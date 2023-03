Prajuokino visą pasaulį: pareiškė, kad rusų tankai geresni už „Challenger 2“, „Leopard 2“ ir „Abrams“

Šis komiškai drąsus pareiškimas pasirodė šalia naujienos apie tai, kad rusai pradeda iš ilgalaikio saugojimo vietų gabenti senus „T-54“ ir „T-55“. Pirminis šaltinis, kuriame rašoma apie modernizuotų „T-62M“ „privalumus“, buvo žurnalas „Military Watch Magazine“, o straipsnis vadinosi „Naujasis Rusijos tanko „T-62“ variantas sukurtas XXI a. kovoms: Ar jis bus veiksmingas Ukrainoje?“

Pagrindinis argumentas, pagrindžiantis „T-62“ pranašumo idėją, buvo tas, kad „T-62M“ buvo priimtas į tarnybą devintojo dešimtmečio pradžioje „su integruotais patobulinimais, siekiant paruošti juos [„T-62M“ tankus] XXI a. karui“. O „Leopard 2“ ir „Abrams“, kuriuos Ukraina gauna iš savo sąjungininkų ir partnerių, „priklauso aštuntojo dešimtmečio pabaigai ir devintojo dešimtmečio pradžiai“.

Nors vertėtų atkreipti dėmesį, kad net jei tankai būtų lyginami vien tik pagal gamybos metus, reikia atsižvelgti dar ir į tai, kad „Leopard 2A4“ ne tik buvo gaminami 1985–1992 m., bet kad šie tankai turi ir skaitmenines ugnies valdymo sistemas, termovizorius ir visas kitas savybes, dėl kurių jie priskiriami prie šiuolaikinių pagrindinių kovos tankų. Be to, versija „2A6“, kuri šiuo metu tiekiama Ukrainai, pasirodė 2001 m.y

Tas pats pasakytina ir apie „Abrams“, kuris turi įvairių šiuolaikinių variantų.

Tiesą sakant, čiulbėdami „T-62“ liaupses ir nurodydami pranašumus prieš vakarietiškus tankus, straipsnio autoriai siūlo prieš pastaruosius nenaudoti „T-62M“: „Ukrainos mūšio lauke tankai [„T-62M“] paprastai buvo naudojami pėstininkų paramai, o ne kovai su kitais tankais“.

Ir vėlgi, buvo surežisuotas vaizdo įrašas, kuriame rusai jau ruošiasi kovoti su Vakarų tankais, naudodami savo pažangius tankus „T-90M“ ir ieškodami „Challenger 2“ bei „Leopard 2A4“ pažeidžiamų vietų.

Rusiška žiniasklaida ypač gyrė „T-62M“ šiluminį taikiklį „1PN-96MT-02“. Nors vienintelis jų minimas privalumas buvo jo naktinio taikinio aptikimo nuotolis – 2000 m.

Verta paminėti, kad būtent šis taikiklis buvo pasirinktas tankams „T-80BVM“, o vėliau – ir 2022 m. laidos „T-72B3“ – nes trūko daug geresnių „Sosna-U“ taikiklių, todėl šį pakeitimą vargu ar galima laikyti patobulinimu.

Apibendrinant, rusai jau ne pirmą kartą bando save įtikinti, kad jų „T-62M“ yra „stebuklingas ginklas“, pasižymintis išskirtinėmis galimybėmis ir našumu, prilygstančiu daug modernesniems tankams.

Tuo tarpu atvirųjų šaltinių žvalgybos bendruomenės „Oryx“ duomenimis, rusai prarado mažiausiai 73 tankus „T-62“.

Parengta pagal „Defense Express“.