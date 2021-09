Trakuose nauji rinkimai rengiami buvusiai merei, Liberalų sąjūdžio atstovei Editai Rudelienei tapus Seimo nare. Ji parlamente pakeitė balandžio pabaigoje mirusį Kovo 11-osios Akto signatarą Kęstutį Glavecką. Naujai išrinktas asmuo miestui vadovaus iki 2023-ųjų pavasario.

„Įdirbis“ pasiteisins?

Mykolo Romerio universiteto (MRU) docentas, politologas Vytautas Dumbliauskas svarsto, kad Trakai – neeilinis rajonas: arti sostinės, tad Trakuose gyvena nemažai vilniečių. Šie mero rinkimai, anot politologo, bus ir galimybė partijoms pasitikrinti savo populiarumą.

Galutinė intriga, V.Dumbliausko teigimu, susiveda į vieną lygtį – ar laimės gerai visuomenėje žinomas, bet ne vietinis, ar mažiau žinomas, bet vietinis politikas.

Tuo metu vertindamas, ko gero, garsiausio kandidato, buvusio susisiekimo ministro Jaroslav Narkevič galimybes būti išrinktam Trakų rajono meru, V.Dumbliauskas svarstė, kad praeityje lydėję skandalai šiuo atveju politikui gali ir pasitarnauti – ypač Trakų rajone esančio kelio asfaltavimo istorija.

„Toks jau žmogaus mąstymas – gavęs naudos, jis dėkingas tam asmeniui, kuris padėjo tą kelią nutiesti. Manau, kad J.Narkevič „įdirbis“, kai stengėsi įtikti savo apygardos rinkėjams, gali jam atnešti naudos. Spėčiau, kad J.Narkevič turėtų išeiti į antrą turą“, – prognozavo politologas.

Supažindiname su kandidatais į Trakų rajono savivaldybės tarybos narius – merus ir Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) teikiama informacija apie juos.

Adas Jakubauskas (iškėlė LVŽS)

Į Trakų rajono merus su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) kandidatuoja buvęs Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) direktorius Adas Jakubauskas.

„Jeigu gyventojai pasitikės manimi ir būsiu išrinktas į Trakų rajono savivaldybės merus, tai suprantu, kad yra labai trumpas laiko tarpas – viso labo metai ir keturi mėnesiai. Iš tikrųjų būtų sunku padaryti kažkokias esmines pertvarkas, bet pirmiausiai siekčiau atvesti naują politinę kultūrą į Trakų rajono savivaldybę. Jokio nepotizmo, visiškas skaidrumas viešuosiuose pirkimuose“, – lrytas.lt pabrėžė A.Jakubauskas.

A.Jakubauskas teigė ateityje matantis kaip vieną moderniausių Lietuvos savivaldybių. Kandidatas norėtų įvesti kilnojamąjį mero biurą – su gyventojais susitikti ne tik Trakuose mero kabinete, bet ir Aukštadvaryje, Rūdiškėse, Lentvaryje, Paluknyse, Grendavėje. Ateityje A.Jakubauskas teigia matantis Trakus kaip ekologišką miestą, kuriame nuolat kursuotų bepilotis elektra varomas autobusas.

Balandį Seimas A.Jakubauską nusprendė atleisti iš centro vadovo pareigų, argumentuojant, kad A.Jakubauskui nepavyksta užtikrinti sklandaus institucijos darbo, kyla susipriešinimas. A.Jakubauskas kritikos sulaukė ir dėl sprendimo iš pareigų atleisti istorikę Mingailę Jurkutę.

Birželį kandidatas į merus teigė, kad jo sprendimas su valstiečiais dalyvauti vyksiančiuose Trakų rajono mero rinkimuose yra susijęs su tuo, kad kai parlamentas sprendė dėl jo likimo Genocido tyrimo centro vadovo pareigose, valstiečiai vieninteliai elgėsi „džentelmeniškai“. A.Jakubauskas lrytas.lt teigė priėmęs valstiečių pasiūlymą kandidatuoti, nes jo nuostatos atitinka valstiečių programą.

„Man labai svarbu išlaikyti šeimos institutą. Šeima tai yra vyro ir moters sąjunga. Man labai svarbu, kad Lietuvoje šios vertybės klestėtų“, – aiškino A.Jakubauskas.

2003 metais A.Jakubauskas Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete baigė politikos mokslus, 1994 metais Vilniaus pedagoginiame universitete – rusų literatūrologiją.

Kandidatas – humanitarinių mokslų daktaras, kalba anglų, lenkų, rusų kalbomis. Anksčiau dirbo AB „Vilniaus šiltnamiai“, taip pat Seimo nario padėjėju, dėstė Mykolo Romerio universitete.

