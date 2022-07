Jūsų dėmesiui – liepos 26 dienos apžvalga.

Politinis strateginis lygmuo

Karo analitikai: atrodo, nutarta Rusiją alinti beprasmiame kruviname kare, kuriame, deja, daugiausia kentės Ukraina

JAV Ukrainai tieks dar daugiau modernių ginklų. Pagal naują 175 mln. JAV dolerių vertės saugumo pagalbos paketą, Ukraina gaus dar daugiau daugkartinio paleidimo raketų sistemų HIMARS, keturis valdymo ir kontrolės automobilius, prieštankinius ginklus, 36 000 105 mm užtaisų kitos įrangos. Taip pat bus tiekiama karinė įranga, kuri prezidento Joe Bideno įsakymu išimta iš JAV atsargų.

JAV įsipareigojo nusiųsti Ukrainai ir iki 580 papildomų taktinių bepiločių orlaivių „Phoenix Ghost“.

Ukrainos gynybos ministerija užsimena apie JAV naikintuvus „F-16“. Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas leido suprasti, kad reikia „kažką daryti“ su Ukrainos oro uostais, kad tokie lėktuvai juose galėtų leistis. Apie tai prabilo ir JAV karinių oro pajėgų štabo viršininkas generolas Charlesas Brownas, paskelbdamas, kad svarstoma galimybė apmokyti Ukrainos pilotus valdyti „F-16“.

Pamenat, kaip politikai ir ekspertai klykė, kad Vakarai privalo nedelsiant Ukrainai duoti naikintuvų pirmosiomis karo dienomis? Tai buvo emocija. Mes visi norėjome pačius geriausius ginklus Ukrainai atiduoti ryt, o pergalę švęsti poryt. Trūko tik dviejų smulkmenų – lėktuvams tinkamų oro uostų ir valdyti juos gebančių pilotų.

Reziumuojant šią ginklų paramos temą, mums peršasi mintis, kad Vakarai iki šiol neturi aiškaus plano, kaip sudoroti Vladimiro Putino chuntą. Šįkart nepavyks sužaisti „nafta“, kaip atsitiko griaunant Sovietų Sąjungą. Gal mes klystame, tačiau susidaro toks įspūdis, kad kol kas norima laimėti laiko tokiam planui sukurti, o tuo tarpu nutarta Rusiją alinti beprasmiame, kruviname kare, kuriame, deja, daugiausia kentės Ukraina.

„Smūgis Odesos uostui neturėtų pakenkti grūdų eksportui“ – pareiškė V.Putino liežuvis Dmitrijus Peskovas. Kokia gėda patikėjusiems Rusija! Kaip gi nepakenks, jeigu jau pakenkė. Kviečių ateities sandoriai Čikagos biržoje pirmadienį pabrango beveik 4 proc. Grūdų transportavimas laivais praktiškai sustojo. Laivų savininkai bijo plaukti į užminuotus Ukrainos uostus, kuriuose krenta raketos. Augančios maisto produktų kainos JT manymu gali sukelti precedento neturintį badą ir masinę migraciją.

O D.Peskovas šaiposi, kad pavojaus nėra. V.Putinas ir jo sėbrai, iš vienos pusės, patys ir sukūrė grūdų stygių, o iš kitos – sukaupė pakankamas grūdų atsargas. Kol jie ruošėsi karui, mes žiūrėjome ir plojome „Gulbių ežerui“ Trakų pilyje. Baletas ant tankų.

Pirmadienį Vokietija perdavė Ukrainai tris savaeiges oro gynybos sistemas „Gepard“. Iš žadėtų 15. Jei Vokietijos parama ir toliau vyks tokiais tempais, tai paskutiniai Olafo Sholzo „globojami“ „Gepardai“ Ukrainą pasieks 2047-ųjų liepą.

Vakarų žiniasklaida mirga pranešimais apie tai, kad vos paleidusi „Nord Stream 1“, Rusija vėl jį užsuka – tiksliau, prisuka. Kankins dabar maskoliai rusiškų dujų mėgėjus taip, kaip KGB tardytojai kalinius, atsukdami ir užsukdami deguonį dujokaukėje. „Vot poprygajiet geiropa!“

Tuo tarpu Europos Komisija paragino šalis per ateinančius septynis mėnesius sumažinti dujų vartojimą 15 proc. Europos lyderius šokas ištiko, matyt, dėl to, kad per vasarą tikėtasi pripildyti dujų saugyklas žiemai. Labiausiai sunerimo vokiečiai, kuriems šią žiemą gali tekti gyventi gerokai šalčiau, o Vokietijos ekonomikos ministerija informuoja, jog „remiantis turima informacija, nėra jokių techninių priežasčių, dėl kurių („Gazprom“) reikėtų mažinti tiekimą“.

Kremlius gi kuo ramiausiai praneša, kad „Gazprom“ turi sustabdyti dar vieno dujų turbinos variklio darbą dujotiekio „Portovaja“ kompresorinėje stotyje, nes baigėsi eksploatacijos laikas iki kapitalinio remonto. Nuo liepos 27 d. 07.00 val. ryto Maskvos laiku „Portovaja“ kompresorinės stoties paros pajėgumas sumažės nuo dabartinių 67 mln. iki 33 mln. kubinių metrų per parą. „Tikėtina, kad dėl to Europos šalims bus sunkiau papildyti dujų atsargas prieš žiemą“, – tyčiojasi maskoliai.

