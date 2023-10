Vilniuje duris atvėrė išskirtinė didžėjų mokykla: žiniomis dalysis garsus prodiuseris ir kompozitorius DJ Dee

„Įsigijome naujausią ir geriausią, industrijos standartus atitinkančią, profesionalią „Technics“, „Rane“, „Ortofon“, „Pioneer DJ“, „Genelec“, „Yamaha“, „Akai“, „Universal Audio“ garso įrangą ir nusprendėme įgyvendinti ne vienerius metus brandintą svajonę – įkurti „DJ Akademiją“. Džiaugiamės kasdien sulaukdami vis didesnio susidomėjimo žmonių, norinčių stoti prie pulto ir pasukioti plokšteles ar pasimokyti prodiusavimo amato“, – pasidžiaugdamas pokalbį pradėjo studijos įkūrėjas V. Kazakevičius-DJ Dee.

Per visą šį laiką juodu su Kristina Rinkevičiūte-Kriste Ri jau paruošė ne vieną mokinį ir iki šiol džiaugiasi jų pasiekimais. Metų pradžioje duris atvėrusios „DJ Akademijos“ išskirtinumas yra ne tik naujausia garso įranga, bet ir galimybė groti vienu metu net keturiems didžėjams.

„Tokią studiją, kad vienu metu galėtų groti keturi didžėjai ar mokiniai sunku rasti ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Tai leidžia ne tik lygiuotis į kitus bei skatina stengtis juos pranokti, bet ir ugdo gebėjimą įsiklausyti ir drauge sukurti bendrą, švarų skambesį. Grojant grupėje atsiranda kur kas daugiau drąsos, tad tiems, kas nori groti viešai, tai – puikus pasirinkimas“, – teigė studijos įkūrėjas ir pridūrė, kad viskas priklauso nuo mokinio norų ir poreikių, kadangi yra galimybė didžėjavimo ar prodiusavimo meno mokytis indivudualiai.

Muzika susidomėjo dar vaikystėje

Meilę muzikai V. Kazakevičius-DJ Dee pajuto būdamas septynerių. Tuomet klausėsi populiariausių dainų, jų skambesio, o vėliau turėjo galimybę stoti prieš auditoriją – tapo mokyklos diskotekų didžėjumi. Pirmąjį viešą pasirodymą už pulto vyras prisimena su šypsena.

„Pirmą kartą už didžėjaus pulto stojau mokykloje, būdamas aštuntoje klasėje. Tačiau viso to formatas buvo gerokai kitoks nei dabar esame įpratę matyti – grojau juostinėmis kasetėmis. Prisimenu, kaip to norėjau ir kaip mane įkvėpdavo vyresni mokiniai, kurie to imdavosi. Vėliau su keletu bičiulių įkūrėme grupę, kurioje kurdavome muziką, rašydavome dainoms tekstus ir pasirodydavome renginiuose“, – pasakojo jis.

Ši veikla taip sužavėjo V. Kazakevičių-DJ Dee , kad jis nutarė baigti Kauno technologijų universitete Garso režisūros studijas. Nuo pat pirmo kurso jis, drauge su bičiuliu, įkūrė klasikine 90-ųjų hiphopo dvasia alsuojančią grupę „Dee & Kamy“. Po keturių metų jie išleido albumą, o vėliau rinkdavo pilnas didžiąsias šalies arenas.

„Su grupe turėjau ko gero didžiausią patirtį, kadangi pirmą kartą žengiau į didžiąją sceną. Ne kartą teko apšildyti įvairias pasaulinio lygio žvaigždes. Tarp jų – „Ja Rule“, „Shaggy“, „B-Real“, „Xzibit“, „Sugar Hill“ bei daugelį kitų“, – pasakojo jis.

Idėja įkurti „DJ akademiją“ brendo ne vienerius metus

Noras ir svajonė įkurti savo studiją V. Kazakevičiaus-DJ Dee galvoje sukosi eilę metų. Tad sutikęs bendramintę, kuri rūpinasi studijos stiliumi ir dizainu, K.Rinkevičiūtę-Kristę Ri nutarė nieko nelaukti ir savo žiniomis pasidalyti su kitais.

