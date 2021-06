Savo ruožtu Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) narys, Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Žygimantas Pavilionis tvirtina, kad šiuo prezidento atsakymu klausimas nebus uždarytas. Toliau, jo teigimu, teks žengti teisiniu keliu, o galbūt net kreiptis ir į Konstitucinį teismą (KT).

Atsakė į laišką

Pirmasis apie G.Nausėdos atsaką I.Šimonytei, remdamasis šaltinių informacija, pranešė naujienų portalas 15min.lt. Portalo žiniomis, ministrei pirmininkei atrašęs prezidentas nurodė, kad atstovauti Lietuvai jį įpareigoja Konstitucija, o pagal konstitucinę doktriną „viena valstybės valdžios institucija negali iš kitos perimti tokių įgaliojimų, jų perduoti ar atsisakyti“.

„Įgyvendindamas Konstitucijoje numatytus prezidento įgaliojimus, atsakingai ir visomis išgalėmis toliau vykdysiu konstitucines pareigas, įskaitant ilgametę praktiką atstovauti Lietuvos interesams Europos Vadovų Taryboje“, – rašoma G.Nausėdos laiške.

Šalies vadovas kartu paragino premjerę „tęsti bendradarbiavimą, rengiant ir derinant atstovavimo Lietuvai Europos Vadovų Taryboje pozicijas“.

Ž.Pavilionis: tradicija buvo sulaužyta

Seimo URK pirmininkas, konservatorius Ž.Pavilionis portalui lrytas.lt sakė, kad G.Nausėdos laiške išdėstyta pozicija jį nustebino, nes konservatoriai vis tik tikėjosi, jog prezidentas tęs bendro institucijų veikimo tradicijas, o ne jas laužys.

„Tikėjomės, kad vis dėlto tradicijos, apie kurias pats prezidentas rašo savo laiške, bus tęsiamos. O tradicijos yra bendro veikimo – ir prezidento, ir Vyriausybės, ir Seimo – tiek užsienio, tiek Europos reikalais susitarimo ieškojimo, kas pagal kompetenciją geriausiai mums atstovautų Briuselyje. Tačiau tradicija buvo sulaužyta“, – pareiškė jis.

Anot konservatoriaus, šalies vadovas nepaisė ir Konstitucijos straipsnio, kurį pats dažnai cituoja.

„Mano nuomone, (buvo sulaužyta, – aut.past.) ne tik tradicija, bet ir teisės aktai, kadangi pagal Konstitucijos 84 str., kurį mini prezidentas, yra aiškiai pasakyta: net ir užsienio reikaluose prezidentas užsienio politiką vykdo kartu su Vyriausybe. Tuo tarpu ES nėra tik užsienio politika ar tik tautų sąjunga, kaip teigia prezidentas.

Užsienio politika yra tik ketvirta pagal eilę, vadinamoji specialioji kompetencija, kurią iš tikrųjų vykdo daugiau valstybės narės, tačiau yra išimtinės kompetencijos, kurias vykdo tik ES. Kaip, pavyzdžiui, energetika, transportas, yra dar papildančios kompetencijos, turizmas ir visi kiti dalykai. Tos sritys yra Vyriausybės.

Netgi Konstitucinis įstatymas 2004 metų liepos 13 dienos aiškiai sako, kad būtent Vyriausybė su Seimu, net neminint prezidento, formuoja ES politiką ir atitinkamai formuoja tautos mandatus mūsų atstovams Briuselyje“, – portalui lrytas.lt aiškino Ž.Pavilionis.

Seimo URK pirmininkas taip pat priminė, kad Lisabonos sutartyje nurodoma, jog EVT yra valstybių arba vyriausybių atstovų susitikimas. Kas konkrečiai turi vykti į Europos viršūnių susitikimus esą turi būti sprendžiama pagal kompetencijas ir temas, kurios bus aptariamos konkrečiuose EVT posėdžiuose.

