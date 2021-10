„Kalbėjau su tais pilotais ir jie žino, kad kažką matė, ir jų radarai tai užfiksavo, – sakė B.Nelsonas susirinkusiems universitete, kuriame jis pats įgijo teisininko diplomą. – Ir jie nežino, kas tai yra. Ir mes nežinome, kas tai yra. Tikimės, kad tai ne priešininkai čia, Žemėje, kurie turi tokią technologiją“.

„Bet tai yra kažkas, – kalbėjo jis per renginį. – Ir todėl yra tokia misija, kurios metu mes nuolat ieškome – kas ten yra? Kas esame mes? Kaip mes čia atsidūrėme? Kaip tapome tokie, kokie esame? Kaip mes vystėmės? Kaip mes kūrėme civilizaciją? Ir ar tos pačios sąlygos egzistuoja Visatoje, kurioje yra milijardai kitų saulių ir milijardai kitų galaktikų? Ji tokia didelė, kad net negaliu to suvokti“.

Nelsonas netgi provokuojančiai užsiminė, kad paralelinėje Visatoje galima būtų atrasti ateivių civilizacijų.

„Dabar netgi yra teorijų, kad gali būti ir kitų Visatų, – teigė jis. – Ir jei taip yra, kas aš toks, kad sakyčiau, jog Žemės planeta yra vienintelė vieta, kur gyvena gyvybės forma, kuri yra civilizuota ir organizuota?“

Akivaizdu, kad B.Nelsonas neteigia turįs kokios nors konkrečios informacijos, ir kaip rašo Futurism.com, jis greičiausiai „tiesiog linksminosi per viešą pasirodymą“. Be to, NASA vadovas jau ne pirmą kartą išsako nuomonę, kad beveik neabejotinai kažkur egzistuoja nežemiška gyvybė.

Tačiau verta palyginti laisvą B.Nelsono stilių su jo tiesioginio pirmtako Steve'o Jurczyko stiliumi, kuris šia tema buvo daug santūresnis ir atsargesnis. Pavyzdžiui, per interviu, kurį pastarasis davė žurnalo „Futurism“ numeriui šių metų pradžioje, buvęs NASA vadovas kalbėjo:

„Žinote, sunku pasakyti, – nusijuokė jis, paklaustas apie ateivių gyvybės paieškas. – Bet, žinote, dalis Marso misijos yra praeities gyvybės požymių paieška, o mes aptinkame planetas ir aplink kitas žvaigždes, tiesa? Naudodamiesi Keplerio, o galiausiai – James Webbo kosminiu teleskopu ir kitomis misijomis, norime atlikti tiesioginę egzoplanetų, aplink kitas žvaigždes esančių planetų, vaizdinę analizę. Taigi, mes tobuliname savo žinias šioje srityje. Bet kol kas – jokių ateivių“, – sakė Steve'as Jurczykas.