„Muzika lydi mane eilę metų. Dirbau ne tik su Lietuvos, bet ir su užsienio kūrėjais. Kaupiau patirtį muzikos leidybos bei koncertų srityje ir žinojau, kad vieną dieną savo žiniomis norėsiu pasidalyti su kitais. Prieš keletą metų supratau, kad jau atėjo laikas, kada aš galiu kažką mokyti ir kažkam perduoti savo patirtį. Taip ir kilo mintis drauge su Kristina įkurti „DJ Akademiją“, – šyptelėjo jis.

Kūrėjas pastebi, kad šiais laikais mokymosi procesas vyksta kur kas greičiau ir paprasčiau. Nauja garso įranga bei kitos technologijos leidžia greitai ir kokybiškai perteikti žinias ir didžėjavimo ar prodiusavimo pagrindų išmokyti vos per du mėnesius.

„Tais laikais, kai aš mokiausi, nebuvo tiek technologijų, mokymosi medžiagos, interneto, tad teko mokytis pačiam. Kandangi esu savamokslis, suprantu, kiek laiko užtrunka, norint išmokti tam tikras technikas, suprasti, kaip viskas vyksta. Tačiau dabar, pasitelkiant naujausias technologijas, galima per mėnesį ar du išmokti tai, ko man pačiam mokantis prireikė dešimties metų. Viskas vyksta žymiai greičiau, o dar kai šalia yra patyręs mokytojas – kur kas sklandžiau ir kokybiškiau“, – kalbėjo jis.

Pradėti mokytis – niekada ne vėlu

Pirmą kartą užksukus į „DJ Akademiją“, įsikūrusią Vilniuje adresu Pulko g. 2, pasitinka ne tik kompetentingi mokytojai, bet ir puiki atsmosfera. Erdvioje ir šviesioje studijoje pirmojo susitikimo metu aptariami mokinio norai ir lūkesčiai. Kaip teigia studijos įkūrėjai, jiems yra labai svarbu, kad kiekvienas čia atėjęs ne tik jaustųsi gerai, bet ir rastų savo mėgiamą stilių ir su malonumu kurtų bei miksuotų muziką.

„Turime dvi didžėjų programas, kurias skirstome pagal patirtį, amžių. Mokslai yra skirstomi į tris etapus ir trunka du mėnesius, o pamokos skirtingoms grupėms vyksta visą savaitę. Joms skiriame dvi valandas. Esame prailginę užsiėmimus, kadangi norime žmogui duoti laiko apsiprasti ir ramiai viską išaiškinti. Pabaigęs mokymus ir gavęs bazines žinias kiekvienas gali pradėti profesionaliai groti. Be abejonės, viskas priklauso nuo kiekvieno įdirbio ir noro“, – pasakojo studijos įkūrėjas.

„DJ Akademijos“ studijos puošmena ne tik naujausia garso įranga, išskirtinis stalas, bet ir dvidešimt metų rinktos V. Kazakevičiaus-DJ Dee ir K. Rinkevičiūtės-Kristės Ri vinilinės plokštelės, parsivežtos iš viso pasaulio. Studijos įkūrėjai sako, kad kiekviena plokštelė turi savo atsiradimo istoriją, prasmę ir dabar puikiai praverčia pamokose.

„Kiekviena plokštelė turi savo prasmę ir specifinį garsą, kuris gali būti naudojamas begalę kartų muzikos kūryboje. Vieną kartą gali būti iškerpamas vienaip, kitą – kitaip. Tuomet ir gimsta unikalios melodijos ir skambesiai, kuriuos sukuriame drauge su pamokose dalyvaujančiais mokiniais“, – pasakojo V.Kazakevičius-DJ Dee.

Pasiteiravus, ar šio amato išmokti gali būti per vėlu, studijos įkūrėjai vienbalsiai atsakė – tikrai ne.

„Pas mus mokosi ir darželį lankantys, ir suaugę. Turime ir melomanų, kurie ateina gerai praleisti savo laisvalaikio bei išbandyti jėgas ar norintys sužibėti draugų vakarėliuose. Taip pat čia vyksta ir įmonių ar gimtadienio vakarėliai, kuriuose darbuotojai susipažįsta su didžėjavimo bei prodiusavimo technikomis bei pabando prisiliesti prie pulto. Tad laukiame visų, kurie nori mokytis ir myli muziką“, – baigdamas pokalbį šyptelėjo V. Kazakevičius-DJ Dee ir pridūrė, kad daugiau informacijos apie užsiėmimus galite rasti www.djakademija.lt.