„Šių nuostatų yra akivaizdžiai nepaisoma. Nei mūsų teisinės bazės, nei ES teisinės bazės. Jau nekalbant apie tradicijas, kurios yra Lietuvoje susiklosčiusios, arba netgi politines nuostatas, kurios vis dažniau, mano nuomone, neatitinka mūsų koalicijos nuostatų. O mes vis dėlto irgi buvome rinkti tautos ir turime teisę reikšti per mandatus savo poziciją“, – kalbėjo jis.

Atsakymų ieškos teisiniu keliu

Paklaustas, ar prezidento atsakymo sulaukę konservatoriai uždarys šį klausimą, ar ieškos naujų būdų, kaip į kai kuriuos EVT posėdžius išsiųsti premjerę I.Šimonytę, Ž.Pavilionis patikino, kad rankų nuleisti neketinama. Klausimas bus sprendžiamas tiek Seimo komitetuose, tiek tariantis su teisininkais.

„Kiekviename komitete šnekėsimės. Dabar artėja naujas Europos viršūnių susitikimas, kurį svarstysime birželio 23 dieną. Ten yra iš esmės trys klausimai: pirmas klausimas – pandemijos valdymas, antras – ekonomikos atsigavimas, o trečias klausimas yra Turkija. Paklauskime mūsų tautos ir savęs pačių, kas mums šiuo metu yra svarbiau?

Ar ganėtinai sunkiai sprendžiamos Turkijos problemos, ar pandemijos valdymas ir ekonomikos atstatymas, taip pat ir Lietuvoje? Pirmi du klausimai yra premjerės, Vyriausybės kompetencija.

Tęsime tuos klausimus komitetuose ir taip pat ieškosime atsakymų teisiniais būdais, jeigu politinė kultūra, susiklosčiusi Lietuvoje per tris dešimtmečius, tarimosi ir bendro veikimo užsienio bei Europos reikalais, prezidentui yra nepriimtina“, – tvirtino konservatorius.

Ar ketinama kreiptis ir į Konstitucinį teismą? „Kol kas reikia išnagrinėti visas galimybes, tarsimės su teisininkais“, – pridūrė Ž.Pavilionis.

Parašė laišką

Prieš kelias savaites premjerė I.Šimonytė tvirtino parašiusi prezidentui G.Nausėdai laišką dėl atstovavimo Lietuvai EVT, kviesdama susitarti, kad į ES viršūnių susitikimus vyktų arba šalies vadovas, arba ministras pirmininkas, priklausomai nuo temų, kurios juose bus svarstomos.

„Aš girdžiu tuos argumentus, kurie yra sakomi, kad prezidentas atstovauja valstybei, tačiau lygiai taip pat premjeras pagal Konstituciją atstovauja Vyriausybei. O tas darinys vadinasi valstybių ir vyriausybių vadovų taryba. Tai to reikėtų nepamiršti“, – tuomet kalbėjo premjerė.

Tiesa, atsakymo gegužės 20 dieną, kelios dienos po išsiųsto laiško, ji teigė dar nesulaukusi, ir pridūrė, kad joks atsakymas jai taip pat bus atsakymas.

Klausimą, kas Lietuvai turėtų atstovauti EVT, konservatoriai ėmė kelti laimėję Seimo rinkimus. Jie buvo užsiminę apie galimybę priimti specialų įstatymą, kuris numatytų, kad Lietuvai EVT atstovautų ne tik prezidentas, bet ir ministras pirmininkas.

Iniciatoriai teigia, kad per viršūnių susitikimus svarstomi klausimai daugiausia susiję su Vyriausybės kompetencija. Taip pat nėra galimybių užtikrinti, kad dalyvaudamas EVT prezidentas laikytųsi Seimo ir Vyriausybės patvirtinto mandato, be to, prezidentas nedalyvauja europinių partijų veikloje.

Šios iniciatyvos kritikai teigia, kad konservatoriai taiko dvigubus standartus, nes jų remiamai prezidentei Daliai Grybauskaitei patys užleido vietą EVT ir niekada iki šiol nekėlė šio klausimo.