Jaroslav Narkevič (iškėlė LLRA-KŠS)

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) į Trakų rajono merus kelia buvusį susisiekimo ministrą Jaroslav Narkevič, kurį prieš porą metų lydėjo ne vienas su korupcija susijęs skandalas.

Žiniasklaidos akiratyje ilgametis politikos veikėjas atsidūrė ne tik dėl vadinamojo „kotletų“ skandalo, kada J.Narkevič pripažintas pažeidęs įstatymus pietaudamas už valstybės įmonių lėšas Baltarusijoje ir Abu Dabyje, bet ir dėl kelio asfaltavimo.

„Sukaupęs didžiulę profesinę, politinę ir gyvenimišką patirtį, galiu ir noriu būti naudingas dirbant tiesiogiai Trakų krašto žmonėms“, – lrytas.lt sakė politikas.

J.Narkevič teigė norintis, kad Trakai taptų geriausio rajono pavyzdžiu, kuriame pirmiausiai atsižvelgiama į gyventojų poreikius, būtų realizuojamos drąsios, inovatyvios idėjos. Savo darbų prioritetus politikas skirsto trimis grupėmis: kas problemiška šiandien, rytoj ir poryt.

„Šiandien pirmiausiai turime tinkamai sutvarkyti visą aplinką, visų paslaugų kokybišką teikimą, nes tuo žmonės skundžiasi. Tai sprendžiama greitai.

Vidutiniu laikotarpiu turime spręsti sveikatos problemas ir daugiabučių, kaimų problematiką, pritaikant prie stovėjimo, žaidimų aikštelių. Taip pat poilsio vietų daugiau, nukreipiant nuo Trakų miesto lankomiausią kryptį į rajono teritorijas.

Taip pat reikėtų įdiegti nemokamą stovėjimą automobilių aikštelėse Trakų rajono gyventojams“, – įvardijo politikas.

Vis dėlto, J.Narkevič teigimu, pagrindinis iššūkis bus tinkamai paruošti projektus 2021-2027 metų Europos Sąjungos finansavimui.

Dabartinis susisiekimo ministras Marius Skuodis gegužę prašė teisėsaugos įvertinti galimus įstatymų pažeidimus, J.Narkevič pernai skyrus pinigų kelio Šklėriai–Aluona I asfaltavimui Trakų rajone.

M.Skuodžio teigimu, Trakų rajone anksčiau į Seimą rinkto J.Narkevič vadovaujama ministerija, skirstydama 150 mln. eurų papildomo kovidinio paketo lėšas keliams, „išskirtinai“ norėjo finansuoti vieno kelio Trakų rajone asfaltavimą. Minimas kelias, anot ministerijos audito, yra akligatvis, jame nedidelis eismo intensyvumas, jam remontuoti nebuvo gauta paraiškų.

Šiuo metu J.Narkevič yra LLRA-KŠS iškelto, Seimo nario Česlav Olševski patarėjas. 2011 metais J.Narkevič Mykolo Romerio universitete baigė savivaldos institucijų administravimą, 1983 metais Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute įgijo matematikos mokytojo specialybę.

Jonas Kietavičius (iškėlė TS-LKD)

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) kandidatu įregistravo savo Trakų rajono skyriaus pirmininką, savivaldybės tarybos narį Joną Kietavičių. Šiuo metu kandidatas taip pat dirba Seimo narės, konservatorės Liudos Pociūnienės padėjėju.

Pats J.Kietavičius lrytas.lt teigė, kad jį kandidatuoti paskatino bendražygiai ir savivaldybėje susiklosčiusi situacija – ne pirmus metus gyvuojanti liberalų, lenkų rinkimų akcijos ir rinkimų komiteto sudaryta koalicija. Anot jo, atėjo laikas keisti komunikaciją su gyventojais, juos labiau įtraukiant į savivaldos procesus.

„Mano pagrindinis tikslas – pradėti kurti naują politinę kultūrą, kad mažoje savivaldybėje, kokia yra Trakai, būtų įsiklausoma į įvairias politines nuomones, įvairius gyventojus.

Tai, kas galbūt veikia nacionalinėje politikoje – pozicija ir opozicija, mano supratimu, to nereikėtų, kai kalbame mažą savivaldybę, kur visi kartu gyvename, vieni kitus pažįstame. Pasiūlymų ir idėjų nebūtinai turi būti tik iš tam tikros žmonių grupės, bet ir iš opozicijos“, – pabrėžė J.Kietavičius.

