilelis“ narė Kamilė Gudmonaitė, video operatorius – Andrius Seliuta, prodiuserė – Živilė Diavara.

Tapkite filmo bendraautoriumi

Nemokamą programėlę „Once in Vilnius“ į išmanųjį telefoną galima atsisiųsti iš „Google Play“ (https://bit.ly/googleplay_OnceInVilnius) ir „App Store“ (https://apple.co/3N6DtP6) elektroninių parduotuvių.