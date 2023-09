Modelis K. Toleikytė prabilo apie mylimąjį J. Garbaravičių ir naują veiklą

TV3 laidos „Pasaulis pagal moteris“ vedėja Kristina Rimienė su Karolina kalbėjosi kone virš debesų – oro balione! Būtent čia žinoma mergina prisimins ir ryškiausias savo modelio karjeros akimirkas.

Dar būdama 12-oje klasėje, iškart po paskutinio egzamino, Karolina sėdo į lėktuvą ir išvyko į Kiprą, kur vyko grožio konkursas „Miss Fashion TV 2014“. Tuomet visiškai jaunutė mergina nesitikėjo, kad konkurse triumfuos ir pasipuoš nugalėtojos karūna.

O šiandien Karolina jau turi įgavusi daug daugiau patirties – mergina ne tik yra kur kas drąsesnė, bet ir turi aiškią nuomonę apie grožio industriją.

„Geriausia, kas nutiko šioje industrijoje, yra tai, kad grožio standartų ribų nėra. Mes visi esame gražūs, unikalūs ir tai – didžiausia dovana. Nesvarbu, esi jaunas ar vyresnis, ir kokios tavo kūno formos. Unikalu – lygu gražu“, – savo nuomone dalinosi Karolina.

Ir nors mergina Lietuvoje puikia atpažįstama tiek gatvėje, tiek vartant populiariausių žurnalų puslapius, kasdienybėje ji mėgsta paprastumą. Viešumoje Karolina nevengia pasirodyti tiek su paprasta apranga, tiek ir be makiažo – net ir tuomet, kai gali sulaukti kitų žmonių apkalbų. O jų, deja, Karolina tikrai sulaukia. Modelis atskleidė, kad ne kartą yra gavusi įrodymų, jog yra apkalbinėjama įvairiuose šalies susirašinėjimų forumuose. Nepaisant to, Karolina stengiasi per daug į tokias apkalbas nereaguoti.

„Šiuo klausimu turiu labai griežtą nuomonę. Manau, kad taip besielgdami žmonės, ypatingai – fotografuodami ar filmuodami iš pasalų, arba šiaip toje platformoje apkalbinėdami, pažeidžia kitų žmonių teises. Ir tai – absoliučiai akivaizdu. Manau, kad reikėtų nustoti tose platformose šnypšti ir pradėti gyventi savo gyvenimus. Bet, žinoma, jei šiems žmonėms jų pačių gyvenimai yra neįdomūs, o kitų – įdomesni, tuomet, ką aš galiu padaryti? Tiesiog nekreipiu dėmesio į tuos, kurie neturi savo gyvenimo“, – atviravo Karolina.

Modelis neslėps – dirbant mados industrijoje, tikrai ne viskas yra gražu ir rožėmis klota. Su žiūrovais Karolina pasidalins ir neeiline istorija, kaip su ja konkurse pasielgė kitos merginos, ir kas sunkiausia žengiant podiumu. Taip pat Karolina papasakos, kaip prasidėjo jos karjera ir kaip į tokią veiklą reagavo jos tėvai.

O šiuo metu K. Toleikytė gyvena kiek ramiau – ne viskas sukasi apie mados pasaulį. Žymų modelį dar ir dabar kviečia į įvairius konkursus, tačiau Karolina juokais sako, kad karūnų užteks, nes jos laikas jau praėjo. Ji papasakos, kaip dabar leidžia laisvalaikį bei į kokias įspūdingas ir kvapą gniaužiančias keliones leidžiasi kartu su savo širdies draugu.

Laidoje Karolina kalbėjo ir apie naują veiklą savo gyvenime – kino industriją. Modelis atskleis, kur ir kada žiūrovai ją galės išvysti jau visai netrukus.

Pastelinių gėlių kompozicija neleis pamiršti vasaros

Rubrika „Floristinis desertas“ šįkart nusikels į Akmenių dvarą. Čia floristikos dizainerė K. Rimienė įmantrioje konstrukcijoje sukurė pastelinių gėlių kompoziciją.

Pačią konstrukciją K. Rimienė sukūrė ir parsivežė iš Italijos, kuomet ten dalyvavo floristikos mokymuose. Laida „Pasaulis pagal moteris“ aktyviai palaiko tvarumo idėją, todėl žiūrovai išvys, kaip tą pačią konstrukciją galima panaudoti ne vieną, o du ar net daugiau kartų.

Panaudodama medžio šaką, natūralias kolbeles, rožes bei kitas pastelines gėles, K. Rimienė sukurė išskirtinę, užsitęsusią vasarą primenančią kompoziciją.