J.Kietavičius ilgą laiką buvo Lentvario M.Šimelionio gimnazijos direktorius, Lietuvos edukologijos universiteto lektorius. 2015 metais ISM Vadybos ir ekonomikos universitete baigė vadybos magistrą, 2003 metais Vilniaus pedagoginiame universitete – Anglų filologiją. Kalba anglų, rusų kalbomis.

Dainius Narkevičius (iškėlė LSDP)

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) Trakų rajono mero rinkimuose savo kandidatu užregistravo verslininką, teisininką Dainių Narkevičių.

2003 metais Lietuvos teisės universitete įgijo teisininko specialybę. VRK duomenimis, yra įmonių „Verslo aptarnavimo paslaugos“, AB „Autoerdvės kuras“ direktorius, UAB „Anupriškių parkas“ direktoriaus pavaduotojas.

Trakuose gimęs ir augęs D.Narkevičius lrytas.lt teigė manantis, kad Trakai – sąstingyje, nėra žvilgsnio į ateitį, kuris siektų toliau nei vieną kadenciją. Pagrindinė Trakų problema, anot jo – kad nesilaikoma įstatymų formuojant savivaldybės įmones, jų vadovybę.

„Turbūt 30 metų nieko pozityvaus – kad pasistatytų daugiabučiai, kaip kitose rajonuose, pasistatytų darželiai, prasiplėstų mokyklos. Nieko nevyksta, tik smulkūs darbeliai“, – pastebėjo D.Narkevičius.

Socialdemokratų kandidatas teigė norintis, kad Trakai galėtų lygiuotis į kitus turizmo miestus – į Birštoną, Druskininkus, Neringą.

„Į Trakus atvažiuoja visas turistų srautas, kuris aplanko Lietuvą. Kai matai pilies pašonėje likusius tarybinius griuvėsius, paprasčiausiai gėda. Kai dviračių takai veda į niekur, atsilupinėję, nepabaigti – man asmeniškai yra gėda. Norime kitokių Trakų“, – kalbėjo D.Narkevičius.

Tiesa, 2010 metais D.Narkevičius teistas dėl piktnaudžiavmo tarnybine padėtimi. Specialiųjų tyrimų tarnyba nustatė, kad tuometis teisingumo ministerijos sekretorius D.Narkevičius sukūrė tokias viešojo konkurso sąlygas, kad būtent „Kia auto“ laimėtų konkursą TM automobiliams įsigyti. Už tai jam buvo padaryta beveik 10 tūkst. litų nuolaidą nuosavam automobiliui įsigyti.

Andrius Šatevičius (iškėlė LRS)

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis kelia Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Šatevičiaus kandidatūrą.

2017 metais Šiaulių universitete įgijo specialiojo pedagogo (logopedo) specialybę. Nuo 2015 dirba Trakų rajono savivaldybėje. Kalba anglų, rusų kalbomis.

Su A.Šatevičiumi portalui lrytas.lt susisiekti nepavyko.

Ramūnas Aušrotas (iškėlė Nacionalinis susivienijimas)

Nacionalinis susivienijimas kelia Ramūno Aušroto kandidatūrą. Šiuo metu R.Aušrotas yra Seimo Nacionalinės šeimos tarybos sekretoriato vadovas, iki 2020 metų buvo Seimo narės, konservatorės Vilijos Aleknaitės-Abramikienės patarėjas.

Daugiau kaip dešimtmetį Trakuose gyvenantis R.Aušrotas teigė pasigendantis Trakų raidos vizijos.

„Trūksta krypties – Trakai primena vandeniu plaukiantį laivą, kuris šiek tiek paremontuojamas per europinius projektėlius, bet akivaizdžiai neturi jokios savo plėtros vizijos“, – lrytas.lt sakė R.Aušrotas.

Jo teigimu, Trakai pasižymi itin prastu savivaldybės įstaigų administravimu, o viena to priežasčių – rajone įsigalėjęs nepotizmas. Anot R.Aušroto, savivaldybės įmonių valdymo gerinimas yra vienas iš būdų kaip stabilizuoti, galbūt net mažinti, komunalinių paslaugų kainas.

„Kai į valdžia ateina kokia nors partija, į įstaigų vadovų vietas susodina savo partijos narius arba jai prijaučiančius asmenis, ir taip užsitikrina tolimesnį to rajono valdymą, bet nuo to rajonui nebūtinai yra geriau. Įstaigų vadovai turi pasižymėti kompetencija, o ne lojalumui partijai, kuri tuo metu valdžioje. Noras, kad to nepotizmo būtų mažiau“, – siekius įvardijo Nacionalinio susivienijimo kandidatas.

2002 metais Vytauto Didžiojo universitete R.Aušrotas įgijo teisininko specialybę, 1999 metais Vilniaus pedagoginiame universitete – istorijos mokytojo.