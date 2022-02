Holivude gyvenantis popmenininkas ir dailininkas Robas Prioras (57 m.) kartu su modernaus šokio trupės „Aura“ surengė gyvos tapybos (live painting) vakarą. Apsilankęs naujos kultūrinės erdvės atidaryme menininkas ekspromtu sumanė įspūdingoje erdvėje surengti pasirodymą ir pakvietė jį stebėti naujienų portalą lrytas.lt.

Menininkas prisipažino, kad Lietuva jam labai patiko. Ruošdamasis pasirodymams jis buvo nuvykęs į Birštoną, kur skyrė laiko ir tapybai.

Šimtus tūkstančių gerbėjų nustebinęs iliustratorius išsiskiria unikaliu tapymo būdu: jis naudoja guašą ir langų valiklį, tapydamas abiejomis rankomis vienu metu.

Dėmesį prikausto ir viena menininko kūrybos detalė: kiekviename paveiksle jis paslepia vieną simbolį, kurį surasti sunku, bet ieškoti įdomu.

„Kiekviename piešinyje paslepiu viščiuko galvą, tai juokinga, bet jeigu ten nėra viščiuko, tai piešiau ne aš“, – LNK žinioms sakė Robas Prioras. Jo teigimu, net nemėgstantys jo kūrybos, ateina pasižiūrėti piešinius vien tam, kad surastų viščiuką.

Holivude gyvenantis iliustratorius, prodiuseris ir režisierius, daugiau nei trisdešimt metų dirbantis komiksų, kino, televizijos ir žaidimų industrijose, tapo žinomu vardu. Jis bendradarbiauja su „Marvel“, „D.C.“, Todd McFarlane, Kevin Eastman, „Image Comics“ ir kt. Vieni svarbiausių iliustratoriaus projektų – „Star Wars: the Force Awakens“, „Terminator“, „Deep Space 9“, „Game of Thrones“ ir „Heavy Metal“.

Dailininko darbai eksponuojami muziejuose ir galerijose JAV, Europoje ir Azijoje. Praėjusių metų pabaigoje galerijos „Art Basel“ (Majamis, JAV) organizuotame renginyje jo darbai buvo parduoti už keletą milijonų JAV dolerių.

Tarp jų – čia pat gyvai meno renginio metu nutapytas „Louis Vuitton“ mados namų dizainerio Virgilo Abloho portretas, kuris iš karto buvo nupirktas už 1 mln. JAV dolerių.

R.Prioro, tapančio dviem rankomis vienu metu, gyvos tapybos (live painting) renginius, kuriuos dažniausiai lydi gyva muzika, stebi tūkstančiai žmonių.

Kolegos jį laiko vienu geriausių intelektinės nuosavybės kūrėjų, kurio kuriami pasauliai, veikėjai ir istorijos pasižymi neįtikėtinu detalumu, o jo meno kūriniai sužadina vaizduotę. Tarp jo kūrybos gerbėjų yra ir aktorius Al Pacino, įsigijęs dailininko darbų savo kolekcijai.

Menininkas dirba su NFT (angl. Non-fungible token). NFT – tai įrašas, kuris nurodo, kad kūrinys yra autentiškas, o jam suteikiamas unikalus numeris, tarsi nesuklastojamas autoriaus parašas. Būtent tai garantuoja blockchain technologija. Pastaraisiais metais NFT įgauna vis didesnį žinomumą, nes tai tampa populiariu būdu pirkti ir parduoti skaitmeninius meno kūrinius.

Kaip teigia „Forbes“, šis skaitmeninis turtas pastaraisiais mėnesiais parduodamas kaip egzotiškos XVII a. olandiškos tulpės, kai kurie jų – už milijonus dolerių.

R.Prioras kaip dailininkas žinomas ir žaidimų industrijoje: jis kūrė iliustracijas viršeliams ir vidaus meno medžiagai „Titlist“, „2K Games“ ir „Buffy the Vampire Slayer“, „Ghost Rider“ ir „The Darkness“. „Steve Jackson Games“, TSR („Dungeons and Dragons“), „Wizards of the Coast“, „Battle of the Lords of the 23rd Century“ ir daugeliui kitų populiarių žaidimų.

R.Prioras yra Pitsburgo meno instituto ir Carnegie Mellon universiteto absolventas. Toledo universitete jis įgijo dailės magistro (MFA) laipsnį.

Penktadienį, vasario 4 d., R. Prioras (JAV) pirmą kartą viešėdamas Baltijos šalyse surengs gyvosios tapybos šou Kaune, rašome pranešime žiniasklaidai. Išskirtinį renginį, kurį lydės gyvas grupės „Akli“ pasirodymas, tiesiogiai transliuos „Kaunas 2022“.