Gazprom“ visiškai nutraukė dujų tiekimą Bulgarijai, Danijai, Suomijai, Nyderlandams ir Lenkijai – nes šios šalys atsisakė vykdyti Kremliaus nurodymą sąskaitas apmokėti rubliais, o ne eurais arba doleriais. „Mūsų produktas, mūsų taisyklės. Mes nežaidžiame pagal taisykles, kurių nesukūrėme“, – pragydo karo priešininką vaidinęs „Gazprom“ vadovas Aleksejus Mileris.

Taip jau nutinka, kai laiku neatliekami namų darbai – nepasirūpinama maisto, dujų, naftos atsargomis, kitais resursais ir nepasiruošiama juodai dienai. Štai jums ir „Rusija nepuls“. Puls, nes vieni mėgsta gerti raudoną vyną, o kiti – raudoną kraują.

Rusija padės ukrainiečiams „atsikratyti režimo“, sako Sergejus Lavrovas. Teroristų atstovas melui užsienyje skleisti teigia, kad prezidento Volodymyro Zelenskio vyriausybė yra „priešinga žmonėms ir istorijai“.

S.Lavrovas, kalbėdamas Arabų Lygos renginyje Kaire teigė, kad Maskvos tikslas Ukrainoje yra nuversti Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vyriausybę ir padėti ukrainiečiams „atsikratyti režimo“.

Informacinių operacijų prasme tokias kalbas reiktų vertinti labai rimtai. Mes matome, kaip Kremliaus propaganda paveikia Čekijos, Prancūzijos, Italijos ir kitų ES šalių politikus, žurnalistus, visuomenę, kaip jie lyg papūgos kartoja Kremliaus skleidžiamus melus. Maskva gerai supranta, kad pergalė pasiekiama iki mūšio, žmonių galvose, todėl tam skiria tiek daug dėmesio ir pastangų atakuodami informacinę erdvę lavrovais.

Didžiausia Azijos naftos perdirbimo įmonė sumažino rusiškos naftos pirkimą, nes kiti pardavėjai pasiūlė pirkti naftą pigiau. Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Kinija ir Indija padidino rusiškos energijos pirkimą. Rusija iš savo pardavimų vos per tris mėnesius iki gegužės pabaigos iš energijos pardavimo Indijai ir Kinijai užsidirbo 24 mlrd. dolerių. Tačiau Kinijos naftos pirkimai iš Rusijos sumažėjo 14 proc., nes COVID-19 blokavimai vėl smogė šalies ekonomikai. Ne viskas vystosi taip, kaip planuoja Maskva, rodydama Vakarams vidurinį energetinį pirštą. Nepasiruošta variantui „nenumatytos aplinkybės“.

Operacinis lygmuo

Stringa rusų puolimai beveik visuose fronto ruožuose. Panašu, kad užimti Bachmuto artimiausiu metu nepavyks. Apdaužyti HIMARS ir kitos salvinės artilerijos, rusų generolai supranta, kad šiame kare ir dabartinėje situacijoje viską lemia technologijos ir žvalgyba. Būtent todėl daug dėmesio skiriama kovinių ir nekovinių bepiločių orlaivių įsigijimui ir jų naudojimui.

Atrodo, rusai rengiasi ne tik atremti ukrainiečių puolimą Chersono srityje, bet ir pereiti į kontrpuolimą Mykolajivo kryptimi. Driskiai ruošdamiesi vykdyti gautus nurodymus iš Maskvos apylinkėse sutelkė iki 100 šarvuotos technikos vienetų.

Taktinis lygmuo

Ukrainos kariškiai pietuose nukovė 48 rusų okupantus. Jungtinės ukrainiečių pajėgos pietuose pasinaudoję aviacija sudavė septynis smūgius į priešo dalinių dislokacijos vietas, sunaikino šešis įtvirtinimus, ginklų ir karinės technikos sandėlį, vadavietę ir valdymo punktą Beryslavo ir Chersono rajonuose.

Kai kurie okupantų daliniai vykdo dalinai sėkmingą puolimą Vuhlehirsko šiluminės elektrinės rajone.

Charkivo srityje orkams, matyt, duotas įsakymas laikytis įsikibus į apkasus dantimis. Čia okupantas tęsė ugnies atakas, apšaudydamas mažiausiai 15 gyvenviečių.

Slovjansko kryptimi priešas apšaudė netoliese esančius rajonus.

Ukrainos kariai atrėmė rusų okupantų puolimą netoli Spornyj ir „Šventosios girios nacionalinio gamtos parko“ ir nubloškė driskius atgal.

Donecko kryptimi okupantai pagrindines pastangas deda bandydami pagerinti taktines pozicijas ir sudaryti sąlygas puolimui į Siversko ir Soledaro miestus. Pildomos šaudmenų bei degalų atsargos kaip taikiniai ukrainiečių HIMARS.

Bachmuto kryptimi apšaudyta keliolika gyvenviečių.

Ukrainos karinių oro pajėgų lėktuvai ir sraigtasparniai tęsia oro smūgius į rusų gyvosios jėgos ir karinės technikos koncentracijos vietas.

